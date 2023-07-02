Минобороны РФ запуталось; есть ли плацдарм ВСУ в Алешках

22:03 02.07.2023

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра: "Военкоры еще смягчают ситуацию"

Михаил Рябов. 02.07.2023



Минобороны России сегодня заявило об уничтожении украинского плацдарма на левом берегу Днепра возле опор разрушенного Антоновского моста рядом с районом Дачи возле Алешек. "На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", – говорится в сообщении военного ведомства.



Впрочем, военкоры и каналы, специализирующиеся на освещении хода СВО, эти данные не подтверждают, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Минобороны России сегодня заявило об уничтожении украинского плацдарма на левом берегу Днепра возле опор...



"Увы, пока нечем обрадовать. Противник ночью вывез раненых и подбросил подкрепления. Он продолжает удерживать свои позиции вдоль берега. Вражеская артиллерия усилила обстрелы наших позиций в надежде выдавить их с занятых накануне рубежей. Наша артиллерия также пытается подавить позиции противника. Идет жесткая артиллерийская заруба", – комментирует обозреватель Юрий Подоляка.



"В районе Антоновского моста идут ожесточенные бои. Не все так просто", – указывает военкор Александр Харченко.



Писатель Герман Садулаев, держащий связь с бойцами, говорит, что военкоры еще пытаются смягчить обстановку:



"У Антоновского моста который день продолжается бойня. Наши погибают, хохол тоже умирает. Хохол не сдается, постоянно подвозит лодками подкрепление и БК. С правого берега плацдарм сильно поддерживает артиллерия. Едва ли не весь левый берег – серая зона. Наши военкоры и блогеры стараются смягчить ситуацию, называя это "острова". Враг высадился на островах. Посмотрите карту. Это не острова. Это левый берег", – настаивает Садулаев.



Об этом же пишет и волонтер Александр Талипов, помогающий бойцам СВО.



"На данный момент зачистить территорию Антоновского моста не удалось. Десант противника опять под мостом. Активизировалась артиллерия ВСУ и дроны".



Канал "Два майора" предполагает, что кто-то докладывает в Москву неверные сведения, из-за этого такие различия официальных и неофициальных данных.



"Парни с мест говорят, что тяжелые бои продолжаются у Антоновского моста. Наверное, где-то в цепочке передачи информации на Москву произошел сбой".



Военкор Роман Сапоньков публикует видео, на котором ВСУ подбивают российскую БМД, ехавшую забирать раненых военных, выбивающих украинцев с плацдарма.



Сапоньков предполагает, что лица, ответственные за участок фронта, пытались скрыть тяжелую ситуацию.



"По факту, сначала пытались скрыть высадку, потом начали получать по шапке за потери", – комментирует Сапоньков.



Канал "Белорусский силовик" сообщает, что ВСУ рассредоточились по дачам.



"Подразделения ВСУ разбрелись по дачам и под мостом. После нескольких попыток выбить противника не получилось, хотя людей теряют. Постоянно подтягиваются резервы. Лодки противника катаются каждый день", – говорится в публикации.



Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков характеризует ситуацию так:



"Когда наши войска оставляли (согласно "непростому решению" Суровкина) Херсон и плацдарм вокруг него – мной (и не только) было отмечено, что противник непременно попытается воспользоваться господствующим правым берегом Днепра для попытки захвата плацдарма(ов) на левобережье. Возможность наблюдения и обстрела в зоне прямой видимости наших коммуникаций, а также самих позиций – залог сколько-нибудь успешных действий для тех подразделений, которыми враг пытается закрепиться на левом берегу.



Плацдарм под Алешками на острове в пойме Днепра – является тактическим. Просто потому, что, даже захватив данный остров, – противнику – если он предполагает дальнейшие более широкие операции – придется вновь форсировать протоки и болота, чтобы захватить плацдарм уже на "твердой почве" за пределами поймы.



Полагаю, что враг столь упорно бросает на убой (так как осуществлять смену высаженных подразделений не может, – может только вывозить с плацдарма раненых) своих бойцов про причинам:



а)желания добиться хоть какого-то успеха, который можно "подать" населению в качестве "крупной победы";



б)в рамках отвлечения сил и средств ВС РФ с других направлений, где планируются и проводятся удары стратегического характера;



в)чисто из общеизвестного "хохляцкого" упрямства, заставляющего цепляться за каждый клочок земли, невзирая на потери.



О том, что наше командование понимало "второстепенность" указанного участка – говорит факт, что в районе Алешек задействованы "второочередные" части, укомплектованные "мобиками", тогда как ранее занимавшие участок подразделения кадровой 7-й Воздушно-десантной дивизии были отправлены в Запорожье, где удары врага представляют наибольшую опасность.



Чем же, в таком случае, вызваны настойчивые попытки сбросить врага в реку? Не лучше ли было постепенно, с боями оставить остров, стараясь лишь нанести врагу наибольшие потери?



Данный вопрос "висит в воздухе", но однозначного ответа лично у меня на него нет. Поскольку, захватив остров, враг, конечно же, на этом не остановится, наладит понтонную или паромную переправу и навяжет нам бои уже непосредственно за Алешки – с целью создания плацдарма уже на "твердой земле", – пишет Стрелков.