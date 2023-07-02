Нанести по Европе ядерный удар или не наносить: как к этому отнесется остальной мир

00:28 04.07.2023 Нанести по Европе ядерный удар или не наносить: как к этому отнесется остальной мир



МАРВАН САЛЯМА

Консультант по вопросам экономики и менеджмента из Кувейта.



ОТВЕТ НА СТАТЬЮ СЕРГЕЯ КАРАГАНОВА "ТЯЖКОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ"



В своей недавней статье профессор Сергей Караганов сбросил пугающую информационную бомбу, порекомендовав России нанести ядерный удар по одной или нескольким европейским странам. Давайте рассмотрим его рассуждения и выводы.



Русофобия:



Он утверждает, что ненависть к России и русским со стороны Запада настолько укоренилась, что не позволяет надеяться на развитие любых нормальных и дружественных отношений в обозримом будущем.



Это не является чем-то новым – так было всегда, но, несмотря на это, России всякий раз удавалось выживать – в эпоху царизма, СССР и Российской Федерации. Несомненно, были времена, когда эта ненависть приносила России огромные человеческие и экономические страдания, но были и другие, когда она воспринимала происходящее как неизбежное зло и преодолевала все напасти.



России пора бы уже адаптироваться и привыкнуть к русофобии. Возможно, ей гораздо выгоднее продолжать позитивную и мирную внешнюю политику, а не пугать мир бряцанием ядерного оружия – это было бы гораздо безопаснее.



Этот положительный прогноз подкреплен экономической, политической и военной поддержкой, которую Россия (в прошлом и настоящем) оказывает Азии и Глобальному Югу – в прошедшие 16 месяцев она была по достоинству оценена. Кроме того, международные организации (БРИКС, ШОС, АСЕАН и другие), за которые выступают Россия и Китай, не только перспективны, но и привлекают остальной мир – Россия уже стремительно движется к нахождению формулы глобальной победы.



Русофобия, о которой беспокоится профессор Караганов, сосредоточена в конкретном географическом регионе, а именно в Европе, США, нескольких странах Океании и Дальнего Востока. Но и здесь она не повсеместна, поскольку далеко не все рядовые граждане и не вся политическая элита в этих странах разделяет подобные настроения. Несомненно, ярые русофобы останутся проблемой и в плане проведения нынешней специальной военной операции на Украине, и затем в плане выстраивания будущих отношений их государств с Россией. Но их не так уж много, и вряд ли они смогут остановить критически важные и необходимые действия, предпринимаемые Россией. На ее стороне гораздо более многочисленный остальной мир. Если потребуется, Россия может полностью и окончательно отмежеваться от Запада и легко преодолеть побочные издержки, как это видно на примере бесконечного шквала западных санкций, не причиняющих России особого вреда. При этом нет никакой необходимости рассматривать сценарий ядерного Армагеддона.



В конце концов, это не столько русофобия, сколько вожделение Запада по поводу огромных ресурсов и полезных ископаемых России. Вот уже более века у западных элит текут слюнки при мысли о несметных богатствах российских недр, и эта зависть никуда не исчезнет. Русофобия – просто способ оправдать запланированную агрессию.



В ядерный век сдерживание посредством взаимно гарантированного уничтожения в сочетании с мощными обычными вооружениями должно быть достаточным для обеспечения безопасности России и всего мира.



Добавьте к этому мудрую дипломатическую, политическую и экономическую политику, и мир по идее должен восторжествовать на Земле.



СВО на Украине:



Караганова беспокоит, что столкновение между Россией и Западом в том или ином виде будет продолжаться, независимо от итогов российской специальной военной операции (СВО) на Украине.



Это просто подтверждает то состояние отношений, которое существовало на протяжении веков. За прошедшее время ничего не изменилось, и СВО – лишь один из этапов этой извечной непримиримой вражды.



Причины проведения СВО неоднократно объяснялись Россией, и ее цели четко обозначены. Стратегия выхода также определена и до сих пор не изменилась. Конечно, в войнах всегда возможны разные исходы, и противоборствующие стороны могут втянуться в непрекращающееся противостояние, но такова природа войн. Также немыслимо, чтобы российское руководство приступило к военным действиям, не спланировав множество различных сценариев. Наконец, ни одна из сторон не заявляла о намерениях перейти к ядерной эскалации, да и у российской стороны до сих пор не было в этом никакой необходимости. Взаимное гарантированное уничтожение (ВГУ) по-прежнему остается эффективным сдерживающим фактором против иррациональных необдуманных решений, как это было на протяжении последних семидесяти с лишним лет – по крайней мере, в среде компетентных лиц, принимающих решения по военной стратегии с обеих сторон.



