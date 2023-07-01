Семейка гоблинов. Сын КазДепутата Турлыханова дезертировал из воинской части

11:50 03.07.2023

Сын депутата Даулета Турлыханова дезертировал из воинской части - юрист



Юрист Анна Чернова заявила, что сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова сбежал из воинской части и сейчас находится под следствием, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мне стало только что известно, что сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения - нахождение под наблюдением начальника части.



Со вчерашнего дня его не могут найти. Уехал на BMW. Кто видел, передайте мальчику, что он забыл, что он находится под следствием", - написала юрист в Instagram.



По ее словам, незадолго до побега он был освобожден с гаупвахты. А был он там, по предположению Черновой, тоже за то, что сбегал.



Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием к депутату Даулету Турлыханову, а также в Военную прокуратуру, Министерство обороны.



Даулет Турлыханов стал депутатом с марта 2023 года после выборов в Мажилис. В настоящее время является членом комитета по международным делам, обороне и безопасности.



В феврале появилась информация, что в Алматы избили известного адвоката - Олега Чернова. О случившемся рассказал его супруга Анна, которая была рядом и тоже получила травмы. Супруги заявили, что нападавший Нурасыл Болат является сыном Даулета Турлыханова. Турлыханов подтвердил корреспонденту Tengrinews.kz, что подозреваемый в нападении на юристов в Алматы - его сын. В Департаменте полиции Алматы зарегистрировали факт в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК "Хулиганство".



В Сеть выложили новое видео с сыном Турлыханова



Позже стало известно, что Нурасыла Болата не должно было быть в месте, где он избил юриста, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.