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Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи, - Тимур Шерзад
11:28 03.07.2023

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи
Тимур Шерзад
журналист
3 июля 2023,
Первая мировая перекроила карту Европы. Были разрушены все континентальные империи, на их обломках образовались молодые и сравнительно небольшие государства. Если государство где-то образоваться не успевало, на ничейные земли набрасывались соседи. При определенном везении в этой мутной воде можно было вылавливать даже не рыбок, а настоящих китов.

Особенно повезло в этом смысле Румынии. Воевала она в Первую мировую так себе. Но в отличие от Италии, чьи территориальные притязания были жесточайше сокращены, Румыния смогла удачно славировать между интересами великих держав. В итоге ее территория увеличилась в 2,2 раза, а население – почти в 2,7 раза.

Часть этого увеличения прошла отнюдь не за счет разгромленных центральных держав. Почувствовав удобный момент, румыны откусили и российских земель: они в феврале 1918 года захватили Бессарабию – регион, который был отвоеван у турок русскими еще в 1820-е.

Битва за идентичность

Румыния, сама возникшая благодаря действиям России в отношении Османской империи в 1870-е годы, была молодым государством. Поэтому запала у румын было много. "Очнувшаяся" в XIX веке, в эпоху расцвета наций, румынская элита понимала цену идентичности. Поэтому удовлетворяться чисто экономической и административной интеграцией новых территорий в Бухаресте не стали.

Вместо этого власти развернули жесткую румынизацию. Обстановка в Европе предвещала большую войну. Бухарест стремился в краткие сроки спаять свои приобретения, сделать их более монолитными.

Румыны полностью пересобрали все имевшиеся в Бессарабии медиа – чтобы они могли функционировать только на румынском языке. Вообще все, что было связано с государством, требовало знания румынского – таким образом, те, кто не хотел или не мог на нем говорить, фактически оттирались от цивилизации. Впрочем, в итоге это показалось румынам недостаточно – и они просто запретили вести разговоры на местных языках в публичных местах.

Кроме того, румынские власти активно стимулировали колонизацию новых земель. Новая румынская администрация в Бессарабии, конечно, подыгрывала колонистам, и в итоге они быстро скупили большую часть хороших земельных участков. Это только увеличивало социальную напряженность.

При этом одних только русских и украинцев в Бессарабии, согласно переписи 1930 года, было 25% – сотни тысяч людей. Такое обращение с ними порождало постоянные восстания, которые случались до середины 1920-х. И даже после этого в Бессарабии оставалось достаточно подпольщиков, у которых имелись связи с Москвой.

Возвращение украденного

Эти связи создавали предпосылки для возвращения региона. Но сделать это сразу не позволяла слабость страны, пережившей развал эпохи Гражданской. Но СССР потихоньку креп. Параллельно крепла и армия – инструмент возврата земель.

После прихода в Германии к власти Гитлера стало ясно, что большой войны в Европе, скорее всего, избежать не удастся. На какое-то время стало не до Бессарабии. Советский Союз активно пытался выстроить систему коллективной безопасности.

Краеугольным камнем в ней должны были стать укрепления Судетской области Чехословакии. СССР был готов предоставить войска, чтобы остановить немцев там. Но в результате Мюнхенского сговора в сентябре 1938-го эти иллюзии были развеяны – Прагу заставили отдать немцам этот удобный для обороны регион. А в марте 1939-го немцы заняли и остальную часть страны.

В Москве поняли – по-хорошему не выйдет. Теперь надо было думать только о себе. Во-первых, надо было постараться отвести неизбежную агрессию Гитлера в сторону от СССР, во-вторых – приобрести предполье. Для этого надо было вернуть как можно больше утраченных земель Российской империи. А параллельно перевооружать и увеличивать армию.

Чтобы выиграть время, СССР заключил с Германией пакт о ненападении. Среди прочего, в нем были разделены сферы влияния. Бессарабия, а заодно и Северная Буковина, доставались Советскому Союзу. В июне 1940 года на румынской границе была развернута группировка в два десятка дивизий. Бухаресту выдвинули соответствующие требования.

Вермахт уже завершил разгром Франции. Понимая, что от Англии в этой ситуации толку мало, румыны побежали за помощью к немцам. Те действовали согласно пакту – не лезли в советско-румынские разборки. И в Бухаресте, осознав, что они остались с Советским Союзом наедине, согласились вернуть территории добровольно. Был еще свеж пример Финляндии, которая пробовала сопротивляться, но в итоге только понесла людские потери и отдала больше земель, чем от нее требовали.

Поэтому Бессарабский поход 1940 года был скорее логистической задачей, чем военной. Румынские войска отходили, а Красная армия шла по пятам. Коренное население в целом радовалось – сказывались и давние связи с Россией, и недовольство румынизацией. Румынские колонисты страдали, но их никто не слушал. Сам поход продолжался с 28 июня по 3 июля 1940 года. Северную Буковину включили в состав Украины, а Бессарабию преобразовали в отдельную республику. Началась история Советской Молдавии.

Источник - взгляд
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