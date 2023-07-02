Эпоха противостояния, - Дм.Медведев (статья)

19:38 03.07.2023 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - о том, как может и должен разрешиться тектонический цивилизационный разлом

Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ)

Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд

Дмитрий Медведев видит выход из конфликта в учете интересов России, новом документе типа Хельсинкского акта, "пересборке" ООН и других международных организаций.

Дмитрий Медведев видит выход из конфликта в учете интересов России, новом документе типа Хельсинкского акта, "пересборке" ООН и других международных организаций.



На Западе в очередной раз подняли белый шум и всеми силами продолжают сыпать обвинениями против России. Стараются все - от больных тяжелой русофобией маразматиков в американском сенате до неустойчивых стариков в Белом доме. Казалось бы, все давно сказано и сделано. Почему западные политики снова несут всякий бред про необходимость "мощного сигнала" об участии киевского протектората в Североатлантическом альянсе? Почему продолжают заклинать о мире для Украины только на условиях нацистского киевского режима? Почему столько ярости почти после полутора лет СВО?



Конечно, наших врагов - как внешних, так и внутренних - едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины. С другой стороны, наших противников вряд ли столь сильно огорчил наконец-то взятый нами Артемовск, он же Бахмут. Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным. Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники.



Тем не менее то здесь, то там западные официальные и не очень, но от этого не менее противные лица талдычат: Россия уже проиграла, мы победили. С чего это вдруг они затянули такие бравурные песни? Факты - вещь упрямая, иллюзиям места нет. Сначала давайте разберемся в их аргументах.



Тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Противостояние будет очень долгим

1. "Россия находится в изоляции". Ничуть. Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара. На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты.



Да, связи с Европой существенно уменьшились (но не исчезли, скажем прямо). Зато с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком - значительно выросли. Товары из Европы, в которых мы нуждались, замещены другими. Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов.



2. "Российская экономика разваливается". Ни в коей мере. Рост производства куда выше, чем в Европе. Даже агентство Reuters признало: в апреле 2023 года активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд. При этом инфляция у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Она близка к историческому минимуму и составляет 2,9 процента. К концу года не поднимется выше 5 процентов. Тогда как, по прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6 процентам. На самом низком историческом уровне у нас безработица - 3,3 процента.



Развитие есть во всех секторах экономики. По данным Росстата, в марте этого года объемы промышленного производства выросли по сравнению с прошлым мартом на 1,2 процента. В апреле их рост составил уже 5,2 процента. Впечатляющие успехи и в строительстве. Только в 2022 году объем строительных работ увеличился на 5,2 процента. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10 процентов. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности, активно работаем на экспорт. Кстати, зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача. Для этого у них там своя старая и лысая "ливерная колбаса", а также масса высокообразованных гинекологов, которые блестяще рулят европейской экономикой.



3. "Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии". Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России.



Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил. Наши вечные идеологические противники в одном шаге от утраты того, что больше всего ценят. В первую очередь своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Поэтому западные политиканы и пытаются нагнетать страх. Но на самом деле оруэлловские персонажи скотного двора - наглые английские свиньи и прочий подчиненный им скот - сами в полном животном ужасе. Хотят, как это постоянно делали прежде, продемонстрировать миру свою силу. Но на сей раз только расписываются в собственном бессилии. Создают информационный шум, но никакого содержания в нем практически нет. Все очевидно: их время истекло. Им не принадлежит даже сегодняшний день. Завтрашний - тем более.



Назову три вещи, которые англосаксонскому миру пора наконец осознать.



Первое. Противостояние коллективному Западу стало глобальным.

2022-2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Прямым его следствием стало начало специальной военной операции на Украине. На ее проведение Россия была вынуждена пойти ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. Наша страна, как известно, реализовала свое право на самооборону, опираясь на ст. 51 Устава ООН.



То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, - это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. Оно вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества. На одной стороне - западные страны, которые не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство. Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, - их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние. На другой стороне - не только Россия, но и глобальный Восток и Юг. Их население составляет почти две трети земного шара. Это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого. Выступают за равноправное развитие всех государств. Без старших и младших партнеров. Без циничного деления на исторически развитые и слаборазвитые страны. На "подлинные" демократии" и "авторитарные режимы", с точки зрения Запада, разумеется.



Их стремление к независимости очень не нравится бывшим колонизаторам. Они всеми силами цепляются за прошлое. Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой. Причем с началом конфликта на Украине с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет "двойных стандартов". Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками. Россия такую логику признавать не захотела. Чужой воле не подчинилась. И дала отпор - жесткий и недвусмысленный.



Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко. К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец.



Второе. Противостояние будет очень долгим, а строптивых (то есть нас) укрощать поздно.

Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия. Один из способов его разрешения - третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод.



Никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован.

И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две.



Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так. А вторая причина совсем прозаична - ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!



Второй способ разрешения этого тотального противоречия - поиск труднейших компромиссов на протяжении длительного срока. Формирование нового уважительного миропорядка, который будет основан на балансе интересов всех стран. Причем это, конечно, не пресловутый "порядок, основанный на правилах", который ничего кроме рвотного рефлекса ни у одной независимой от США страны вызывать не может. Да, придется много общаться, терпеть, проявлять выдержку, уходить с переговоров и снова возвращаться на них, но в итоге создать международные контуры равноправного и безопасного мира XXI века. На это, скорее всего, уйдут годы, возможно, десятилетия. Но это точно лучше, чем окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса.



И поэтому - третье. На что мы готовы пойти для выхода из фазы тотального противостояния.

Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов. Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории. Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации.



Во-вторых, все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия - враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО. С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень.



В-третьих, вполне вероятно, потребуется аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций. Она возможна лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности, иначе окажется совсем неэффективной. И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов. Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития.



Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца.



Иными словами, я не оптимист. Недаром еще Антон Павлович когда-то заметил, что "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить".



Но надежда есть всегда.



2/07/23 Источник - РГ

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