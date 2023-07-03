Кадровые перестановки в Казахстане: квазигосударственный сектор сопротивляется переменам

19:30 03.07.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕНАМ

В Казахстане продолжается процесс перезагрузки госаппарата. После трагических событий на востоке страны в июне 2023 года были уволены сразу несколько знаковых чиновников в правительстве и регионах. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru



Отставки в регионах и правительстве в июне 2023 года



В начале июня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя управляющего делами президента. Им стал Абай Алтай, который сменил на посту Маржан Акимжанову. До этого Абай Алтай управлял службой протокола, а также отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента.



Алтай Кульгинов освобожден от должности заместителя премьер-министра, которую получил в декабре 2022 года. До назначения в правительство Кульгинов был акимом Астаны. Новым замом главы правительства стала Тамара Дуйсенова. 8 июня 2023 года Мажилис согласовал ее кандидатуру. Свой пост министра труда и соцзащиты, который она занимает с весны 2022 года, Дуйсенова сохранит.



От должности главы МЧС освобожден Юрий Ильин. Он занимал пост с 2020 года. Его отставка последовала после лесного пожара в Абайской области, в котором погибли 14 работников лесхоза. Акиму области Нурлану Уранхаеву объявлен выговор.



Новым главой МЧС стал Сырым Шарипханов, который до этого возглавлял Академию гражданской защиты при МЧС.



15 июня Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Последние 5 лет он работал в коммерческих структурах.



В республике появился институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Его возглавила Светлана Жакупова, которая в прошлом была вице-министром труда и социальной защиты.



Новым уполномоченным по правам ребенка стала Динара Закиева. На этом посту она сменила Аружан Саин. До назначения Закиева была членом Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.



Июньские перестановки затронули и власти регионов. Так, акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев. До этого назначения он возглавлял дипмиссию Казахстана в России. Кошербаев сменил Даниала Ахметова, который руководил регионом с 2014 года и считался одним из представителей "старой элиты". Ахметов был единственным акимом ВКО, который продержался на посту дольше шести лет. 15 июня 2023 года ему исполнилось 69 лет, а 16 июня президент подписал указ об его отставке.



По итогам выборов акимом Тобола стал Захар Комаров, ранее работавший заместителем акима. Акимом города Курчатова стал Болат Абдралиев, который с 2022 года был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай. Также акимом Бородулихинского района области Абай стал Айдар Ибраев, ранее являвшийся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела области. Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области.



Вторая половина месяца отметилась масштабными перестановками в правительстве и госкомпаниях.



Так, 19 июня Мурат Журебеков стал советником премьер-министра Казахстана. С января по июнь 2023 года он был акимом города Актобе. Новым заместителем министра обороны стал Бакытбек Сыдыков. С апреля 2022 года он являлся начальником вооружения ВС Казахстана. На этом посту он сменил Руслана Шпекбаева.



Вице-министром информации и общественного развития назначен Эльдар Толганбаев. С июня 2022 года он был госинспектором в Администрации президента. Постановлением правительства Шолпан Каринова покинула пост первого вице-министра просвещения. Она занимала должность с 2021 года.



Назначения в энергосекторе в июне 2023 года



Кадровые ротации затронули энергетический сектор страны. Вице-министром энергетики назначен Ерлан Аккенженов. С июля 2022 он занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов "КазМунайГаз". Выходцами из этой структуры являются двое из трех действующих вице-министров энергетики Казахстана.



Кайрат Максутов стал главой АО "Самрук-Энерго". С 2018 года он руководил холдинговыми компаниями энергетической отрасли. До этого девять лет занимал должность зампредседателя правления "Самрук-Энерго".



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Об основных тенденциях кадровой политики Казахстана Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Замир Каражанов.



- Власти Казахстана неоднократно говорили о необходимости перезагрузки бюрократического аппарата. Она уже завершилась?



- Скорее нет, чем да. Для полной перезагрузки бюрократического аппарата необходимо переписать действующее законодательство. Прежде всего доставшийся в наследство закон "О госслужбе".



Нынешняя система все еще напоминает советскую государственную модель, в которой было очень много лишних звеньев, что закономерно вело к его бюрократизации и росту документооборота.



Наибольшее сопротивление переменам оказывают как раз чиновники и представители квазигосударственного сектора, то есть госкомпании. От нацкомпаний требуется работать в конкурентной среде и по рыночным принципам. В этом случае казахстанская экономика получит дополнительный прирост и приток инвестиций.



- На какие группы опирается президент при проведении своей кадровой политики? За последний год целый ряд постов достался его бывшим подчиненным из МИДа. Все остальные ведомства хоть и демонстрируют лояльность, но формировались другими внутриэлитными группами.



- Токаев всегда был равноудален от кланов и внутриэлитных групп и избегал подковерной борьбы.



В отсутствие собственного клана Токаев может опираться только на два инструмента - на политические институты, которые не очень эффективны, и на поддержку населения.



После январских событий 2022 года влияние многих кланов оказалось ограниченным в высших эшелонах власти: кого-то посадили по горячим следам, кто-то бежал из страны. Поэтому нельзя говорить о том, что Токаев в своей кадровой политике опирается на кланы или создает новый "баланс" между ними. Подобная практика наблюдалась в стране на протяжении 20-30 лет и наносила ущерб экономике страны и, как следствие, порождала социальные противоречия в обществе.



Ее итогом стала олигархическая экономика, когда более 160 человек контролировали около 50 % ВВП Казахстана. Естественно, ни о какой конкурентоспособности страны не приходилось говорить.



В нынешних условиях прежние механизмы выстраивания внутренней политики признаны неэффективными, и от них решено отказаться.



Тимур Альмуков

3.07.23