Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице

07:07 04.07.2023

Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице



Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что в больнице скончался гражданин Таджикистана, который в конце прошлой недели застрелил двоих силовиков в аэропорту Кишинева.



Напомним, что в пятницу в аэропорту Кишинева произошла стрельба. По версии местной полиции, стрельбу открыл гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. В результате он убил сотрудника службы безопасности аэропорта и пограничника.



"В больнице скончался гражданин Таджикистана, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева", - отметили в правоохранительных органах.