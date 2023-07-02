Россия обходит Казахстан с юга, - Виктория Панфилова

10:33 03.07.2023

2.07.2023



Товары из Киргизии и Узбекистана пройдут через Туркмению в порт Астрахани

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Астраханский порт должен стать важным пунктом на новом транспортном маршруте.

Россия, Киргизия, Узбекистан и Туркменистан договорились о запуске нового мультимодального "Южного транспортного коридора", который пройдет в обход территории Казахстана. Новый маршрут решает две задачи: миновать возникающие на казахстанской границе препятствия для товаров, идущих на рынки РФ, и перевести часть грузопотока в порт Астрахани. Это нанесет удар по планам Астаны сделать Казахстан полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и Каспийском регионе.



"Решение Астаны не нарушать западные санкции, введенные против России, стало лишь катализатором инициативы создания альтернативного транспортного коридора в обход Казахстана", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. Но базовая причина, считает эксперт, в трудностях прохождения товарами границы, причем не только киргизско-казахстанской, но и казахстанско-российской. Официальная причина затягивания сроков: фитосанитарный и другие виды контроля, который необходимо пройти. На самом деле эти задержки не оправданы никаким образом. Когда-то казахстанские чиновники ссылались на незаконный реэкспорт через Киргизию китайских товаров в страны ЕАЭС, но эта тема уже давно не актуальна. Сегодня тормозятся товары киргизского производства – изделия швейной промышленности, сельхозпродукция и многое другое.



Эта проблема на киргизско-казахстанской границе за последние несколько лет решена так и не была. На контрольно-пограничных пунктах периодически случаются заторы автомобилей, в результате транспорт простаивает, а некоторые товары портятся. Казахстанская сторона обвиняет киргизских перевозчиков в многочисленных нарушениях, из-за которых происходят задержки. Между тем обе страны не только соседи, но и члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором гарантируются четыре свободы: движения товаров, лиц, услуг и капитала.



На деле между государствами союза периодически возникают разногласия вокруг обеспечения свободного рынка. Усиление контроля на границе не раз становилось причиной споров между соседями, а эксперты заявляли о торговой войне двух государств. Поскольку стороны не могут договориться, Москва постаралась решить эту проблему кардинально – создав новый мультимодальный маршрут доставки грузов в обход Казахстана, которым смогут воспользоваться прежде всего Киргизия и Узбекистан.



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Порт Туркменбаши становится ключевым

для "Южного транспортного коридора".

Фото с сайта www.turkmenportal.com"Южный транспортный коридор пройдет с юга Киргизии в Узбекистан, далее – в Туркменистан, в порт Туркменбаши на Каспийском море и направится на север, в Астрахань. Это будет наиболее короткий маршрут для доставки грузов, который поможет обойти препятствия на границе Киргизии с Казахстаном", – заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его мнению, маршрут значительно упростит и ускорит торговые и экономические связи между странами и будет способствовать развитию региональной интеграции.

Cудоходные компании, по словам Бабушкина, уже провели предварительные исследования и готовы включиться в работу. Кроме того, астраханские кораблестроители готовы приступить к строительству судов для использования их на каспийских судоходных линиях. Россия начала прорабатывать данный транспортный маршрут еще в начале 2023 года. Четырехсторонние переговоры с представителями уполномоченных органов и бизнеса Киргизии, РФ, Туркмении и Узбекистана прошли еще 16–17 января 2023 года.



"Несмотря на сложную логистику, у киргизской стороны готовы расчеты транспортных расходов, которые, конечно, скажутся на окончательной стоимости товара, но удорожание не критическое. И с учетом простоя, который происходит на границах Казахстана, сроки доставки явно сократятся. Единственный минус этого маршрута в том, что он может быть рассчитан только на рынки европейской части России. Для Сибири и Дальнего Востока будет слишком сложная и дорогая логистика", – отметил Князев.



Эксперт также считает, что новый российский маршрут в обход Казахстана наносит удар по планам президента Касым-Жомарта Токаева превратить Казахстан в транспортный хаб для стран Центральной Азии и Каспийского региона. На днях президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру продемонстрировали возможности каспийского порта Курык и ознакомили с новыми транспортно-логистическими проектами в рамках развития Среднего коридора (он же Транскаспийский транспортный маршрут), цель которого – соединить Турцию с Китаем через Грузию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизию. "Причем этот удар по планам президента Казахстана наносится с казахстанской стороны, а не со стороны России или Киргизии. Если бы транзит грузов шел без задержек, то никто не был бы против использовать территорию Казахстана в качестве хаба. Более того, сейчас казахстанская сторона заявляет о строительстве огромных логистических центров на границе с Киргизией, а будут ли они востребованы – это вопрос", – говорит Князев, замечая, что уже стартовал проект строительства железной дороги "Китай–Киргизия–Узбекистан", и после его запуска транзит грузов через Каспий станет в несколько раз дешевле. Маршрут из Китая через Киргизию станет очень серьезным конкурентом маршрута по казахстанским железным дорогам. Уже сейчас, по словам Князева, "все выглядит так, будто действия казахстанских таможенной и пограничной служб не эпизодичные, а вполне системные уже не первый год, – часть некой государственной политики, направленной на утверждение монополии Казахстана в сфере регионального транзита".



Вместе с тем Казахстан остается участником международного транспортного коридора (МТК) "Север–Юг" – мультимодального маршрута от Санкт-Петербурга до Индии, который проходит через Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмению. Его преимущество – сокращение расстояния и стоимости перевозок в два раза, написал в своем Telegram-канале Игорь Бабушкин. "Для развития МТК мы реконструируем пункт пропуска Караузек на границе с Казахстаном. А для наращивания грузооборота через море работаем и над увеличением пропускной способности Волго-Каспийского морского судоходного канала", – сообщил глава Астраханской области.