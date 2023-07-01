Конфликт на Украине в корне изменил экономическую реальность на Западе, - Al-Eqtisadiya

13:01 03.07.2023

Al-Eqtisadiya

Саудовская Аравия



Инфляция в странах G20. Самые низкие показатели у Китая, России и Саудовской Аравии - менее 3%



Конфликт на Украине резко изменил экономическую ситуацию в Европе: инфляция стремительно растет и достигает немыслимых значений, пишет Al-Eqtisadiya. Россия и Китай, наоборот, возглавили рейтинг государств с самым низким уровнем инфляции.



Немногим странам G20 удалось сдержать инфляцию. Китай (0,2%), Россия (2,5%) и Саудовская Аравия (2,8%) возглавили рейтинг государств с самым низким уровнем инфляции.



Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и аналитических агентств стран G20, только три страны зафиксировали уровень инфляции менее 3%. Практически весь мир столкнулся с высоким темпом инфляции, что вынудило национальные центральные банки ужесточить свою денежно-кредитную политику.



Установление высокого потолка цен на бензин сыграло важную роль в сдерживании инфляции в Саудовской Аравии. Жилье, вода, электричество, газ и топливо, включая бензин, занимают главное место в индексе потребительских цен.



Уровень инфляции в странах G20 колеблется от 0,2% (Китай) до 114% (Аргентина).



Уровень инфляции значительно вырос с начала 2022 года из-за конфликта на Украине и кризиса глобальной цепочки поставок, начавшегося с пандемии коронавируса, не говоря уже о других - более индивидуальных - проблемах в различных странах мира.



В Южной Корее темпы уровень инфляции составляет 3,3%, Японии - 3,5%, Бразилии - 3,9%, Соединенных Штатах и Индонезии - 4%, Индии - 4,25%, Канаде - 4,4%, Франции - 5,1%, Мексике - 5,8%, Германии и Еврозоне - 6,1%, ЮАР - 6,8%, Австралии - 7%, Италии - 7,6%, Великобритании - 8,7%.



Европа не привыкла к таким высоким показателям. Она всегда славилась низкими темпами инфляции, в том числе, нулевыми и отрицательными, однако российско-украинский кризис все изменил.



Самый высокий уровень инфляции среди стран G20 у Турции (39,6%) и Аргентины (114%).



Что такое инфляция?



Инфляция - это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; обесценивание денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.