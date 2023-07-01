Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике

13:13 03.07.2023

Аида ДЖУМАШОВА



Президент Садыр Жапаров встретился с участниками международного проекта MadWay Rally. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Уточняется, что участники испытывают на прочность свои автомашины в труднопроходимых местах в различных странах, в этом году международное ралли проходит в Кыргызстане.



Все автомобили созданы в стиле постапокалиптического боевика Mad Max: Fury Road ("Безумный Макс: Дорога ярости").



