Уникальные "загробные дома" династии Сун найдены в Китае

19:52 03.07.2023

03.07.2023

Денис Передельский



Китайские археологи при проведении изыскательских работ в провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая, обнаружили 22 ранее неизвестные древние гробницы, которые имитировали жилые дома.



Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", возраст гробниц варьируется значительно, самым младшим из них почти 1600 лет. В частности, две найденные гробницы относятся к временам правления династии Восточная Хань (25-220 гг. н.э.), а 12 наиболее заинтересовавших археологов гробниц были построены во времена правления династии Сун (960-1279 гг. н.э.).



Они были обнаружены во время раскопок крупного кургана в деревне Лаочжуанши, уезд Вэйши. Сейчас это окрестности современного города Кайфэн, который был столицей государства во времена правления династии Северная Сун (960-1127 гг. н.э.). Гробницы времен этой династии представляют собой камеры с лестницами, выложенные из кирпича. Ученые считают, что это были захоронения одной важной семьи.



О высоком социальном статусе этих людей говорят артефакты, обнаруженные внутри усыпальниц. Так, археологи нашли изящные украшения, стулья и столы с посудой, а также специальные сосуды для вина, которые, вероятно, были наполнены напитком. "Мы также нашли ножницы, древние утюги, вешалки для одежды, шкафы и другие предметы быта", - говорит Чан Хунцзе, сотрудник провинциального института культурных реликвий и археологии.



Стены погребальных камер были украшены красочными фресками. На них были изображены цветы, птицы, мифические существа, мебель, оружие и многое другое. Но самое интересное то, что внутри погребальных камер были обнаружены двери и окна, но не настоящие - это была искусная имитация реальных деревянных конструкций. Чан добавил, что внутренняя обстановка буквально позволяет заглянуть в повседневную жизнь владельцев гробниц, предлагая ценную информацию о социальной жизни и обычаях погребения во времена династии Сун. "Внутреннее убранство и внешний дизайн гробниц в реальности воспроизводят жилые дома и дворы", - считает исследователь.