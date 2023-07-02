Макрон между двух огней: гори, гори ясно..., - МК

19:35 03.07.2023 Полицию рассердили действия Макрона на фоне беспорядков во Франции

В пользу обвиненного в убийстве подростка полицейского собрано около миллиона евро



Протесты во Франции, кажется, потихоньку начинают идти на спад – но выявленные хаосом последних дней трещины, прошедшие через французское общество, никуда не денутся. Так, на полыхающих улицах городов и предместий вновь заметили агрессивно настроенных ультраправых националистов, вступающих в стычки с демонстрантами. А представители полиции, положившей все силы на подавление бунта, не скрывают недовольства действиями правительства Макрона.



В пользу обвиненного в убийстве подростка полицейского собрано около миллиона евро

ФОТО: AP

Уже в воскресенье единогласно и с легким чувством облегчения французские СМИ стали констатировать спад острой фазы вспыхнувших протестов. Однако, как передает французская газета Le Parisien, поздний воскресный вечер в Лионе ознаменовался демонстрацией ультраправых активистов на площади Терро. Полиция быстро разогнала ее, применив слезоточивый газ.



Судя по распространяемым в Сети видеороликам, националистов собралось около сотни, по официальным заявлениям, некоторые из них были вооружены. Местная пресса подчеркивает, что вышедшие в Лионе активисты – это представители ультраправой группы Les Remparts (название можно перевести как "крепостные стены" или "бастионы"), которые и базируются в этом городе.



Участники этой группировки не первый раз заявляют о своих антииммигрантских воззрениях. В 2022 году ряд французских политиков даже написали коллективное письмо в Министерство внутренних дел с требованием "ликвидировать ксенофобское движение". Как можно понять, ничего с этой организацией не произошло, а поэтому момент всеобщего хаоса (тем более возникший после убийства полицейским подростка североафриканского происхождения) стал очередным поводом для сторонников Les Remparts пройтись маршем по Лиону. Выкрикивались и соответствующие лозунги, типа "Мы у себя дома" и "Франция для французов".



В городе Анже также было начато расследование в отношении "вооруженной толпы" после стычек с участием ультраправых активистов на улицах центра города в пятницу и субботу, сообщала газета Ouest-France. Они были вооружены бейсбольными битами и намеревались дать отпор бунтовщикам. И, кстати, это и произошло. По информации телеканала BFMTV, стычки начались после того, как протестующие против полицейского произвола вышли на улицу, на которой обычно собираются члены ультраправой группировки Alvarium. Несмотря на то, что группу формально распустили, ее сторонники все же продолжают выходить на подобные акции.



Напряженное противостояние длилось, по данным телеканала, 3-4 минуты. На кадрах видно, как вооруженная бейсбольными битами толпа сбивает с ног мужчину. Подчеркивается, что именно в Анже в ночь с пятницы на субботу подожгли местный полицейский участок, а также пристройку к ратуше. Было сожжено много личных автомобилей. Задержано 11 человек, ранен полицейский. И это только часть печальной для Франции картины.



А уж в виртуальном пространстве между националистами и протестующими против полицейского произвола идет настоящая словесная война, содержание которой порой не выдерживает никакой цензуры.



Как бы то ни было, ультранационалисты – это, скорее, маргиналы. Но есть проблема посерьезнее. Когда насилие в некоторых частях Франции вышло из-под контроля, два профсоюза, Alliance Police Nationale и UNSA, потребовали, чтобы правительство Макрона приняло немедленные меры и поддержало их в борьбе с распоясавшимися бунтарями.



Как говорится в заявлении, "перед лицом этих диких полчищ призывов к спокойствию недостаточно… Сегодня полиция ведет бой, потому что мы находимся в состоянии войны, завтра мы окажем сопротивление, и правительство должно это понимать". Организации служителей закона убеждены, что порядок можно восстановить лишь силой. Представители полицейских профсоюзов отметили, что "сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств". Также полицейские профсоюзы потребовали от Макрона срочного принятия закона против погромщиков.



Как отметил в беседе с Fox News Digital бывший профессор истории Бостонского университета Ричард Ландес, "полиция никогда бы не сказала такого в 2005 году (во время продолжавшихся полмесяца аналогичных беспорядков, вызванных гибелью двух подростков североафриканского происхождения. – "МК"). Но с тех пор против полиции ведется скрытая война, с некоторыми конкретными целями. Я ожидал, что полиция будет вести себя более послушно, чем в 2005 году, потому что они стали мишенью радикальных исламистов. Так что это заявление примечательно".



