 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался народный художник Кыргызстана Макен Сыдыкбаев
09:42 03.07.2023

В возрасте 86 лет ушел из жизни народный художник, заслуженный деятель культуры КР, театральный художник Макен Сыдыкбаев, сообщила пресс-служба Минкультуры.

Сыдыкбаев родился в 1937 году в селе Китаево Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В 1958 году окончил художественное училище имени С.А.Чуйкова, а в 1964 году - Московский государственный академический художественный институт имени В.И.Сурикова.

В 1975 году будучи студентом принял участие в Республиканской художественной выставке, посвященной 40-летию Великой Октябрьской революции.

Трудовую деятельность начал с 1964 года художником-постановщиком в Государственном Русском драматическом театре им.

С 1969 по 1994 год работал в Кыргызском государственном драматическом театре художником-постановщиком, главным художником, а с 1967 по 1975 год работал в художественном училище имени С.Чуйкова, в 1994 году - преподавателем в Государственном педагогическом университете им.Арабаева.

За время своей трудовой деятельности побывал на творческих гастролях, стажировках во всех крупных городах СССР и был делегатом съезда советских художников в Москве в 1973 году и шестого Международного конгресса театральных художников и архитекторов в Германии в 1981 году.

У него есть такие постановки как: "Тополек мой в красной косынке" (Ч.Айтматов), "Сестры" (А.П.Чехов), "Манастын уулу Семетей", "Манас Великодушный", "Сейтек" (Ж.Садыков), "Ак боз ат" (Ш.Садыбакасов), "Четыре человека" (М.Байжиев), "Алтын кыз" (В.А.Власов), "Кармен" (Ж.Визе), "Курманбек" (Н.Давыдов), "Отелло" (Ж.Верди).

Есть труды такие живописные труды как: "Во дворе фабрики", "После дождя", "Осень", портреты и А.Малдыбаева работы Малдыбаева.

Он был принят в члены Союза художников СССР, Союза театральных деятелей СССР и Союза театральных деятелей РСФСР.

Сыдыкбаев был награжден почетными грамотами Верховного президиума Киргизской ССР и Министерства культуры СССР, бронзовой медалью выставки достижений народного хозяйства СССР, почетными званиями "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" и "Народный художник Кыргызской Республики".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688366520


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