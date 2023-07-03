 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.07.2023
00:38  Выдавливают по капле: к чему приведет дефицит воды в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
00:03  Планы создания единой валюты БРИКС беспокоят западных экспертов
Понедельник, 03.07.2023
21:29  Вместо "конца истории" Фукуямы мир ждет новая "битва цивилизаций" Орбана, - СП
20:43  Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК
20:04  Волны погромов из Франции растекаются по всей Европе, - СП
19:52  Уникальные "загробные дома" династии Сун найдены в Китае
19:47  Переход к новому миропорядку займет десятилетия, - Игорь Караулов

19:42  УкрФронт. Погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко
19:38  Эпоха противостояния, - Дм.Медведев (статья)
19:35  Макрон между двух огней: гори, гори ясно..., - МК
19:30  Кадровые перестановки в Казахстане: квазигосударственный сектор сопротивляется переменам
19:06  Имидж Мирзиеева. Экономические, налоговые реформы. Либерализация, - Алишер Арипов
18:59  Встал энергоблок № 1. Авария на Мангышлакском атомном энергокомбинате в Западном Казахстане
13:20  НАТО рвется открыть в Сирии "второй фронт"
13:16  Возможна ли война между США и Мексикой? - Дм.Бавырин
13:13  Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике
13:10  Les Echos: Новая валюта БРИКС ускорит отказ от доллара
13:01  Конфликт на Украине в корне изменил экономическую реальность на Западе, - Al-Eqtisadiya
12:27  Тезисы к пробуждению России, - Александр Дугин
12:21  Марш Пригожина на Москву – это не конец, а новое начало, - Н.Мелентьева
12:10  Геополитические события меняют финрынок: станет ли юань альтернативой доллару
12:04  "Подлец, разве можно до такой степени врать?" Шухрат Ганиев общается с узб-хокимами
11:50  Семейка гоблинов. Сын КазДепутата Турлыханова дезертировал из воинской части
11:28  Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи, - Тимур Шерзад
10:33  Россия обходит Казахстан с юга, - Виктория Панфилова
10:23  Три принципа нового многополярного строя, - А.Лович
09:42  Скончался народный художник Кыргызстана Макен Сыдыкбаев
09:25  Старшежузовец и экс-мининформ Абаев стал новым послом Казахстана в Москве
00:16  Война Китая и Тайваня - кладезь американских военных секретов
00:13  Французы в ярости от результатов миграционной политики
00:11  Япония: сброс в океан радиоактивной воды создаст угрозу всему миру
00:07  Русофобия в Казахстане жестко насаждается сверху по указке Астаны, - Айнур Курманов
Воскресенье, 02.07.2023
22:19  Недостойный лидер: в Сети опубликовали компромат на Макрона
22:03  Минобороны РФ запуталось; есть ли плацдарм ВСУ в Алешках
15:29  Казолигарху Боранбаеву отменили 8 летний приговор... КазФемида жжот
14:43  Н. Михалков бросил вызов Голливуду. У стран Евразии появится свой "Оскар"
14:27  Украинская полит-элита ненавидит Байдена и его окружение, - Олег Царев
14:24  Что препятствует полноценной работе транспортного коридора "Север-Юг"? - Дмитрий Павленко
14:20  Осквернение Корана. Похоже, что Швеция не так уж хочет в НАТО
14:13  Президент Мирзиеев наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
14:06  Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)
13:31  США: Потомки рабовладельцев обещают компенсации потомкам рабов
12:31  Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате
09:40  Премьер Венгрии Орбан предрек гибель слабых народов
09:34  Французские повстанцы нападают на дома мэров городов. Гражданский террор
08:22  Пригожин - потомок Троцкого. Который разожжет в Европе пожар революции, - Канат Кожоев
08:00  Брюссельский сон разума порождает химеры равноправия, - Е.Пустовойтова
07:45  Особенности консервативных движений в Европе, - katehon.com
07:42  Россия сохранит силовые рычаги в Африке
00:48  Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США
00:40  Отдых в Турции после обвала лиры: все расчеты в долларах или евро
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Планы создания единой валюты БРИКС беспокоят западных экспертов
00:03 04.07.2023

Главной проблемой станет золотое обеспечение внешнеторговых операций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР
Ольга Соловьева
3.07.2023
Валюты развивающихся стран, входящих в БРИКС, непросто будет объединить в одну.
Страны БРИКС попытаются обезопасить свою торговлю от потенциальных американских санкций через образование общей валюты, которая будет обеспечена золотом. О таких темах саммита БРИКС, который пройдет в ЮАР 22–24 августа, пишут западные эксперты. Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) уже включает почти половину населения планеты и готовится к дальнейшему расширению. Однако одних масштабов для создания новой "золотой валюты" недостаточно. Договориться о золотых гарантиях странам объединения будет очень непросто, считают эксперты.

Сразу несколько западных изданий сообщили, что план создания единой валюты БРИКС находится в разработке для согласования на предстоящем саммите.

По мнению французского издания Echos, появление новой международной валюты это ускорит процесс дедолларизации. На сегодня население пяти стран БРИКС превышает 40% населения планеты. На долю стран БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли. И этого может быть достаточно для "денежных амбиций по созданию многополярного мира, в котором не будут доминировать США", предполагают французы, чей президент Эмманюэль Макрон якобы добивается личного приглашения на саммит БРИКС в ЮАР.

