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Геополитические события меняют финрынок: станет ли юань альтернативой доллару
12:10 03.07.2023

Фондовые биржи запускают торги с юанем. Китай выстраивает так называемую юаневую зону. Станет ли китайская валюта альтернативой доллару и какие риски следует учесть инвесторам, рассказали Zakon.kz эксперты финрынка.
С 19 июня текущего года Гонконгская фондовая биржа запустила торги рядом акций сразу в двух валютах – в гонконгских долларах и в юанях. Общая капитализация 24 компаний из списка составляет 1,5 трлн долларов, или 35% от общей капитализации фондового рынка Гонконга

В список бумаг, которыми можно будет торговать в любой из двух валют, вошли технологические гиганты Tencent и Alibaba, владелец крупнейшего в КНР поисковика Baidu, страховая компания AIA Group, инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings, производитель электроники Xiaomi, интернет-компания Meituan, производитель электрокаров BYD и банк Hang Seng Bank.

В августе прошлого года Мосбиржа начала торги российоблигациями в юанях. Первыми бумагами, доступными инвесторам, стали два выпуска 5-летних облигаций "Русала" с 2-летней офертой объемом 2 млрд юаней каждый. А 16 января 2023 года, на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом с расчетами в китайских юанях

, который называется "Первая – Фонд Сберегательный в юанях (SBCN)". В первый же день объем торгов паями составил 13,6 трлн рублей.

Почему юань становится популярен и сможет ли он составить конкуренцию доллару и евро?
"Китай последовательно и не торопясь выстраивает так называемую юаневую зону, в которую входят все больше стран. Юго-Восточная Азия уже почти вся туда вошла. Хождение юаня в банковской системе расширяется. Там наряду с национальными валютами практически на равных правах имеет хождение китайский юань".
Арман Бейсембаев, экономист
А вот ситуация с юанем в России, по мнению экономиста, получилась не совсем обычной, поскольку свои амбиции по расширению рублевой зоны.

"Я не думаю, что Москва отказалась от этих амбиций. Но из-за военных действий в Украине последовали санкции, отрезание от долларовой и евроликвидности, от западных рынков. Полагаю, это заставило Россию переориентироваться на те рынки, где она может участвовать. В частности, это Китай – крупнейшая экономика в Восточной и Юго-Восточной Азии. Вторая ставка делается на Индию. Но она более слабая. А Китай сейчас вовсю конкурирует с Западом. Поэтому у России по большому счету другой альтернативы нет".
Арман Бейсембаев
Экономист напомнил, что в мае на Мосбирже объем торгов в юанях превысил объем торгов в долларах, и эта тенденция продолжается и расширяется. Банки открывают юаневые счета, компании выпускают облигации, номинированные в китайской валюте. Но при этом, по мнению казахстанского эксперта, у Москвы есть большой риск попасть под полное экономическое и финансовое влияние Пекина.

"Есть один нюанс, который делает всю эту историю малоперспективной. Юань не является свободно конвертируемой валютой. Китайская экономика не является либеральной, а политическая система не является демократической. Китайская экономика закрытая, по сути. Участие государства в рыночных механизмах – тотальное. Оно управляет всеми секторами экономики. Ее развитие целиком и полностью зависит от прихоти и желания китайского руководства. Вспомните 2021 год, когда китайским властям не понравилось онлайн обучение. Они просто начала громить компании, предоставлявшие эти услуги. Причем эти компании широко номинировались на китайской бирже".
Арман Бейсембаев
Он считает, что все это делает китайский рынок непредсказуемым, и в этой связи полагает, что юань становится малонадежным и бесперспективным.

"Юань не может конкурировать с долларом в плане глобальной валюты, пользующейся большим спросом и хождением. Нужно чтобы его везде признавали и охотно брали. Если у вас в кармане стодолларовая купюра, вы знаете, что в любой стране мира у вас ее примут".
Арман Бейсембаев
Влияние геополитики
По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова происходящие сегодня изменения на биржевых рынках относительно юаня, напрямую связаны с геополитическими событиями.

"Это происходит из-за геополитических событий. Торговые войны Китая с США и всемирная инфляция отразились на всемирной торговле. Идет долгосрочный тренд дедолларизации, страны пытаются увеличить роль своих нацвалют в мировой торговле и в резервах Центральных банков".
Эльдар Шамсутдинов
Тем не менее, насколько сегодня тренд дедолларизации устойчив, сказать все-таки сложно. Более того активность МВФ и крупных Центробанков, стремящихся через CDBC (Central bank digital currency – цифровая, она же фиатная валюта центрального банка) создать единую цифровую сеть банков-корреспондентов, может свести на нет попытки стран уйти от основных валют доллара и евро.

Так что говорить о том, что юань является альтернативой доллару или евро, пока говорить не приходится. Особенно если учитывать все связанные с этой валютой риски.

Александр Сергеев

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688375400


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