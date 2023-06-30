Н. Михалков бросил вызов Голливуду. У стран Евразии появится свой "Оскар"

14:43 02.07.2023

Вашего "кина" тут не будет: Н. Михалков бросил вызов Голливуду

У стран Евразии появится свой "Оскар"

Ирина Гусева

30.06.23

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Владимир Бортко Дмитрий Журавлев



Российские кинематографисты вместе с коллегами из Белоруссии, Индии, Ирана и Китая намерены создать Евразийскую киноакадемию. Об этом журналистам сообщил председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер, актер Никита Михалков.



"Что касается Евразийской киноакадемии, Евразийской кинопремии, то есть договоренность с Китаем, с Ираном, с Индией, с Белоруссией. Есть договоренности с теми странами евразийского пространства, в которых мощная кинопромышленность. Сейчас пишется устав этой киноакадемии", - сообщил он.



Еще весной 2022 года режиссер выступил с инициативой создания Евразийской академии и учреждения премии, которая может стать противовесом "Оскару". По его словам, идею поддержали в других странах и ее реальное воплощение возможно в 2024 году.



"Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать", - сказал Михалков.



Обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем" также отметил необходимость поддержки этого решения на высшем уровне, потому что тогда в этом появится смысл.



Ранее Никита Михалков раскритиковал критерии отбора фильмов, которые были введены Американской киноакадемией, так как они, по его мнению, противоречат российским ценностям. Как заметил режиссер, теперь для номинации на "Оскар" принимаются лишь картины, в которых определенное количество актеров публично говорит о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а также требуется расовое разнообразие актерского состава.



"Считаю, что „Оскар" умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией - дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию", - подчеркнул он.



Российский оскаровский комитет в 2022 году отказался от выдвижения отечественного фильма на "Оскар", при этом несогласные с таким решением кинематографисты вышли из комитета, в их числе Павел Чухрай и Сергей Бодров.



Никита Михалков также считает, что в российском кинематографе постепенно утихает желание быть похожими на Голливуд.



"Хотим мы того или не хотим, но русская культура зиждется на русской литературе, а русская литература - это всегда поиск смыслов. … Но и кино сегодня возвращается к поиску смыслов", - сказал он.



Режиссер считает, что нашему зрителю сейчас не хватает кино о "человеке российском".



Народный артист РФ, режиссер, сценарист Владимир Бортко всецело приветствует учреждение еще одной кинопремии независимо от того, станет она альтернативой "Оскару" или не станет.



- Есть Американская академия, почему нам не учредить свою? На американскую мы не едем - нас не пускают, да и не хотим. Надо что-то свое сделать.



Насчет иранского не знаю, а китайское кино развивается неплохо. Меня больше интересует наше кино, а для него чем больше премий, тем лучше.



Народный артист РФ, режиссер, писатель Николай Бурляев поддерживает идею Никиты Михалкова и убежден, что должна появится премия, учрежденная в России.



- Я абсолютно поддерживаю Никиту Сергеевича в том, чтобы создать Евразийский кинофестиваль, который будут транслировать на всю планету, как сейчас транслируют эту "желтую болванку" "Оскара", только там будут заложены иные нравственные категории. Это станет благоспасительным фестивалем для планеты, для души человека.



"СП": Если появится Евразийская академия, новая премия, насколько это может повлиять на мировой кинематограф, на ценностные ориентиры в мире?



- Это будет один из тех аккордов, которые будут безусловно влиять на планету. Приличный фестиваль, с хорошими фильмами без вседозволенностей и пошлостей, которые царствуют на экранах мира.



Только не надо гнаться за классом "А", как мы гонялись с Московским международным кинофестивалем - "ах, у нас право первопоказа" и т. д. Над собирать по миру все, что соответствует идеологии новой России. У нас уже принят Указ Президента № 809 о культурной политике, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях. Именно этим мы будем заниматься на планетарном уровне.



Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что академия и премия, наверное, могут стать неким противовесом западному кинематографу.



- Это будет группа известных в своих странах кинодеятелей, которые соберутся и скажут, что хорошим кино является такое кино, которое они отметили своей премией. Это определение стандартов, но именно стандартов, а не действий.



Механически совместить разные киношколы очень трудно, тем более столь разные. Совместить "Мосфильм" с индийским Болливудом в единый творческий поток, наверное, не удастся. А вот в стандартизации объединить реально - сказать, например, что мы не принимаем, например, какой-то американский боевик, не считаем его кино, а вот такой-то иранский фильм считаем.



"СП": Как я понимаю, одним из толчков к решению о создании Евразийской киноакадемии стали очень странные и сомнительные критерии Голливуда в оценке фильмов.



- Эти критерии - запредельная глупость. Много западно-либеральных ценностей было внесено в кино, которые стали трудно перевариваемы.



Расходятся культурные коды у стран Евразии и США. Может, оно и лучше, чтобы были разные культуры.



"СП": Создание Евразийской киноакадемии может как-то повлиять на российский и мировой кинематограф?



- Повлиять повлияет, но влияние будет не очевидным. Традиции нашего, китайского, иранского кино очень разные. Сказать, что мы создадим волну, как американское кино, объединив наше кино в рамках киноакадемии, как некой культурной общности, вряд ли получится. Слишком разные составляющие. С другой стороны, сказать, что это будет абсолютно бесполезно - нельзя, потому что именно эти разные составляющие будут как-то будут взаимодействовать.



Академия - это общественная организация. Насколько она изменит взаимодействие киношкол? Будут китайские режиссеры в результате создания академии снимать у нас, а наши, например, в Иране? Не знаю. Думаю, и Никита Сергеевич не знает. Он только создает правовую форму, которая позволяет взаимодействовать. А как пойдет взаимодействие? Это уж как пойдет, потому что эта сфера творческая, очень субъективная.