Откуда дровишки: Эмираты и Казахстан через Эстонию наладили схемы поставок нелегальной российской древесины

06:56 04.07.2023

Откуда дровишки: Эмираты и Казахстан пошли лесом

В Эстонии наладили схемы поставок нелегальной российской древесины



Западные страны, наложив санкции на сырье из России, придумывают теперь хитроумные способы, как бы его заполучить через третьи страны. Вслед за "прибалтийской" нефтью на сырьевых рынках появились казахские и узбекские дрова.



В Эстонии наладили схемы поставок нелегальной российской древесины



Недавно эстонские журналисты провели собственное расследование по поводу происхождения древесины, которая стала поступать в страну после того, как вступили в силу санкции ЕС в отношении российского леса. Оказалось, что теперь в Эстонию активно импортируют лесоматериалы из стран, где лесов отродясь не было.



Официально российская фанера и древесина исчезли с рынков Европы, но фактически она есть. Схема поставок нелегальной российской древесины очень проста: в документах указано, что сырье поступает из третьих стран. По данным эстонской таможни, в прошлом году было завезено в общей сложности около 586 миллионов кг товаров 44-й группы – это древесина, изделия из дерева и древесные пеллеты для обогрева жилья.



Более 90% импорта пришлось на первые семь месяцев 2022 года, а основным поставщиком древесины была Россия, которой было ввезено более 80%. Помимо РФ, ее экспортировали еще 52 стран, в том числе Норвегия, Беларусь, Бразилия, Китай, Великобритания и США. После введения санкций против России и Беларуси импорт древесины резко сократился. С 10 июля древесина из России в Эстонию не ввозится. Тем не менее она есть.



По статистике на первом месте по экспорту древесины в Прибалтику теперь находится Норвегия, за ней идут Украина и Вьетнам – их поставки действительно увеличились, но не настолько, чтобы восполнить те объемы, которые обеспечивала Россия.



Зато к старым поставщикам добавились совершенно новые страны: например, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. В ОАЭ, по данным Всемирного банка, только 4,5% территории страны покрыто лесом. Тоже можно сказать и о Казахстане и Кыргызстане, однако их поставки древесины в Эстонию резко увеличились после того, как в Прибалтику перестала поступать фанера российского производства. Якобы, эстонские таможенники заподозрили обман, и даже стали проводить более тщательно таможенный досмотр по прибытии товаров и придирчиво проверять соответствие товаров тому, что задекларировано. Но по документам все чисто: древесина поступает из Эмиратов, Казахстана и Киргизии, где лесов днем с огнем не сыщешь.



"Нами были выявлены некоторые нарушения относительно происхождения товара и фальсификация кода товара. Но в основном мы получаем подтверждение от заявленной страны, что происхождение товара верное и что этот товар покинул ту страну, которая заявлена в декларации. Помимо Казахстана мы взяли в качестве объекта проверки и направление Кыргызстана, – признался журналистам один из чиновников таможенного ведомства. – У нас все же есть сомнения, что древесина поступает оттуда, мы послали запрос на таможню эти стран и теперь ждем подтверждения, что товар прибыл от них, а не из другой страны".



По словам таможенника, Эстония в первую очередь закупает в Казахстане и ОАЭ дрова (в том числе пеллеты), а также необработанную древесину, пиловочное бревно, ДСП и ДВП и пиломатериалы.



"Я думаю, эстонские чиновники лукавят перед журналистами, когда говорят, что не уверены в происхождении экспортируемой древесины из Эмиратов. Прибалты первыми научились запутывать следы российской подсанкционной нефти, недаром даже термин такой появился на рынке "прибалтийская" нефть, то есть российская нефть, которую перелили в нейтральных водах в танкер другой страны и продают уже под чужой юрисдикцией. А теперь им самим стали поступать казахские и узбекские дрова. Хотя лесов Эстонии и то больше, чем в этих среднеазиатских республиках", -- говорит экономист Виктор Морошин.



Евгения Вокач