Япония: сброс в океан радиоактивной воды создаст угрозу

00:11 03.07.2023

К разрешению проблемы утилизации воды с АЭС необходимо привлекать международное сообщество



01.07.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



В последнее время намерение сбросить в океан огромную массу радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" вызвала большой резонанс в мире. Обеспокоенность последствиями загрязнения акватории выразила и Россия. В начале месяца официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала японские власти быть более открытыми перед мировой общественностью в отношении этих тревожных планов. "Планы Токио по осуществлению сброса радиоактивной воды вызывают вопросы у России и соседних стран, – отметила она. – Мы заранее ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу".



Дипломат отметила, что Россия и Китай настаивают на обеспечении заинтересованным государствам полного доступа ко всей интересующей их информации, а также в случае необходимости к взятию проб воды.



Япония источает радиоактивную опасность



"К сожалению, в данный момент должной открытости со стороны Японии мы не наблюдаем, – констатировала Захарова. – Мы с китайскими партнерами дважды направляли японской стороне список вопросов относительно намерений осуществить сброс воды. На некоторые из них ответы были получены, но на ряд вопросов вместо разъяснений по существу последовала крайне нервная реакция. Это наводит на мысль о том, что наши обращения к Токио вполне обоснованны". Было заявлено, что "с учетом далеко не идеального послужного списка Японии в вопросах ядерной безопасности мы не можем пустить ситуацию на самотек".



"Планы Токио вызывают озабоченность и в самой Японии, в частности, у природоохранных сообществ и работников рыболовной отрасли", – отметила Захарова. По ее словам, эта озабоченность связана в том числе с деятельностью компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" и ряда других атомных станций в Японии и, как оказалось, "неоднократно скрывала информацию о проблемах в этой сфере". "В частности, выяснилось, что эта японская компания в течение как минимум 15 лет предоставляла правительству Японии фальсифицированные данные о безопасности своих атомных электростанций, в том числе относительно имевших место инцидентов", – сообщила дипломат.



АЭС Фукусима



Ранее сброс большого количества радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" был предпринят в 2021 году. Теперь по утверждению руководства TEPCO, необходимо сбросить в океан хранящуюся в стальных бочках разбавленную охлаждающую воду в гораздо большем объеме – более 1,3 миллиона тонн. При этом компания заявляет о том, что будет вынуждена делать это регулярно в течение 30 лет.



Звучат успокаивающие заверения в том, что в целом вода очищена от радиоактивных веществ, однако там по-прежнему содержится тритий – радиоактивный изотоп водорода. В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.



Протесты против планов Японии



По сообщению японского информационного агентства "Киодо цусин", понимая озабоченность соседних с Японией стран предстоящим сбросом радиоактивной воды в Японию направляется генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси для обсуждения проблемы с японским премьер-министром Фумио Кисидой. По данным общенационального телеканала NHK, на запланированной на 4 июля встрече будут обсуждаться детали доклада о подготовке сброса, который ранее составили эксперты агентства, посетившие Японию. По итогам обсуждения японский премьер рассчитывает принять окончательное решение о сроках начала сброса.



Похоже, японские планы все же будут осуществлены. По сообщению японской газеты "Иомиури симбун", для разъяснения проблемы сброса Японией радиоактивной воды в Тихий океан глава МАГАТЭ намерен после визита в Японию уже в июле посетить Республику Корея, Новую Зеландию и Острова Кука.



Ядерные отходы в Японии



Не приходится говорить, что наибольшую тревогу по поводу сброса радиоактивной воды проявляют ближайшие соседи – китайцы и корейцы. "Сброс грязной воды – это не внутреннее дело Японии. Мы призываем ее обратить внимание на законные и разумные требования международного сообщества, провести всесторонние консультации со своими соседями", – заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нинг.



Ранее для демонстрации улучшения радиационной обстановки в префектуре Фукусима власти Японии спустя 12 лет сняли запрет на проживание в городе Томиока. Однако к настоящему моменту желание вернуться изъявили лишь 54 человека, то есть примерно каждый пятидесятый из числа тех, кто по-прежнему зарегистрирован в этом районе, но покинул свое жилище после аварии.



Рыбаки протестуют



С недоверием относятся к заверениям о "безопасности в целом" не только власти и население стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и сами японцы, особенно рыбаки. Корреспондент "Известий" Александр Тузиков приводит высказывания жителей Страны восходящего солнца: "Радиоактивную воду сбрасывать нельзя. Правительство обещало посоветоваться с нами, рыбаками, но теперь министрам все равно, им неважно наше мнение, им наплевать, что с нами станет после того, как они сольют эту воду в океан… Раньше они говорили, что не будут сбрасывать эту заразу в океан, не получив всей информации. Нет прощения тем, кто нагло разрушает окружающую среду".



В публикации обращается внимание на то, что речь идет о заражении отнюдь не ограниченных океанских районов акватории. Международные экологические организации сообщают, что действия Японии напрямую угрожают биоресурсам всего Тихого океана. Менее чем через год после цунами, которое разрушило АЭС "Фукусима-1", радиоактивную рыбу вылавливали у тихоокеанского побережья Канады и США, то есть за семь с половиной тысяч километров. "Но от Фукусимы до того же Владивостока или островов Курильской гряды в семь раз ближе – чуть более тысячи километров. Дальний Восток – это две трети российского промыслового улова. Наши ведомства все эти годы сообщали, что радиоактивная вода с "Фукусимы" не влияла на рыбу, пойманную на Дальнем Востоке. Но порция зараженной воды более чем в миллион тонн вновь поднимает вопросы продовольственной безопасности для всех стран Тихоокеанского региона. Японцы об этом не подумали", – пишет Александр Тузиков. И приводит мнение эколога Андрея Фролова: "Например, морская капуста абсорбирует йод. В результате концентрация радиоактивного йода может быть в десятки, а то и в сотни раз выше, чем в морской воде. Затем этот продукт попадает на стол, мы его едим, естественно, нас никто не будет предупреждать, что он из этой зоны".



Протесты против планов Японии



А вот мнение заместителя директора Института исследований Японии Китайской академии социальных наук Янга Боцзян, прозвучавшее вчера в передаче телеканала НТВ: "Япония решила просто сбросить воду в море. И причина этого - простота и дешевизна такого решения. Я особо подчеркну, они приняли такое решение, потому что это не требует ни больших затрат, ни сложной подготовки".



Но позволительно ли прибегать к простому и дешевому решению проблемы, подвергая опасности жизнь и здоровье сотен миллионов людей?