Раскрыты детали убийств британскими спецназовцами мирных афганцев

00:35 04.07.2023

Раскрыты детали убийств британскими спецназовцами мирных афганцев: истребляли мужчин боеспособного возраста



Один из бойцов SAS лично убил 35 граждан



По данным следствия, восемьдесят мирных афганцев, возможно, были убиты бойцами элитных британских спецподразделений SAS без суда и следствия. Адвокаты семей погибших утверждают, что британские солдаты проводили политику уничтожения мужчин боеспособного возраста.



Восемьдесят афганцев, возможно, стали жертвами суммарных убийств, совершенных тремя отдельными подразделениями британской SAS, действовавшими в Афганистане в период с 2010-го по 2013 год, сообщили адвокаты, представляющие семьи погибших, в ходе общественного расследования.



Как пишет The Guardian, считается, что один из элитных солдат "лично убил" 35 афганцев за один шестимесячный срок службы в рамках предполагаемой политики уничтожения "всех мужчин боеспособного возраста" в домах, подвергшихся рейдам, "независимо от угрозы, которую они представляли".



Афганцев часто убивали после того, как они якобы производили оружие, когда солдаты SAS разлучали их с большой семьей, но было пять инцидентов, когда число застреленных превышало количество найденного оружия.



Новые претензии приводятся в документе, представленном юридической фирмой Leigh Day, основанном на предыдущих судебных заявлениях британского Министерства обороны, в рамках нового публичного расследования утверждений о военных преступлениях, совершенных солдатами SAS в Афганистане.



В нем подчеркиваются опасения, высказанные старшими армейскими офицерами в электронных письмах того времени, включая предупреждение о том, что "по-видимому, имеет место случайное пренебрежение к жизни". Но внутренняя проверка, проведенная в 2011 году, не привела к изменению характера убийств.



В период с июня 2011-го по май 2013 года адвокаты зафиксировали 25 подозрительных смертей, в том числе утверждение о том, что в ходе одного рейда SAS, который "привел к гибели 4-5 афганцев", была найдена только одна граната. События операции были настолько жестокими, что двух афганских детей "пришлось срочно эвакуировать для оказания медицинской помощи".



Элитные британские солдаты из SAS регулярно совершали набеги на жилища семей в поисках боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), часто в ночное время, на последних этапах длительного и кровопролитного военного развертывания Великобритании в афганской провинции Гильменд, которое завершилось в 2014 году.



Юридическая фирма Leigh Day утверждает, что в период с 2010-го по 2013 год произошло "по меньшей мере 30 подозрительных инцидентов, которые привели к гибели более 80 человек", но до сих пор не было проведено независимого общественного расследования произошедшего.



В декабре прошлого года британские министры объявили о создании предусмотренного законом расследования, возглавляемого судьей апелляционного суда лордом Джастисом Хэддон-Кейвом, после растущего давления после ряда отчетов о расследованиях и гражданских дел, в которых утверждалось, что элитные британские подразделения неоднократно хладнокровно убивали афганцев.



Ранее было подсчитано, что жертвами одного спецподразделения SAS стали 54 афганца, но теперь юристы утверждают, что обвинения охватывают больше британских военнослужащих и более длительный период, чем предполагалось ранее, и "раскрывают достоверные доказательства широко распространенной и систематической практики незаконных внесудебных казней".



Военная полиция начала операцию "Нортмур" в 2014 году – расследование утверждений о более чем 600 правонарушениях, совершенных британскими войсками в Афганистане, включая предполагаемое убийство гражданских лиц SAS. Оно было свернуто правительством в 2017 году и закрыто в 2019 году, и Министерство обороны заявило, что никаких доказательств преступлений обнаружено не было.



Адвокаты также утверждают, что в последующие годы имело место "широкомасштабное, многослойное и длившееся годами сокрытие" с участием старших офицеров, должностных лиц и целого ряда расследований. В какой-то момент военная полиция приказала руководству спецназа Великобритании не удалять какие-либо материалы, хранящиеся на их сервере.



Однако "в прямое нарушение этого приказа" сотрудники штаба сил специального назначения "безвозвратно удалили неизвестное количество данных" незадолго до того, как следователи военной полиции прибыли для их изучения.



Ожидается, что полноценные слушания начнутся осенью. Министерство обороны Великобритании требует сохранить большую часть этого дела в тайне, без присутствия представителей прессы или общественности.



Британское министерство обороны хочет, чтобы любые доказательства, которые "имеют тенденцию подтверждать или опровергать предполагаемое участие" самой SAS в Афганистане, были заслушаны тайно, хотя это было предметом нескольких документальных фильмов, отчетов и судебных слушаний, а также приказа, предоставляющего анонимность всему персоналу вооруженных сил Великобритании.



Это требование оспаривается The Guardian и другими медиаорганизациями, включая BBC, The Times и Daily Mail. Адвокаты семей погибших утверждают, что общественное расследование должно "ограничить масштабы" тайных слушаний "насколько это возможно", отчасти из-за серьезности обвинений.



Представитель британского Министерства обороны заявил, что расследование будет зависеть от того, как оно проводит свою работу: "Министерству обороны не подобает комментировать случаи, которые входят в сферу предусмотренного законом расследования, и группа по расследованию, возглавляемая лордом-судьей Хэддоном-Кейвом, должна определить, какие именно обвинения расследуются".



Андрей Яшлавский