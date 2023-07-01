 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Подлец, разве можно до такой степени врать?" Шухрат Ганиев общается с узб-хокимами
12:04 03.07.2023

"Подлец, разве можно до такой степени врать?" Шухрат Ганиев раскритиковал хокимов за приписки
В интернете появилось видео, на котором замсоветника президента Узбекистана Шухрат Ганиев на совещании критикует хокимов и руководителей водного хозяйства за приписки и некачественное проведение ирригационных работ. Он поручил прокуратуре привлечь к ответственности хокимов трех районов Кашкадарьи.

В социальных сетях появилось видео с селекторного совещания, которое прошло 30 июня под председательством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Шухрата Ганиева.

На записи показаны отрывки выступления замсоветника, который критикует хокимов и других должностных лиц районов и поручает прокуратуре привлечь к ответственности некоторых из них.

"Сейчас позовите хокима Камашинского района [Ботира Тогаева], хокима Гузарского района [Бекзода Суюнова] и идите в свое учреждение. Также позовите хокима Кукдалинского района [Хуррама Джураева], дружище, и привлеките к ответственности по вопросам воды. Сейчас вы также привлеките к уголовной ответственности трех руководителей водхоза. [Министр водного хозяйства Шавкат] Хамраев сейчас уволит этих троих. И хокима тоже привлечете к ответственности. Мы сейчас также уволим трех заместителей хокима", - заявил он.

Дальше он обращается к хокиму Нишанского района Мухтору Хайитмурадову и обвиняет его в приписке данных по повторному посеву земель после сбора урожая пшеницы.

"Мухтор, это скот твоей старшей тетушки? Что ты наделал, Мухтор? Ты написал про 6200 гектаров. Говори, Мухтор. Мне сейчас пойти и измерить?" - спрашивает Шухрат Ганиев.

В ответ хоким заявил, что пересмотрит поручение и будет усиленно засеивать земельные площади. "Почему ты предоставляешь ложные данные? Ты кого обманываешь?" - сказал замсоветника.

Шухрат Ганиев отметил, что в Каршинском районе засеяно 5830 га земель, через 3315 домохозяйств засеяно 1100 га. Хоким района Бехзоджон Юсупов заявил, что еще раз изучит цифры.

"Ты, негодяй, не видишь цифры? Ты, значит, не работаешь по повторному посеву, негодяй? (Обращаясь к прокуратуре - ред.) Вы, сейчас позовете хокима Касанского, хокима Каршинского, хокима Нишанского, Хокима Миришкорского районов, хорошо?" - заявил он.

Замсоветника президента сказал, чтобы информацию о посеве 900 га земель для 2700 семей (всего 4900 га), предоставленную хокимом Касбинского района Тухтамуродом Мейлиевым, проверил человек из прокуратуры.

"Если мы сейчас пойдем, пройдемся вместе, ты сможешь показать мне хотя бы 4000 га из 4900 га?" - спросил он. Хоким района заявил, что "все возражения уместны".

"Не, не возражения, эй, бессовестный. Подлец, разве можно до такой степени врать?" - сказал Шухрат Ганиев.

Затем Шухрат Ганиев обвинил руководство Хатырчинского района Навоийской области, где, по его словам, "еще не собрана пшеница на 5000 га земель".

"Он сумасшедший. Если ты сумасшедший, будь немного законным и смышленым сумасшедшим, вы, сидящие в Хатырчинском районе руководители. Разве можно быть таким сумасшедшим?" - сказал он.

Замсоветника президента подверг сомнению, что в Пастдаргомском районе Самаркандской области повторно засеяно 9700 га земель. Заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Шункор Худойбердиев подтвердил, что есть неточности.

Потом Шухрат Ганиев обратился к хокиму Пастдаргомского района Вахобжону ﻿Муроткобилову и спросил, "не забылся ли он". Глава районной администрации отметил, что действительно засеял 9642 га земель. Замсоветника сказал, что тот лжет, и попросил замхокима области Шункора Худойбердиева "вправить ему мозги".

Шухрат Ганиев был назначен заместителем советника президента в январе этого года. До этого в 2020-2022 годах работал в правительстве заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер, а ранее - хокимом Ферганской области.

Шухрат Ганиев ранее регулярно становился объектом критики за свои высказывания и действия.

Источник - gazeta.uz
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