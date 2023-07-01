НАТО рвется открыть в Сирии "второй фронт"

13:20 03.07.2023

США провоцируют Россию на Ближнем Востоке атаками истребителей и вылазками террористов



Константин Ольшанский



НАТО нарывается на открытый конфликт с Россией в небе над Сирией. После того, как на Ближнем Востоке с секретной миссией побывал директор ЦРУ Уильям Бернс, американские дроны несколько раз пытались атаковать российские военные объекты. Вскрылись разведданные о том, что американцы помогали планировать теракты на территории Сирии.



США недовольны тем, что окончательно потеряли гегемонию на Ближнем Востоке. И пытаются снова поджечь арабский мир, где благодаря России удалось достичь пусть зыбкой, но стабильности.



MQ-9 Reaper после атак на иранских генералов нацелили на российские войска



Только за сутки 29 июня российские Вооруженные силы зафиксировали 10 нарушений режима полета беспилотников, принадлежащих "международной антитеррористической коалиции" во главе с США. Об этом официально заявил контр-адмирал Олег Гуринов, заместитель начальника Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.



В частности, американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper приблизился к российским войскам в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо. Такое сближение особенно опасно, ведь американцы неоднократно использовали MQ-9 Reaper для диверсий на Ближнем Востоке.



В частности, именно MQ-9 Reaper в январе 2020 г. США использовали против Ирана. Дрон подорвал здание международного аэропорта Багдада: были вероломно убиты командующий подразделением "Ал-Кудс" генерал Касем Сулеймани и командующий группировки ополченцев "Силы народной мобилизации" Абу Махди аль-Мухандис.



Минобороны России не церемонится с американскими дронами. В ноябре 2022 года MQ-9 Reaper, который вторгся в российскую зону, был едва не сбит ракетой "земля-воздух". Ракета взорвалась всего в 10 метрах от дрона, однако он сумел дотянуть до американской базы и рухнул там.



Всего несколько месяцев спустя американский MQ-9 Reaper был завален над Черным морем. Беспилотник барражировал над акваторией якобы с "наблюдательными" целями, сообщило командование США в Европе.



На самом деле дрон мог координировать диверсии против военных объектов в Крыму. Наши моряки оперативно выловили утонувший MQ-9 Reaper. Российские специалисты получили полный доступ к технологиям. Теперь и в Сирии нашей РЭБ легче противодействовать натовским полетам. Только американцев это не останавливает.



СВР: на секретной американской базе в Эт-Танфе готовят террористов



В Сирии янки точно лезут на рожон. Если российская ПВО собьет дрон, который попытается атаковать наши объекты, это приведет к неминуемой эскалации. Американцы перестали согласовывать полеты своих беспилотников с Российской Федерацией, подчеркнул на брифинге контр-адмирал Гуринов.



Кроме того, американские истребители несколько раз опасно сближались с российскими, причем при этом активировали системы вооружения. Самолеты ВКС РФ выполняют регулярные полеты в Восточной Сирии по согласованию с правительством страны. Американская "коалиция" действует безо всякого мандата.



Американцы также были замешаны в подготовке нескольких терактов, сообщила Служба внешней разведки (СВР). На натовской военной базе в Эт-Танфе проходили боевую подготовку боевики "Исламского государства" *. Американцы, как всегда, высокомерно не отреагировали на аргументированное обвинение.



Deutsche Welle: сближение России, Турции и Сирии нанесло смертельный удар США



НАТО специально идет на конфронтацию с Россией в Сирии. Дамаск поддерживают Москва и иранские ополченцы. США и НАТО сколотили "международную коалицию", которая финансирует вооруженные формирования Сирийских демократических сил.



С 2015 г. при поддержке России и Ирана Дамаск вернул контроль над почти над 80% территории страны, "американские" повстанцы остались только на окраинах.



Немецкий военный аналитик Бенте Шеллер в интервью изданию Deutsche Welle говорит, что НАТО крайне недовольно усилением России. Благодаря ее поддержке Башар Асад после многих лет дипломатической изоляции вернулся в Лигу арабских государств.



Кроме того, Москва сближается с Анкарой, создавшей "буферную зону" на севере Сирии. Турецкие военные контролируют провинции у границы, а с помощью наемников из местных жителей оккупировали еще несколько районов. Туда депортированы сирийские беженцы.



- Россия хочет, чтобы Турция нормализовала отношения с Сирией, и это стало бы очень важным сигналом для НАТО, - говорит Шеллер.



Brookings: арабский мир больше не хочет жить под диктовку США



Благодаря России удалось разрешить множество региональных конфликтов, которые длились годами, если не десятилетиями. Иран сближается со своим давним оппонентом - Саудовской Аравией. Это позволило фактически остановить гражданскую войну, которая длилась с 2014 года.



Катар сближается с Турцией, Египтом и другими странами из Совета сотрудничества стран Персидского залива.



- Политическое "воскрешение" Асада - это новая архитектура региональной безопасности. Возможно - самое важное событие со времен вторжения США в Ирак, - пишет эксперт Стивен Хайдеманн в колонке для аналитического центра Brookings. - Арабский мир впервые после окончания Холодной войны формирует собственную систему безопасности.



Сближение вчерашних союзников, как говорят Шеллен и Хайдеманн, - это удар по гегемонии США. Атакуя российские войска, американцы пытаются разрушить хрупкую ближневосточную стабильность.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.