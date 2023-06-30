Русофобия в Казахстане жестко насаждается сверху по указке Астаны, - Айнур Курманов

00:07 03.07.2023

Русофобия в Казахстане жестко насаждается сверху по указке Астаны

Айнур Курманов. 30.06.2023



Казахстан буквально накрывает искусственно раздуваемой волной русофобии. Причем, в этом процессе принимают все более активное и открытое участие бывшие и действующие чиновники, а также бюджетники и служащие, а не какие-то там маргиналы из "языковых патрулей".



Так, недавно "отличился" в этом деле бывший генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрам Канапия, записавший видео для социальных сетей, в которых фактически призвал к этнической чистке в стране, заявив, что русским тут не место.



Казахстан буквально накрывает искусственно раздуваемой волной русофобии. Причем, в этом процессе принимают все более...



"Русские граждане Казахстана – не являются полноценными гражданами Казахстана. Недолго, русские, вашей вольнице осталось. Вам придется в дальнейшем отвечать за все свои слова, за все свои поступки. Времени у вас осталось мало, вы даже не успеете выучить казахский язык, чтобы облегчить свою участь. Поэтому готовьтесь", – заявил Канапия, в "девичестве" Канапьянов.



Канапия



В РК сейчас модно убирать из окончаний своих фамилий окончание – ов, освобождаясь, таким образом, от русского "колониального" прошлого. Хотя, будучи дипломатом в ведомстве Касым-Жомарта Токаева, его старая транскрипция фамилии вполне устраивала, пока он не ушел оттуда под крыло среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева, став главой департамента по международному сотрудничеству Национальной палаты предпринимателей.



Как раз с 2015-го года его прорвало на русофобские высказывания, хотя он отвечал за связи с российским РСПП и Газпромом. Это кстати, многое говорит о политических настроениях, царящих в самых верхах казахстанской правящей элиты, к которым относится и Мейрам Канапия, являющийся своеобразной "говорящей головой", выражающей их мысли.



Интересно, что именно этот бывший дипломат семь лет назад стоял за первым осуждением пророссийского политического деятеля Ермека Тайчибекова, так как самолично направил заявление в КНБ и Генпрокуратуру, требуя посадить его по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Тогда благодаря его усилиям Ермеку дали четыре года колонии.



Самое интересно, но данный персонаж сам попал под действие данной статьи в 2021-м году по делу о разжигании национальной розни, по которому проходили такие известные нацики как Маргулан Бурамбаев и Данат Намазбаев. Интересно, что этих двоих посадили в итоге на пять лет, а наш "герой" отделался легким испугом и припеваючи ходит на свободе, прогуливаясь по Питеру. Показательно, не правда ли?



Точно так же избежал какого-либо наказания и бывший министр информации Аскар Умаров, назначенный на данное кресло сразу же после известных январских событий Касым-Жомартом Токаевым, и он определял и определяет до сих пор информационную повестку государственных СМИ, будучи сейчас директором Службы центральных коммуникаций при президенте РК.



Этот государственный деятель говорил практически – то же самое:



"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах никто не гонит".



Или вот другой перл:



"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?".



Умаров



Пещерная русофобия отличительная черта этнократов, которые на чистом русском языке как тот же Аскар Умаров глаголют следующее:



"Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них что ли?".



На днях еще один нацик – заслуженный преподаватель Ардак Дархан записал видео, где активно поддержал процесс массового переименования населенных пунктов и улиц, для прикрытия называя словами Назарбаева данную процедуру "сменой идеологически устаревших названий". При этом он требует от русских стопроцентного подчинения и молчания заявляя:



"У нас сейчас идет декоммунизация и дерусификация в Казахстане. Мы стопроцентно все улицы переименуем на казахские. И никто не может и не должен возражать".



Интересно, что данный учитель престижной школы на хорошем счету и любимчик министра образования Гани Бейсембаева, внедряющего сейчас американскую систему преподавания, продолжая либеральные реформы соросовского выкормыша Асхата Аймагамбетова. То есть этот наци-преподаватель сеет раздор явно по наущению и по установке в качестве "говорящей головы" уже среди учительской массы.



Ардак Дархан и министр образования Гани Бейсембаев



То есть это воочию показывает, что русофобская волна и национализм насаждается именно сверху, искусственно подогревается и подпитывается, становясь, как сказал государственный советник и покровитель всех нациков Ерлан Карин – "составной частью государственной идеологии". В этом и есть вся суть современной этнократии в Казахстане.



Госсоветник Ерлан Карин



При этом процессы тотальной декоммунизации и дерусисикации ускоряются как раз в момент новой приватизации и передачи в руки американских, британских и европейских корпораций месторождений редкоземельных металлов, драгоценных камней, когда подписываются новые кабальные соглашения о разделе продукции и контракты по недропользованию.



А для безработных молодых казахов на фоне повышающихся тарифов и цен подается сказка о том, что нынешнее их тяжелое положение связано с "голодомором", геноцидом со стороны Москвы и наличием "колониального" сознания, которое необходимо немедленно вытравить посредством гонений на русских и русскоязычных. Методика, которая ранее была обкатана на той же Украине, как и "мовные патрули".



А все эти канапии, умаровы, дарханы и прочие лишь проводники данной политики в рамках построения моноэтнического государства, где нет места другим этносам и русскому языку. Хотя, что интересно, многие казахские семьи стараются отдать своих детей именно в русские школы, понимая, что их отпрысков ожидает неминуемая деградация и безграмотность, если они останутся в казахских классах.



На этом фоне показательным является и арест казахстанскими властями по запросу США гражданина России Никиты Кислицина, главы департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T., бывшей Group-IB. Его обвиняют в кибер преступлениях и во взломе соцсети Formspring, "с целью похищения данных пользователей".



Никита Кислицын



Причем, обвинения бездоказательные, в связи с чем – генеральный консул РФ Евгений Бобров направил специальную ноту в МИД РК с просьбой предоставить российской стороне всю информацию и возможности, чтобы прояснить ситуацию с арестом.



"Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина в США", - рассказал российский дипломат.



Это ярко демонстрирует, что Астана выслуживается перед Вашингтоном, стараясь выполнить немедленно любую прихоть хозяина, не считая необходимым даже проинформировать российскую сторону, которая узнала об аресте только из СМИ. Подобное пренебрежительное отношение уже не является чем-то удивительным, а входит в повседневность.



Да что говорить, если даже на примере неудавшегося мятежа 24 июня руководство Казахстана заняло гнилую выжидательную нейтральную позицию, отказавшись даже хотя бы на словах осудить деструктивные силы, способные вызвать дестабилизацию и кровопролитие на территории союзника. Эта позиция президента РК очень сильно контрастирует с активными действиями того же Александра Лукашенко, который ради сохранения мира решился на активные действия.



Возможно, представив себе, что позиции Москвы ослабли, небожители из Астаны решили еще больше подогреть антироссийские и русофобские настроения внутри страны, выведя на авансцену бывших и действующих чиновников с неонацистской повесткой.