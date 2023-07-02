 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.07.2023
00:42  Цветок гармонии: как Китай видит окружающий мир и себя в нем
00:38  Выдавливают по капле: к чему приведет дефицит воды в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
00:35  Раскрыты детали убийств британскими спецназовцами мирных афганцев
00:32  Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки
00:28  Нанести по Европе ядерный удар или не наносить: как к этому отнесется остальной мир
00:08  Что стоит за обострением палестино-израильского конфликта
00:03  Планы создания единой валюты БРИКС беспокоят западных экспертов

Понедельник, 03.07.2023
21:29  Вместо "конца истории" Фукуямы мир ждет новая "битва цивилизаций" Орбана, - СП
20:43  Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК
20:04  Волны погромов из Франции растекаются по всей Европе, - СП
19:52  Уникальные "загробные дома" династии Сун найдены в Китае
19:47  Переход к новому миропорядку займет десятилетия, - Игорь Караулов
19:42  УкрФронт. Погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко
19:38  Эпоха противостояния, - Дм.Медведев (статья)
19:35  Макрон между двух огней: гори, гори ясно..., - МК
19:30  Кадровые перестановки в Казахстане: квазигосударственный сектор сопротивляется переменам
19:06  Имидж Мирзиеева. Экономические, налоговые реформы. Либерализация, - Алишер Арипов
18:59  Встал энергоблок № 1. Авария на Мангышлакском атомном энергокомбинате в Западном Казахстане
13:20  НАТО рвется открыть в Сирии "второй фронт"
13:16  Возможна ли война между США и Мексикой? - Дм.Бавырин
13:13  Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике
13:10  Les Echos: Новая валюта БРИКС ускорит отказ от доллара
13:01  Конфликт на Украине в корне изменил экономическую реальность на Западе, - Al-Eqtisadiya
12:27  Тезисы к пробуждению России, - Александр Дугин
12:21  Марш Пригожина на Москву – это не конец, а новое начало, - Н.Мелентьева
12:10  Геополитические события меняют финрынок: станет ли юань альтернативой доллару
12:04  "Подлец, разве можно до такой степени врать?" Шухрат Ганиев общается с узб-хокимами
11:50  Семейка гоблинов. Сын КазДепутата Турлыханова дезертировал из воинской части
11:28  Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи, - Тимур Шерзад
10:33  Россия обходит Казахстан с юга, - Виктория Панфилова
10:23  Три принципа нового многополярного строя, - А.Лович
09:42  Скончался народный художник Кыргызстана Макен Сыдыкбаев
09:25  Старшежузовец и экс-мининформ Абаев стал новым послом Казахстана в Москве
00:16  Война Китая и Тайваня - кладезь американских военных секретов
00:13  Французы в ярости от результатов миграционной политики
00:11  Япония: сброс в океан радиоактивной воды создаст угрозу всему миру
00:07  Русофобия в Казахстане жестко насаждается сверху по указке Астаны, - Айнур Курманов
Воскресенье, 02.07.2023
22:19  Недостойный лидер: в Сети опубликовали компромат на Макрона
22:03  Минобороны РФ запуталось; есть ли плацдарм ВСУ в Алешках
15:29  Казолигарху Боранбаеву отменили 8 летний приговор... КазФемида жжот
14:43  Н. Михалков бросил вызов Голливуду. У стран Евразии появится свой "Оскар"
14:27  Украинская полит-элита ненавидит Байдена и его окружение, - Олег Царев
14:24  Что препятствует полноценной работе транспортного коридора "Север-Юг"? - Дмитрий Павленко
14:20  Осквернение Корана. Похоже, что Швеция не так уж хочет в НАТО
14:13  Президент Мирзиеев наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
14:06  Умер узбекский журналист и писатель Мавлон Юлдашев (Шукурзода)
13:31  США: Потомки рабовладельцев обещают компенсации потомкам рабов
12:31  Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате
09:40  Премьер Венгрии Орбан предрек гибель слабых народов
09:34  Французские повстанцы нападают на дома мэров городов. Гражданский террор
08:22  Пригожин - потомок Троцкого. Который разожжет в Европе пожар революции, - Канат Кожоев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки
00:32 04.07.2023