Любопытно и другое. На популярном во Франции сайте для пожертвований GoFundMe был создан сбор на "поддержку семьи полицейского из Нантера, Флориана. М., который выполнил свою работу и теперь платит высокую цену". Речь, поясним, идет о сотруднике правоохранительных органов, застрелившем 17-летнего Нахеля Мерзука. К понедельнику, 3 июля, силами жертвователей было собрано, по данным Le Figaro, 900 тысяч евро. Параллельно с этим существует и другой сбор – для семьи убитого Нахеля. Но здесь все намного скромнее, всего 150 тысяч евро.



"Ответственным это не сойдет с рук": власти Франции пригрозили участникам беспорядков



Да, на просторах Интернета появилась петиция, требующая остановить сбор для родных полицейского, чтобы "не финансировать полицейское насилие". Но статистика, как говорится, вещь упрямая, а поэтому цифры мы видим вполне показательные.



Понятно, что ситуация для Макрона крайне сложная, масла в огонь подливают и ультралевые. Бывший кандидат в президенты и лидер левацкой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил: "Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки".



В такой многослойной ситуации разобраться трудно, а поэтому невольно и возникает вопрос, справится ли с этим сам Макрон. О перспективах ситуации "МК" поговорил со старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН Ариной Преображенской:



– Думаю, сейчас (когда протесты пошли на спад) французское правительство сделает все, чтобы все возмущения пригасить. Что касается ультраправых, то они выходят часто, особо ничего они не ждут, а грабители уже награбили и наподжигали достаточно, многих арестовали. Поэтому неудивительно, что протесты пошли на спад.



– Есть мнение, высказанное Жаном-Люком Меланшоном, что правительство очень боится полиции, которую не может уже контролировать. Насколько это суждение соответствует реальности? Или это только личное мнение политика, а в действительности правительство знает, как выстроить диалог с органами правопорядка?



– Скорее, это его личное мнение. Про деструктивную роль Меланшона в этом конфликте говорят уже многие. Он решительно не осудил погромы и грабежи, только под нажимом через пару дней он сказал: "Не грабьте школы и культурные центры", - видимо, имея в виду, что все остальное жечь и крушить можно. Поэтому о роли Меланшона здесь стоит задуматься. Многие говорят еще в целом о роли левых сил (особенно крайне левых), которые якобы одобряют протесты и их разжигают. Они борются за Шестую республику, и им хочется, чтобы все побыстрее сокрушилось и эта самая Шестая республика наступила.



Конечно, они хотят разжечь ситуацию всеми способами: придумывают и правые угрозы, и полицейские угрозы. Но наверняка правоохранители не очень довольны, поскольку полицейского задержали, а Макрон стал давать оценки без юридического вердикта… Конечно, это полицейским не понравилось. Но я думаю, что правительство в силах договориться с органами правопорядка. Тем более, на кого Макрон будет опираться, если не на полицию? Понятно, что они уже морально устали (сначала "желтые жилеты", потом пенсионная реформа, теперь нынешняя ситуация). И когда они не видят поддержки, а только одни нападки, то это вызывает понятные чувства. Но Макрон сейчас заинтересован, чтобы это все потихоньку спустить на тормозах.



– Эти протесты еще раз подняли на пьедестал проблему мигрантов. Многие претензии французских граждан были также направлены в адрес правительства и подразумевали, что власти вообще не решают этот вопрос. После утихания гнева можно ли ждать, что французские политики начнут предпринимать шаги к решению проблемы?



– Многие протестующие – хотя они и из иммигрантской среды, но граждане Франции. Формально к ним не придерешься. В числе прочего поступали еще и претензии к городской политике: этнические гетто, зоны, где не действует правопорядок, попустительство государства мелким правонарушителям и рецидивистам… Здесь, скорее, претензия к властям, что они не проявляют твердую волю с этим покончить.



Плюс, в эти кварталы было вложено много денег, а получилось, что все сожгли, а значит, что это все не сопровождалось воспитанием. Здесь вопрос многогранный. Не только миграция, а уже интеграция и адаптация беженцев. Образование, которое раньше считалось социальным лифтом, сейчас таковым не является, поэтому многие молодые люди из иммигрантской среды исчезают из школы и занимаются подработками и преступными комбинациями. В ближайшее время будет обсуждаться закон о миграции, поэтому будет очень интересно понаблюдать, что решат власти. Но вопрос действительно комплексный.



Полина Коноплянко Источник - МК

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