Мы оттолкнулись от дна и начали взлет - жизнь заставила меня быть оптимистом, - Иван Охлобыстин

07:42 04.07.2023

Мы оттолкнулись от дна и начали взлет

жизнь заставила меня быть оптимистом

Иван Охлобыстин



Общественное сознание сейчас напоминает фильм Андрея Тарковского "Солярис". По пустым коридорам бродят растерянные донельзя люди и не знают с чего разговор начать. А за иллюминаторами дымно пузырится живая планета.



Но выше нос, друзья! Как говорил капитан Летучего Голландца: чтобы найти потерянное, нужно потеряться самому. Так что мы стоим на пороге самого захватывающего дух приключения в этом столетии! Может, и не только в этом.



Я законченный оптимист. Меня жизнь заставила. Иначе бы я свихнулся от разочарования в роде человеческом. Но обошлось. Теперь в каждом человеке я вижу вселенную. Иногда дружественную, иногда враждебную, но всегда непредсказуемую, как и положенно космическим объектам. С учетом этого перманентного форс-мажора я выстраиваю свои отношения с людьми и никогда не требую от них плановой стабильности. Это делает нашу связь откровенной.



Но вернемся к оптимизму. По мне, все идет прекрасно. Мы оттолкнулись от дна и начали взлет. Пока только на уровне изменения смыслов и отношений. Но это уже победа.



А парадов и балов нет, потому что мы пока еще в самом начале этой захватывающей интриги. Все праздничные мероприятия в финале.



Пока же по сюжету должен быть какой-то катаклизм, который выведет страну из ступора после мятежа.