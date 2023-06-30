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Недостойный лидер: в Сети опубликовали компромат на Макрона
22:19 02.07.2023

Президент угодил в скандал

Беспорядки во Франции из-за произвола полицейских не утихают третьи сутки. По данным СМИ, было задержано порядка 400 человек. Люди недовольны тем, как правоохранители отреагировали на инцидент с 17-летним разносчиком пиццы.

Ситуация произошла 27 июня, когда полицейские остановили автомобиль парня и потребовали, чтобы он вышел из машины. Делать это молодой человек отказался – в результате один из сотрудников навел на него пистолет. На такой жест парень решил резко нажать газ, а полицейский отреагировал на это выстрелом. Пуля попала подростку в грудь, он не смог сохранить управление и врезался в столб. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.

В результате было заведено два уголовных дела – на погибшего за отказ подчиниться и на полицейского за умышленное убийство.

Спустя сутки после инцидента в стране разгорелись массовые протесты. Французы начали устраивать стычки с правоохранителями и забрасывать их фейерверками. Известно, что в первый день пострадало 24 полицейских. Протестующими, как правило, являются люди от 14 до 18 лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Позже оказалось, что президент страны в этот момент вместе с супругой развлекался на прощальном концерте Элтона Джона, указывает МИР 24. Сперва Елисейский дворец опроверг эту информацию, но в Сети опубликовали компромат, где видно приплясывающего Макрона на трибуне.



Такое поведение лидера вызвало негодование у народа и некоторых депутатов, которые выразили мнение, что Макрон не должен вести себя подобным образом, являясь главой государства. Как передает "Пятый канал", на фоне протестов во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения.

Роман ИГНАТОВ
09:14, 30.06.2023

Источник - utro.ru
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