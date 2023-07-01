Les Echos: Новая валюта БРИКС ускорит отказ от доллара

13:10 03.07.2023

Les Echos

Франция



Насколько реально создание единой валюты для стран БРИКС?



В минувшую неделю вдруг резко актуализировалась тема создания валюты БРИКС, которая заменит доллар, пишет Les Echos. Причина ясна: американскую валюту используют для "отпугивания" союзников от России, то же Запад хочет сделать и со сторонниками Китая. А потому дедолларизацию не остановить.



Идея создания новой единой валюты станет одним из основных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС, запланированном на 22-24 августа в ЮАР. Однако надо преодолеть немало препятствий, прежде чем этим пяти странам удастся избавиться от господства недавно бывшего "всемогущим" доллара.



Перед лицом доллара страны БРИКС хотят найти альтернативу, и в последние месяцы они громко и ясно заявляют об этом. "Каждую ночь я задаюсь вопросом: почему все страны должны вести торговлю на основе доллара? - сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в апреле во время назначения Дилмы Русефф главой финансового института БРИКС – Нового банка развития (НБР). "Дедолларизация началась", - добавил месяц спустя министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так что разговоры идут давно. Но сегодня наконец обсуждается конкретный проект создания единой валюты.



На эту группу из пяти стран с названиями на буквы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, дающая букву S благодаря своему английскому названию South Africa) приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое. Став резервной валютой вместо фунта стерлингов после Второй мировой войны, доллар увеличил постепенно свою долю в мировых валютных резервах до 58%. И пока что он не уменьшает это свое влияние резко. Зато проект новой резервной валюты особенно поддерживается Россией. Понятно почему: именно сила доллара мешает многим странам отказаться выполнять американские санкции против России. Хотя большинство стран планеты не согласно наказывать Россию из-за конфликта на Украине, США оказывают давление через свою резервную валюту, "наказывая" ей тех, кто не присоединился к санкциям.



Сомнения ЦБ ЮАР



Пока "речь не идет о намерении свергнуть доллар полностью", говорит Цзунъюань Зои Лю, научный сотрудник Совета по международным отношениям и соавтор исследования "Могут ли БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?" Она объясняет, в чем нюанс: "Нужно видеть разницу между желанием использовать свою собственную валюту при создании альтернативных систем для снижения риска и абсолютной готовностью отказаться от доллара на свой страх и риск".



В любом случае это намерение пока остается в области желаемого, а не действительного, и детали будущей валюты по-прежнему очень расплывчаты. "Это вопрос, который требует внимательного изучения", - предупредила Наледи Пандор, глава южноафриканской дипломатии. "Я не думаю, что нам надо просто верить, что эта идея сработает. Дело в том, что вопросы экономического управления сложны. Нужно учитывать мнение всех стран". Центральный банк ЮАР также выразил сомнение по поводу реализуемости проекта – против того, что нужно в принципе уходить от доллара, ЦБ ЮАР не возражает.



Собственные интересы Китая



На данный момент маловероятно, что все страны согласятся отказаться от своей денежно-кредитной политики в пользу единого центрального банка, "поскольку их системы очень разные", считает Уильям Гумеде, профессор Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. "В Китае Центральный банк контролируется государством, как и в России, в то время как Центральные банки в Южной Африке, Бразилии и Индии независимые, поэтому их денежно-кредитная политика очень разная. И также неизвестно о готовности Китая отказаться от своей сильной валюты".



Надежность финансовых институтов БРИКС также является слабым местом. "Доверие к институту или странам, стоящим за валютой, является решающим фактором, особенно для резервной валюты", - говорит Мартин Кэмерон, директор отдела торговых исследований северо-западного университета ЮАР. "Таким образом, даже если страны БРИКС выступят за проект, проведение транзакций, вероятно, будет сложной задачей, потому что, например, в Южной Африке правительство не может заставить компании использовать эту валюту". Не говоря уже о том, что всех будет волновать вопрос о том, "не попытается ли Китай манипулировать этой валютой для своей личной выгоды".



Альтернативы платежной системе Swift



"Я не думаю, что будет сделан выбор в пользу замены доллара евро", - сказала Цзунъюань Зои Лю. В частности, это невыгодно саммим странам БРИКС из-за отсутствия "валютной стабильности в нескольких странах Евросоюза в прошлом". Рассматриваются и другие модели, такие как золото или создание корзины валют, при условии согласования критериев, которые будут использоваться для определения веса каждой из них. Мартин Кэмерон не верит, что общая валюта позволит расширить пока еще слаборазвитую торговлю между странами БРИКС: "Прежде всего надо заняться нашей промышленностью: решить, что мы будем производить, и есть ли что-то, в чем нуждаются наши деловые партнеры?"



Пока же изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объемов торговли в местных валютах. С начала года Китай широко использует юани для оплаты своих закупок сырья у России, и Бразилия намерена пойти по тому же пути. Эти изменения идут рука об руку с развитием платежных систем, альтернативных модели Swift.



Возможное расширение группы за счет включения в нее таких стран, как Саудовская Аравия, также может придать неожиданный импульс дедолларизации. И, обращаясь к тем, кто сомневается в реальности единой валюты, Цзунъюань Зои Лю напоминает: "Многие не верили, что у БРИКС будут ресурсы и политическая сплоченность для создания Нового банка развития. А они это сделали, поэтому я не исключаю возможности того, что и новая валюта БРИКС появится, хотя я и сомневаюсь, что разработка проекта завершится в короткие сроки".



Автор статьи: Клер Баржелес (Claire Bargelès)