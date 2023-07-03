Планы создания единой валюты БРИКС беспокоят западных экспертов

00:03 04.07.2023

Главной проблемой станет золотое обеспечение внешнеторговых операций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР

Ольга Соловьева

3.07.2023

Валюты развивающихся стран, входящих в БРИКС, непросто будет объединить в одну.

Страны БРИКС попытаются обезопасить свою торговлю от потенциальных американских санкций через образование общей валюты, которая будет обеспечена золотом. О таких темах саммита БРИКС, который пройдет в ЮАР 22–24 августа, пишут западные эксперты. Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) уже включает почти половину населения планеты и готовится к дальнейшему расширению. Однако одних масштабов для создания новой "золотой валюты" недостаточно. Договориться о золотых гарантиях странам объединения будет очень непросто, считают эксперты.



Сразу несколько западных изданий сообщили, что план создания единой валюты БРИКС находится в разработке для согласования на предстоящем саммите.



По мнению французского издания Echos, появление новой международной валюты это ускорит процесс дедолларизации. На сегодня население пяти стран БРИКС превышает 40% населения планеты. На долю стран БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли. И этого может быть достаточно для "денежных амбиций по созданию многополярного мира, в котором не будут доминировать США", предполагают французы, чей президент Эмманюэль Макрон якобы добивается личного приглашения на саммит БРИКС в ЮАР.



О денежных амбициях БРИКС пишет и издание Fortune. "За последний год Россия, Китай и Бразилия перешли к более широкому использованию национальных валют. Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты активно изучают альтернативы доллару. И центральные банки стремились перевести большую часть своих валютных резервов из доллара в золото", – обращает внимание Fortune.



Российские власти и ранее поддерживали различные идеи по созданию новой валюты для стран БРИКС. К примеру, страны могут создать новую валюту, которая будет обеспечена не золотом, а реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами, рассуждал в марте зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. "Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", – указал зампред Госдумы. Год назад президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке.



Китайские чиновники высказываются пока более неопределенно. Пекин лишь говорит о своей озабоченности доминированием доллара, называя его "основным источником нестабильности и неопределенности в мировой экономике".



Однако и западные, и российские эксперты в целом сомневаются в жизнеспособности этой идеи. На доллар США по-прежнему приходится 58% мировых валютных резервов, а 88% международных транзакций проводятся именно в американской валюте. Fortune пишет, что самой амбициозной идеей было бы создание единой валюты по типу евро, но для этого может найтись слишком много ограничений. "Переговоры о единой валюте будут трудными, учитывая асимметрию экономической мощи и сложную политическую динамику внутри БРИКС. А для того, чтобы новая валюта заработала, БРИКС необходимо согласовать механизм обменного курса, иметь эффективные платежные системы и хорошо регулируемый, стабильный и ликвидный финансовый рынок. Чтобы добиться статуса глобальной валюты, БРИКС потребуется хороший опыт совместного управления валютой, чтобы убедить других в надежности новой валюты", – указывает издание.



У стран БРИКС накоплен некоторый опыт не слишком удачных инициатив. Так, пока "не взлетела" идея создания собственного рейтингового агентства группы. Новый банк развития БРИКС по-прежнему зависит от доллара, тогда как финансирование в местных валютах составляет лишь 22% портфеля банка. Аналогичные проблемы существуют и в двусторонней торговле, пишет Fortune. "Россия и Индия стремились разработать механизм торговли в местных валютах, который позволил бы индийским импортерам платить за дешевую российскую нефть и уголь в рупиях. Однако переговоры были приостановлены после того, как Москва охладела к идее накопления рупий", – отмечает издание.



"Доллар – является наиболее используемым способом обмена в мире после собственной валюты каждой страны, иногда даже превосходя национальную валюту. Почти каждый товар, включая нефть и золото, торгуется в долларах. Даже криптовалюты привязаны почти исключительно к доллару США. Также жизненно важно для резервной валюты, что она является средством сбережения. По оценкам Международного валютного фонда, 59% мировых резервов центральных банков находятся в долларах, из них 20% в евро и всего 5% в юанях", – цитирует экспертов агентство Bloomberg.



Идея создать валюту, частично обеспеченную золотом, также вызывает сомнение. "Любая национальная валюта должна быть обеспечена каким-либо достоянием для собственной устойчивости и даже конвертируемости. В прошлом это были золотые и серебряные резервы, сейчас это скорее ВВП государства, то есть реальные товары и услуги, производимые в стране-эмитенте. И если объем эмитированной валюты, как в случае с долларом, не подкреплен ВВП, то вероятность кризиса этой валюты и ее обесценения не равна нулю", – считает доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета Валерия Минчичова.



Попытки привязать любую новую валюту к золотому стандарту обречены на провал, уверен ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Если бы такое было возможно, то доллар давно бы вновь обеспечили золотом, как это было при Бреттон-Вудской системе, или обеспечили бы золотом иную валюту, например евро или юань. Но это нереально, и тем более в БРИКС, где инфляция всегда была намного выше, чем в странах Запада и "большой семерки", – подчеркивает она. По словам эксперта, для реализации такой идеи нужны огромные размеры золотовалютных резервов у всех стран, которые собираются участвовать в проекте наднациональной валюты, обеспеченной золотом. "Сегодня построить новую мировую финансовую систему исключительно на золоте просто невозможно. Капитализация всего рынка золота составляет всего 12 трлн долл. – они не смогут обслуживать все финансовые потоки в силу относительно небольшого размера", – добавляет доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков Высшей школы экономики Андрей Столяров.



"Западная Европа переходила на единую валюту более трех десятков лет, имея уже согласованную макроэкономическую, налоговую, таможенную политику, и самое главное, общую территорию с общими границами. Государства БРИКС мало того, что разбросаны по разным континентам, относятся к абсолютно разным экономическим системам с разными традициями, деловым оборотом, законодательными рамками", – подчеркивает Валерия Минчичова. По ее мнению, вариант с корзиной валют и, например, синтетической валютой наподобие СДР (специальных прав заимствования МВФ) с весами валют стран-участниц более логичен.



Единая валюта БРИКС может привести к серьезным экономическим проблемам, так как страны имеют абсолютно разную экономику, политику, географию, логистику и цели, считает аналитик "Финам" Андрей Маслов. По его мнению, единственный возможной вариант – это создание валюты, которая, по сути, станет просто методом расчета в некоторых международных платежах между странами БРИКС, но не будет полноценно использоваться в экономике. "Если валюта БРИКС и будет каким-то образом создана, то она станет рисковой валютой стран со слабо развитыми институтами", – полагает Маслов.