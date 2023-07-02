Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице

|21:29 Вместо "конца истории" Фукуямы мир ждет новая "битва цивилизаций" Орбана, - СП
20:43 Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК
20:04 Волны погромов из Франции растекаются по всей Европе, - СП
19:52 Уникальные "загробные дома" династии Сун найдены в Китае
19:47 Переход к новому миропорядку займет десятилетия, - Игорь Караулов
19:42 УкрФронт. Погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко
19:38 Эпоха противостояния, - Дм.Медведев (статья)
19:35 Макрон между двух огней: гори, гори ясно..., - МК
19:30 Кадровые перестановки в Казахстане: квазигосударственный сектор сопротивляется переменам
19:06 Имидж Мирзиеева. Экономические, налоговые реформы. Либерализация, - Алишер Арипов
18:59 Встал энергоблок № 1. Авария на Мангышлакском атомном энергокомбинате в Западном Казахстане
13:20 НАТО рвется открыть в Сирии "второй фронт"
13:16 Возможна ли война между США и Мексикой? - Дм.Бавырин
13:13 Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике
13:10 Les Echos: Новая валюта БРИКС ускорит отказ от доллара
13:01 Конфликт на Украине в корне изменил экономическую реальность на Западе, - Al-Eqtisadiya
12:27 Тезисы к пробуждению России, - Александр Дугин
12:21 Марш Пригожина на Москву – это не конец, а новое начало, - Н.Мелентьева
12:10 Геополитические события меняют финрынок: станет ли юань альтернативой доллару
12:04 "Подлец, разве можно до такой степени врать?" Шухрат Ганиев общается с узб-хокимами
11:50 Семейка гоблинов. Сын КазДепутата Турлыханова дезертировал из воинской части
11:28 Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи, - Тимур Шерзад
10:33 Россия обходит Казахстан с юга, - Виктория Панфилова
10:23 Три принципа нового многополярного строя, - А.Лович
09:42 Скончался народный художник Кыргызстана Макен Сыдыкбаев
09:25 Старшежузовец и экс-мининформ Абаев стал новым послом Казахстана в Москве
00:16 Война Китая и Тайваня - кладезь американских военных секретов
00:13 Французы в ярости от результатов миграционной политики
00:11 Япония: сброс в океан радиоактивной воды создаст угрозу всему миру
00:07 Русофобия в Казахстане жестко насаждается сверху по указке Астаны, - Айнур Курманов
|Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице
07:07 04.07.2023
Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице
Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что в больнице скончался гражданин Таджикистана, который в конце прошлой недели застрелил двоих силовиков в аэропорту Кишинева.
Напомним, что в пятницу в аэропорту Кишинева произошла стрельба. По версии местной полиции, стрельбу открыл гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. В результате он убил сотрудника службы безопасности аэропорта и пограничника.
"В больнице скончался гражданин Таджикистана, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева", - отметили в правоохранительных органах.