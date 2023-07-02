Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки

00:32 04.07.2023

И чего опасается руководство Пятой республики



Наталия Портякова



К началу этой недели беспорядки во Франции, вызванные убийством 17-летнего подростка алжирского происхождения полицейским, немного поутихли, если судить по резкому спаду числа задержанных участников погромов. Как отрапортовало МВД Пятой республики 3 июля, ночью накануне по всей стране было произведено 157 арестов. Для сравнения, днем ранее их было свыше 700. В общей же сложности начиная с 27 июня за участие в беспорядках и погромах в стране задержали уже свыше 3 тыс. человек, немалое число из которых оказались несовершеннолетними.



Что происходит в стране



За несколько дней протестов минимум 1 тыс. зданий были сожжены или разграблены. В первую очередь участники беспорядков метились в мэрии и полицейские участки (по данным МВД на начало этой недели, нападению подверглись 250 полицейских участков). Однако мишенями становились не только объекты, связанные с властью. Много где были разграблены магазины, банки, табачные лавки и школы, по традиции досталось и транспорту - как личному, так и общественному: за шесть дней по всей Франции протестующие подожгли около 5 тыс. автомобилей и 30 автобусов.



3 июля стало известно и о первой опосредованной жертве протестов - 24-летний пожарный погиб в пригороде Парижа Сен-Дени, пытаясь потушить горящие автомобили на подземной автостоянке. Порядка 700 сотрудников сил безопасности получили ранения с начала беспорядков, хотя сообщений о серьезных травмах не поступало.



В той или иной степени за последние шесть дней от рук хулиганов пострадали 220 городов. 3 июля мэры по всей Франции призвали людей собраться у местных ратушей ровно в полдень, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, насилием и мародерством, которые охватили страну. 4 июля встречу с градоначальниками затронутых беспорядками городов пообещал провести президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее к участникам беспорядков обратилась и бабушка погибшего Наэля, заявив в интервью телеканалу BFMTV, что она винит только одного полицейского, который убил ее внука, и осуждает использование его смерти как предлога для погромов.



Однако многие опасаются: экономический ущерб от нынешних событий превысит тот, что Франция понесла в результате трех недель ожесточенных протестов в 2005 году. Тогда уличный беспредел, поводом к которому послужила гибель двух подростков с иммигрантскими корнями, скрывавшихся от полицейских в трансформаторной будке и сгоревших там, обошелся стране в €204 млн. Сейчас же ущерб инфраструктуре только в Марселе по состоянию на утро 1 июля был оценен в €100 млн, подчитали в Торгово-промышленной палате Франции.



Нынешние события повышают позиции крайне правых сил, сказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, влияние и популярность партии "Национальное объединение" и ее лидера Марин Ле Пен и так уже в разы увеличились за последние годы, знаком чего стало почти десятикратное увеличение мест этой политической силы в нижней палате парламента на последних выборах. Нынешние же погромы, устроенные молодежью с иммигрантскими корнями, наверняка добавят политических перспектив тем, кто всегда ратовал за ужесточение миграционной политики.



Косвенным свидетельством того, что немало французов сыты по горло обилием во Франции "цветных", которых часто винят в росте преступности, можно счесть и такой шокирующий факт. К 3 июля порядка 40 тыс. человек сделали пожертвования в онлайн-фонд, созданный неким представителем крайне правой идеологии для поддержки застрелившего подростка полицейского. Общая сумма на юридическую и другую рода поддержку ныне арестованного стража порядка превысила €850 тыс.



Пригородная методичка: власти Франции не могут подавить протесты молодежи

Кто, с кем и почему "воюет" на улицах городов Пятой республики



При этом министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил опасение, что беспорядки и массовые протесты во Франции могут распространиться на другие страны Европы. Ранее семь человек, включая шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Протестующие вдохновились как раз событиями во Франции.