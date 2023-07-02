Что стоит за обострением палестино-израильского конфликта

00:08 04.07.2023 Дополнительный рейд: что стоит за обострением палестино-израильского конфликта

Израиль в пятый раз за полгода нанес удар по Дженину



Валентин Логинов



Израильские военные в ночь на 3 июля нанесли удар по лагерю беженцев в Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, более 50 получили ранения. В Израиле утверждают: этот лагерь стал источником террористической угрозы для еврейского государства. Палестина говорит, что не видит конкретных причин для ракетной атаки. Почему Дженин подвергается ударам уже в пятый раз за последние полгода - в материале "Известий".



Дженин под ударом



В ночь на 3 июля Израиль начал масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Во время боевых действий ЦАХАЛ задействовала более 200 единиц техники, в том числе бронетранспортеры и танки. Основной целью атаки израильских военных стал палестинский лагерь беженцев, который еврейское государство считает источником террористической угрозы.



"Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере Дженин, чтобы противостоять этим угрозам. […] Кроме того, силовики нанесли удар по объекту по производству оружия и складу взрывных устройств", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.



Во время рейда военные обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку вместе с дополнительным вооружением.



После ракетного обстрела израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь беженцев, обесточили его и перекрыли ведущие к нему пути подъезда. СМИ сообщали, что к месту проведения операции не пропускались даже кареты скорой помощи.



По данным палестинского минздрава, за последние сутки погибли пять человек, не менее 50 получили ранения. В посольстве Палестины в России "Известиям" сообщили, что число погибших уже достигло семи.



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Министерство иностранных дел Палестины возложило ответственность за последствия военной операции на Израиль.



"МИД осуждает агрессию против палестинцев в Дженине и его окрестностях и возлагает полную и прямую ответственность на правительство Израиля за совершаемые против палестинского народа преступления и их последствия. […] [Агрессия против жителей Дженина осуществляется] в рамках официальной политики Израиля, применяющего силу против беззащитного народа вместо политического решения [палестино-израильского] конфликта", - говорится в распространенном специальном заявлении МИД Палестины.



Внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество принять меры для немедленной разрядки ситуации в зоне конфликта, а также обратилось к Международному уголовному суду с требованием "прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников".



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Пять атак за полгода



Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с "Известиями" заявил, что нынешняя атака на палестинцев - пятая с начала 2023 года.



- Действия нового израильского кабинета министров - самого правого в истории Израиля - уже привели к тому, что за шесть месяцев текущего года погибло более 200 палестинцев и еще более 25 тыс. человек получили ранения. Только в этот раз семь погибших. Чем спровоцировано это нападение, мы не понимаем. Там (в лагере в Дженине. - "Известия") мирные люди, несколько тысяч человек, - сказал Абдель Хафиз Нофаль.



Палестинский дипломат призвал мировое сообщество выступить на стороне справедливости и за права палестинского народа. Он отметил, что Дженин не единственное место, где палестинские политики могут ожидать атаки со стороны израильских военных: "Может, это закончится сегодня в Дженине, а завтра начнется где-то еще".



При этом Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина не может отвечать на действия ЦАХАЛ военно-техническими методами, поскольку у государства попросту нет для этого необходимых средств.



Только за последние полтора месяца Израиль осуществил два рейда в Дженин. В мае операция длилась несколько дней и привела к жертвам не только среди палестинцев. В результате попадания ракеты в жилой дом погиб израильтянин. В июне военные, зайдя в Дженин с целью арестовать тех, кто, по заявлениям израильской стороны, подозревается в террористической деятельности, столкнулись с сопротивлением палестинцев, которые открыли огонь и начали бросать в военных коктейли Молотова.



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"Молодежи много, работы мало"



Дженин для еврейского государства представляется "проблемным местом", рассказал "Известиям" политолог, экс-советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.



- Это большой город, в нем много молодежи и мало работы. Поэтому там террористические организации вполне конкурируют с Палестинской автономией: непонятно, у кого в руках сосредоточена реальная власть на территории Дженина, который воспринимается как некое гнездо террора, - говорит политолог.



Нынешняя операция в Дженине укладывается в логическую цепочку действий израильской армии по минимизации угроз, которые исходят из города и фиксируются еврейским государством. Прошлые рейды на Западном берегу Брискин называет "попыткой объяснить на военном языке организациям в Дженине, что армия Израиля не остановится, если не остановятся палестинцы".



И если в Палестине не видят конкретных причин для текущего обострения ситуации, то эксперты утверждают, что достаточно совокупности мелких событий, которые могут способствовать эскалации.



- Ситуация напряженная уже с 2006 года (второй Ливанской войны. - "Известия"). И даже незначительного повода достаточно, чтобы началось что-то масштабное. С момента прихода к власти в Палестине движения ХАМАС и утверждения здесь различных экстремистских формирований Израиль фактически находится в состоянии постоянной боеготовности. Это та данность, с которой приходится мириться международному сообществу и основным участникам этого конфликта, - считает заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.



Экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин добавляет, что Израиль фиксирует постоянный рост терактов или таких угроз, исходящих из Дженина.



- Плюс всегда есть оперативные соображения, разведданные, которые ускоряют или делают необходимость начала военной операции достаточно близкой, - говорит политолог.



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Политический контекст



В целом эксперты склонны характеризовать нынешнюю активность в направлении борьбы с палестинскими бандформированиями сквозь призму консервативной коалиции, которая сейчас находится у власти в Израиле. Сегодня внутриполитическая борьба в стране смещается с борьбы между консерваторами и условными левыми чуть ближе к центру. Сейчас главная политическая схватка в Израиле происходит между центристами и консерваторами. Вторые при этом имеют достаточно жесткие подходы к проблеме палестино-израильского урегулирования - они за курс на силовое решение проблемы.



- Проблема в другом - ни силовым, ни политическим путем этот вопрос разрешить невозможно, - уверен Сергей Демиденко. - В отношениях Израиля и Палестины существует несколько неразрешимых вопросов: беженцы, статус Иерусалима, статус еврейских поселений на палестинских территориях и проблемы безопасности. Если частично договориться по некоторым из них возможно, то решить их полностью нереально.



Впрочем, существует версия, что действия властей Израиля могут быть связаны и с масштабными протестами, охватившими страну в связи с планами правительства провести судебную реформу. Протесты длятся уже 26 недель. Примечательно, что 1 июля, за сутки до начала операции, в Тель-Авиве прошла одна из самых масштабных акций - в ней приняли участие, по разным данным, от 130 тыс. до 300 тыс. человек. Не отменяют планов оппозиции и события в Дженине - вечером 3 июля пройдет очередная акция в аэропорту Бен-Гурион. Организаторы не стали менять планов из-за обстановки в стране.



Стычки в Дженине продолжились и днем 3 июля. При этом, как утверждает министерство информации Палестины, израильские военные якобы нападают на корреспондентов, освещающих ситуацию в лагере беженцев. Агентство WAFA сообщает, что журналистам блокировали выход из одного из зданий в лагере на протяжении двух часов. Информации о пострадавших от действий израильских военных не поступало. В прессе появились сведения, что в Дженине была разрушена инфраструктура водоснабжения, в результате чего без воды оказался сам город и многотысячный лагерь беженцев. Источник - Известия

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