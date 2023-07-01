Геополитические события меняют финрынок: станет ли юань альтернативой доллару

12:10 03.07.2023

Фондовые биржи запускают торги с юанем. Китай выстраивает так называемую юаневую зону. Станет ли китайская валюта альтернативой доллару и какие риски следует учесть инвесторам, рассказали Zakon.kz эксперты финрынка.

С 19 июня текущего года Гонконгская фондовая биржа запустила торги рядом акций сразу в двух валютах – в гонконгских долларах и в юанях. Общая капитализация 24 компаний из списка составляет 1,5 трлн долларов, или 35% от общей капитализации фондового рынка Гонконга



В список бумаг, которыми можно будет торговать в любой из двух валют, вошли технологические гиганты Tencent и Alibaba, владелец крупнейшего в КНР поисковика Baidu, страховая компания AIA Group, инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings, производитель электроники Xiaomi, интернет-компания Meituan, производитель электрокаров BYD и банк Hang Seng Bank.



В августе прошлого года Мосбиржа начала торги российоблигациями в юанях. Первыми бумагами, доступными инвесторам, стали два выпуска 5-летних облигаций "Русала" с 2-летней офертой объемом 2 млрд юаней каждый. А 16 января 2023 года, на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом с расчетами в китайских юанях