Независимо от исхода украинского конфликта, Запад находится не в наилучшем экономическом, политическом или военном состоянии, необходимом для дальнейшего комфортного противостояния России. На сколько еще хватит терпения у жителей западных стран, прежде чем они решительно потребуют положить конец этой дорогостоящей и опасной битве титанов? Скорее рано, чем поздно, давление электората непременно вынудит западных политиков отказаться от опасной политики, которая может привести к гибельной ядерной эскалации.



Тяжкое, но необходимое решение

Сергей Караганов

Наша страна, ее руководство стоят, как мне представляется, перед тяжелым выбором. Все более очевидно, что столкновение с Западом не завершится, если мы одержим частичную или даже сокрушительную победу на Украине.

https://www.globalaffairs.ru/articles/tyazhkoe-no-neobhodimoe-reshenie/



Западные элиты:



Караганов считает, что Запад пребывает в необратимом упадке, а его элиты пытаются сохранить гегемонию в мире. В связи с этим они провоцируют и десятилетиями провоцировали повсеместные беспорядки и войны. Эти элиты не заботятся о благополучии и безопасности своих граждан, а стремятся лишь к контролю и прибыли. Не заботятся они и о своих европейских союзниках, которых ослабляют, разрушая их экономику и подталкивая их к военной конфронтации с Россией.



Кроме того, Караганов утверждает, что последние семьдесят с лишним лет процветания и мира убаюкали жителей Запада ложными "гарантиями" безопасности, что ослабило их инстинкты выживания. Теперь необходимо суровое и болезненное пробуждение, чтобы простой народ в этих стран осознал, какую мрачную участь готовят ему западные элиты.



Несмотря на все вышесказанное, мы должны помнить, что единственный реальный контроль любых элит над своими гражданами осуществляется через экономику и общественное благополучие. Уровень жизни на Западе явно снижается, света в конце нынешнего туннеля не видно, и чем дольше сохраняется тяжелая экономическая ситуация, тем больше вероятность того, что народ будет действовать, чтобы сменить элиту. Изменения происходят именно из-за плохих экономических условий, а не вследствие запугивания.



Нагнетание страха могло быть действенным в 1950-е и 1960-е гг., когда на Западе все было аномально радужно; уровень жизни повышался, создавалось много рабочих мест, что легко позволяло запугивать население тем, что хорошие времена исчезнут, если к власти придут русские коммунисты.



Сегодня ситуация противоположная – экономика западных стран не справляется. Стагфляция поднимает свою уродливую голову, предвещая возможную смену западных элит. При условии, конечно, что не будут применены ядерные бомбы, что было бы контрпродуктивно и сплотило бы население Запада вокруг своих элит и против России.



"Верните страх!"

Дмитрий Тренин, Федор Лукьянов

Ядерный удар по территории Украины никого не остановит, удар по территории Европы не будет рассматриваться как критически важный, а вот удар по территории Соединенных Штатов – это другое дело. О том, почему важно вернуть чувство страха в геополитику, Федор Лукьянов поговорил для программы "Международное обозрение" с Дмитрием Трениным. Публикуем полную версию беседы.

https://www.globalaffairs.ru/articles/vernite-strah/



Упреждающие действия России:



Караганов считает, что Россия вяло реагировала на недружественные действия Запада и не предприняла упреждающих мер для пресечения последовательно агрессивных выпадов Запада в политической, экономической и военной сфере, тем самым позволив ему постепенно переходить одну за другой критически важные для России "красные линии". Чем дольше она откладывает свою реакцию, тем больше вероятность возникновения разрушительной ядерной войны.



Здравый смысл подсказывает, что реагировать нужно тогда, когда это можно сделать эффективно и одновременно быть уверенным в собственной безопасности. Похоже, именно так и поступила Россия, когда сложились подходящие обстоятельства, предприняв упреждающие действия в Украине в 2022 г., в Сирии в 2015 г., а также в других регионах. Но до наступления этого часа она ограничивалась дипломатическими каналами, трибунами международных форумов и организаций для вербального исправления того, что считала неправильным или неприемлемым. Каждому этапу любого конфликта соответствует определенный метод его разрешения. Разумно планировать каждое действие в соответствии с реальным уровнем угрозы, а не переходить сразу к ядерным бомбам, особенно когда исход подобной эскалации неизвестен.



