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|Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике
13:13 03.07.2023
Аида ДЖУМАШОВА
Президент Садыр Жапаров встретился с участниками международного проекта MadWay Rally. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что участники испытывают на прочность свои автомашины в труднопроходимых местах в различных странах, в этом году международное ралли проходит в Кыргызстане.
Все автомобили созданы в стиле постапокалиптического боевика Mad Max: Fury Road ("Безумный Макс: Дорога ярости").
Глава государства поездил за рулем одной из машин MadWay Rally по горным дорогам, побеседовал с участниками международного проекта.
"Участники ралли являются крупными бизнесменами из различных стран. Они отметили, что миссия проекта MadWay Rally не только открывать и популяризировать новые маршруты, но и активно вкладываться в преобразование и восстановление мест, в которых проходят гонки. В июне они помогли расчистить заброшенную дорогу Орнок - Кемин. Также сегодня на ипподроме в селе Булан-Соготту пройдет благотворительный музыкальный фестиваль MadWay Fest с участием звезд зарубежной эстрады. Участники проекта MadWay Rally отметили, что впервые посещают страну и впечатлены красотой ее природы", - сообщили в пресс-службе.
Садыр Жапаров отметил, что число туристов, посещающих нашу страну, увеличивается из года в год.
"Мы заботимся о том, чтобы к гостям страны было проявлено высокое гостеприимство, чтобы по возвращении домой у каждого туриста осталось хорошее и приятное впечатление о стране и они обязательно повторили свое путешествие в Кыргызстан", - сказал Садыр Жапаров.