УкрФронт. Погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко

19:42 03.07.2023

Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко погиб, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.



"Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич – Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)", – передает РБК слова Алаудинова.



О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в военкор Дмитрий Кулько. "Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", – рассказал он.