И чего опасается руководство Пятой республики

Наталия Портякова

К началу этой недели беспорядки во Франции, вызванные убийством 17-летнего подростка алжирского происхождения полицейским, немного поутихли, если судить по резкому спаду числа задержанных участников погромов. Как отрапортовало МВД Пятой республики 3 июля, ночью накануне по всей стране было произведено 157 арестов. Для сравнения, днем ранее их было свыше 700. В общей же сложности начиная с 27 июня за участие в беспорядках и погромах в стране задержали уже свыше 3 тыс. человек, немалое число из которых оказались несовершеннолетними.

Что происходит в стране

За несколько дней протестов минимум 1 тыс. зданий были сожжены или разграблены. В первую очередь участники беспорядков метились в мэрии и полицейские участки (по данным МВД на начало этой недели, нападению подверглись 250 полицейских участков). Однако мишенями становились не только объекты, связанные с властью. Много где были разграблены магазины, банки, табачные лавки и школы, по традиции досталось и транспорту - как личному, так и общественному: за шесть дней по всей Франции протестующие подожгли около 5 тыс. автомобилей и 30 автобусов.

3 июля стало известно и о первой опосредованной жертве протестов - 24-летний пожарный погиб в пригороде Парижа Сен-Дени, пытаясь потушить горящие автомобили на подземной автостоянке. Порядка 700 сотрудников сил безопасности получили ранения с начала беспорядков, хотя сообщений о серьезных травмах не поступало.

В той или иной степени за последние шесть дней от рук хулиганов пострадали 220 городов. 3 июля мэры по всей Франции призвали людей собраться у местных ратушей ровно в полдень, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, насилием и мародерством, которые охватили страну. 4 июля встречу с градоначальниками затронутых беспорядками городов пообещал провести президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее к участникам беспорядков обратилась и бабушка погибшего Наэля, заявив в интервью телеканалу BFMTV, что она винит только одного полицейского, который убил ее внука, и осуждает использование его смерти как предлога для погромов.

Однако многие опасаются: экономический ущерб от нынешних событий превысит тот, что Франция понесла в результате трех недель ожесточенных протестов в 2005 году. Тогда уличный беспредел, поводом к которому послужила гибель двух подростков с иммигрантскими корнями, скрывавшихся от полицейских в трансформаторной будке и сгоревших там, обошелся стране в €204 млн. Сейчас же ущерб инфраструктуре только в Марселе по состоянию на утро 1 июля был оценен в €100 млн, подчитали в Торгово-промышленной палате Франции.

Нынешние события повышают позиции крайне правых сил, сказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, влияние и популярность партии "Национальное объединение" и ее лидера Марин Ле Пен и так уже в разы увеличились за последние годы, знаком чего стало почти десятикратное увеличение мест этой политической силы в нижней палате парламента на последних выборах. Нынешние же погромы, устроенные молодежью с иммигрантскими корнями, наверняка добавят политических перспектив тем, кто всегда ратовал за ужесточение миграционной политики.

Косвенным свидетельством того, что немало французов сыты по горло обилием во Франции "цветных", которых часто винят в росте преступности, можно счесть и такой шокирующий факт. К 3 июля порядка 40 тыс. человек сделали пожертвования в онлайн-фонд, созданный неким представителем крайне правой идеологии для поддержки застрелившего подростка полицейского. Общая сумма на юридическую и другую рода поддержку ныне арестованного стража порядка превысила €850 тыс.

Пригородная методичка: власти Франции не могут подавить протесты молодежи
Кто, с кем и почему "воюет" на улицах городов Пятой республики

При этом министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил опасение, что беспорядки и массовые протесты во Франции могут распространиться на другие страны Европы. Ранее семь человек, включая шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Протестующие вдохновились как раз событиями во Франции.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688419920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2023 года №268
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №273
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №274
- Завершилась работа первой сессии Парламента VIII созыва
- Итоги полугодия от Данияра Ашимбаева
- Казахстан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 15% к 2030 году - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Алихан Смаилов провел заседание Совета ЕАБР в Астане
- Условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты устранят в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  