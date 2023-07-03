Три принципа нового многополярного строя, - А.Лович

10:23 03.07.2023

ТРИ ПРИНЦИПА НОВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО СТРОЯ



Помаже Бог драга браћо и сестре из слободног света! Пре свега желим да се захвалим организаторима овог скупа на прилици да говорим на овом значајном панелу. Драго ми је што ћу моћи као Србин да говорим о променама које се дешавају муњевитом брзином пред нашим очима.



Для начала я хотел бы поблагодарить всех собравшихся за предоставленную возможность поговорить о значимых для меня вопросах, связанных с новой концепцией мультилатерализма, в частности, в сфере безопасности. Разрешите мне также обосновать свое мнение о том, что само понятие "Глобальный Юг" - это пережиток постколониального периода и что нам, участникам этой конференции, не следует характеризовать государства и народы по их географическому положению, только потому что так решил ЗАПАД. Новые развивающиеся "восстановленные" страны, как я их называю, действительно стали новым источником экономического, культурного и военного развития во всем мире. Именно поэтому при определении будущего мирового порядка и системы глобального управления упомянутые страны на всех континентах сыграют чрезвычайно важную роль.



Мы знаем, как трудно сегодня дается глобальное управление, особенно если речь идет о безопасности. И поэтому во имя нового мирового порядка, многополярность при котором будет жизнеспособна только на основе правил и соответствующих учреждений, нам необходимо обсудить механизмы контроля, которые могут лечь в основу формирования новых международных форматов.



За прошедшие десятилетия движение неприсоединения стало настоящей движущей силой многополярности в эпоху двухполярного мира, но, уважаемые коллеги, я считаю, что сейчас пришло время говорить о новой эре многополярности. Большая двадцатка, например, оказалась недостаточно эффективным многополярным форматом. Да, это многополярная платформа, представляющая значительную часть мира, но нам нужно быть еще более открытыми. Новому многополярному миру не хватает правил, которые позволили бы усмирить существующие силы и быстро ограничивать возникающие, чтобы не допустить повторения пройденного.



Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на вопросы международной безопасности, поскольку нынешняя недееспособная система основывается лишь на применении силы вопреки уставу Организации Объединенных Наций. Именно поэтому мы, представители свободного мира, должны проявить решимость в создании нового режима безопасности. Как предсказывали многие авторы, такой режим будет исходить из реализма, а не колониализма США или коллективного Запада.



Сэмюэл Хантингтон был прав в своей работе "Столкновение цивилизаций", указав, что западная цивилизация не универсальна, но предсказать формат сосуществования цивилизаций он не смог. Я же считаю, что слово СОСУЩЕСТВОВАНИЕ между народами имеет ключевое значение в XXI веке и что ни одна страна или нация не должна считать себя выше других. За последние годы мы стали свидетелями процесса самоизоляции Запада, который повлек за собой ухудшение условий безопасности в мире. Подобные явления свидетельствуют о неверном восприятии действительности западными элитами и их последователями.



Главный вопрос состоит в том, как 193 государства-члена ООН будут действовать в будущем в условиях невозможности эффективного функционирования Совета Безопасности ООН и отсутствия эффективных международных миротворческих миссий. Мы, сербы, на себе почувствовали, что такое однополярный мир и господство западного гегемона, лишающего суверенные государства права на существование и навязывающего им свои решения. Последствия подобных решений наблюдали сербы в Косово, южной сербской области, которую западные страны продолжают пытаться отнять у Республики Сербия. Афганистан и Косово наилучшим образом демонстрируют, что обязательство защищать фактически стало обязательством уничтожать. Именно поэтому в основу формирования новой структуры безопасности новых развивающихся восстановленных стран в XXI веке должна лечь многополярность, предполагающая в первую очередь уважение народной воли и ее законных представителей, а также невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Сосуществование народов и государств должно основываться не на праве сильнейшего, а на стремлении к стабильности. В связи с этим, уважаемые коллеги, я хотел бы выделить три принципа, которые я считаю ключевыми для укрепления доверия между государствами и становления нового многополярного строя, особенно в вопросах безопасности:



1. Невмешательство во внутренние дела суверенных государств по вопросам социальной, политической или экономической организации.



2. Стабилизация безопасности путем сокращения иностранного военного присутствия в суверенных государствах, пограничных зонах и международных водах.



3. Создание новой организации для взаимодействия в области международной безопасности на основе принципа равенства суверенных государств.



Эти три принципа сделают мир безопаснее и увеличат перспективы развития мирного сотрудничества между государствами.



Ввиду объективной невозможности реформации существующих форм международного сотрудничества (таких как ООН), создание новых форматов, прежде всего в сфере международной безопасности, в ближайшие годы неизбежно. Отмечу, что сам факт того, что мы, свободомыслящие люди, братья и сестры, сыновья и дочери нашей родной планеты, обсуждаем новые достижения мирового порядка, говорит мне о том, что мы уже на шаг ближе к нашей цели.



Сербия

03.07.2023

Андрея Лович

Текст выступления на глобальной конференции по многополярности, 29 апреля 2023 г.