О денежных амбициях БРИКС пишет и издание Fortune. "За последний год Россия, Китай и Бразилия перешли к более широкому использованию национальных валют. Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты активно изучают альтернативы доллару. И центральные банки стремились перевести большую часть своих валютных резервов из доллара в золото", – обращает внимание Fortune.

Российские власти и ранее поддерживали различные идеи по созданию новой валюты для стран БРИКС. К примеру, страны могут создать новую валюту, которая будет обеспечена не золотом, а реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами, рассуждал в марте зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. "Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", – указал зампред Госдумы. Год назад президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке.

Китайские чиновники высказываются пока более неопределенно. Пекин лишь говорит о своей озабоченности доминированием доллара, называя его "основным источником нестабильности и неопределенности в мировой экономике".

Однако и западные, и российские эксперты в целом сомневаются в жизнеспособности этой идеи. На доллар США по-прежнему приходится 58% мировых валютных резервов, а 88% международных транзакций проводятся именно в американской валюте. Fortune пишет, что самой амбициозной идеей было бы создание единой валюты по типу евро, но для этого может найтись слишком много ограничений. "Переговоры о единой валюте будут трудными, учитывая асимметрию экономической мощи и сложную политическую динамику внутри БРИКС. А для того, чтобы новая валюта заработала, БРИКС необходимо согласовать механизм обменного курса, иметь эффективные платежные системы и хорошо регулируемый, стабильный и ликвидный финансовый рынок. Чтобы добиться статуса глобальной валюты, БРИКС потребуется хороший опыт совместного управления валютой, чтобы убедить других в надежности новой валюты", – указывает издание.

У стран БРИКС накоплен некоторый опыт не слишком удачных инициатив. Так, пока "не взлетела" идея создания собственного рейтингового агентства группы. Новый банк развития БРИКС по-прежнему зависит от доллара, тогда как финансирование в местных валютах составляет лишь 22% портфеля банка. Аналогичные проблемы существуют и в двусторонней торговле, пишет Fortune. "Россия и Индия стремились разработать механизм торговли в местных валютах, который позволил бы индийским импортерам платить за дешевую российскую нефть и уголь в рупиях. Однако переговоры были приостановлены после того, как Москва охладела к идее накопления рупий", – отмечает издание.

"Доллар – является наиболее используемым способом обмена в мире после собственной валюты каждой страны, иногда даже превосходя национальную валюту. Почти каждый товар, включая нефть и золото, торгуется в долларах. Даже криптовалюты привязаны почти исключительно к доллару США. Также жизненно важно для резервной валюты, что она является средством сбережения. По оценкам Международного валютного фонда, 59% мировых резервов центральных банков находятся в долларах, из них 20% в евро и всего 5% в юанях", – цитирует экспертов агентство Bloomberg.

Идея создать валюту, частично обеспеченную золотом, также вызывает сомнение. "Любая национальная валюта должна быть обеспечена каким-либо достоянием для собственной устойчивости и даже конвертируемости. В прошлом это были золотые и серебряные резервы, сейчас это скорее ВВП государства, то есть реальные товары и услуги, производимые в стране-эмитенте. И если объем эмитированной валюты, как в случае с долларом, не подкреплен ВВП, то вероятность кризиса этой валюты и ее обесценения не равна нулю", – считает доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета Валерия Минчичова.

Попытки привязать любую новую валюту к золотому стандарту обречены на провал, уверен ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Если бы такое было возможно, то доллар давно бы вновь обеспечили золотом, как это было при Бреттон-Вудской системе, или обеспечили бы золотом иную валюту, например евро или юань. Но это нереально, и тем более в БРИКС, где инфляция всегда была намного выше, чем в странах Запада и "большой семерки", – подчеркивает она. По словам эксперта, для реализации такой идеи нужны огромные размеры золотовалютных резервов у всех стран, которые собираются участвовать в проекте наднациональной валюты, обеспеченной золотом. "Сегодня построить новую мировую финансовую систему исключительно на золоте просто невозможно. Капитализация всего рынка золота составляет всего 12 трлн долл. – они не смогут обслуживать все финансовые потоки в силу относительно небольшого размера", – добавляет доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков Высшей школы экономики Андрей Столяров.

"Западная Европа переходила на единую валюту более трех десятков лет, имея уже согласованную макроэкономическую, налоговую, таможенную политику, и самое главное, общую территорию с общими границами. Государства БРИКС мало того, что разбросаны по разным континентам, относятся к абсолютно разным экономическим системам с разными традициями, деловым оборотом, законодательными рамками", – подчеркивает Валерия Минчичова. По ее мнению, вариант с корзиной валют и, например, синтетической валютой наподобие СДР (специальных прав заимствования МВФ) с весами валют стран-участниц более логичен.

Единая валюта БРИКС может привести к серьезным экономическим проблемам, так как страны имеют абсолютно разную экономику, политику, географию, логистику и цели, считает аналитик "Финам" Андрей Маслов. По его мнению, единственный возможной вариант – это создание валюты, которая, по сути, станет просто методом расчета в некоторых международных платежах между странами БРИКС, но не будет полноценно использоваться в экономике. "Если валюта БРИКС и будет каким-то образом создана, то она станет рисковой валютой стран со слабо развитыми институтами", – полагает Маслов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688418180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2023 года №268
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №273
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №274
- Завершилась работа первой сессии Парламента VIII созыва
- Итоги полугодия от Данияра Ашимбаева
- Казахстан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 15% к 2030 году - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Алихан Смаилов провел заседание Совета ЕАБР в Астане
- Условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты устранят в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  