Понижение порога применения ядерного оружия:



Караганов предлагает России немедленно продемонстрировать серьезность своих намерений, добровольно понизив установленный ею высокий порог применения ядерного оружия. Если это не принесет требуемых результатов и не вызовет примирительных действий со стороны Запада, Россия должна пойти дальше и нанести ядерный удар по одному из европейских центров в качестве предупреждения, за которым последуют удары по еще одному или более центров, пока Россия не добьется полной капитуляции неприятеля. Профессор Караганов исходит из того, что подобные удары по европейским городам не вызовут ядерного ответа со стороны США, полагая, будто уничтоженный европейский город/города не будет достаточным поводом для Вашингтона рискнуть начать ядерную войну с Россией. Следовательно, скорее всего, за этим последует быстрое "скатывание вниз по лестнице сдерживания эскалации".



Однако внезапное снижение порога применения ядерного оружия также может быть истолковано как признак слабости, признание Россией надвигающегося поражения в СВО. Западные аналитики могут решить, что Россия делает отчаянный выпад, пребывая в полном замешательстве. Это может быть расценено как последняя отчаянная попытка и вызвать реакцию, противоположную ожидаемой, что приведет к быстрому подъему по лестнице эскалации.



Триггеры для применения ядерного оружия были установлены много десятилетий назад, и все заинтересованные стороны прекрасно понимают, что нужно осторожно обходить их за версту, чтобы случайно не нажать на спусковой крючок. В то же время объявленный ядерный порог на самом деле является бюрократической абракадаброй, неясными заявлениями, которые ни к чему не обязывают. Если появятся соответствующие возможности или обстоятельства заставят действовать решительно, об этом пороге быстро забудут.



Соответственно, ядерный удар по европейскому городу может быть истолкован как возможность или обстоятельство для ответных действий, что приведет к тому самому результату, которого пытались избежать. Идея загнать сильного противника в угол и не ожидать ответной реакции сродни тому, как если бы судьба мира зависела от вращения колеса рулетки, а шансы потерять его оценивались как 37 к 1, то есть если бы все говорило не в вашу пользу.



Реакция остального мира:



Караганов признает, что такое действие вряд ли будет поддержано друзьями и союзниками России, но со временем они поймут и даже поблагодарят Россию за освобождение от западного ига.



Он также считает, что величие России упраздняет необходимость заискивать перед Западом, поскольку она сама по себе является цивилизацией и должна смотреть внутрь себя для усиления своих положительных качеств и, если потребуется, искать будущих друзей и партнеров на Востоке и Юге.



Наконец, Караганов делает пугающее заявление, говоря о своей вере в то, что "Всевышний" вверил России ядерное оружие как инструмент для исправления страшного зла, распространяющихся в мире!



Нужно обладать большой уверенностью, чтобы утверждать, будто остальной мир в конце концов по достоинству оценит неспровоцированное ядерное нападение на любую страну, а затем будет благодарен за ядерную бомбардировку и "освобождение", тогда как окружающая среда будет загрязнена в течение тысячи лет.



На самом деле, остальной мир будет в ужасе от таких действий и, скорее всего, придет к выводу, что это может быть началом новой ступени эволюции ("Гегемон мертв, да здравствует Гегемон!") и массовому исходу на Запад.



Что касается введения "Всемогущего" в аргументацию, то мир привык к тому, что Всемогущий наказывает грешников с помощью наводнений, моровой язвы, землетрясений, иногда вулканов, но сохраняет окружающую среду для последующих поколений, которые покаются в неразумных действиях. Но нужно быть магом и волшебником, чтобы убедить мир в том, что ядерное оружие – новый инструмент кары божьей, который нанесет непоправимый урон окружающей среде, чтобы затем передать ее конкретным людям.



Послесловие



В целом предложение Караганова напоминает читателю о Спарте. Не о бережливой и аскетичной Спарте, а о воинственной Спарте, мощь которой нередко окупалась, но в долгосрочной перспективе привела ее к краху.



Почему у нас не получится "отрезвить Запад" с помощью ядерной бомбы

Федор Лукьянов

Ханжески шарахаться от самой мысли о применении – подход страусиный. В этом смысле Сергея Караганова надо поблагодарить за столь прямое изложение позиции. Ее обсуждение должно стать частью выработки нового понимания стратегической стабильности взамен того, которое уже не восстановить.

https://www.globalaffairs.ru/articles/otrezvit-zapad/ Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688419680





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