Китай не допустит военных к власти, - Владимир Скосырев

07:46 04.07.2023

3.07.2023



В свете событий в России Пекин укрепит партийное руководство армией

Владимир Скосырев



Си Цзиньпин указал, что соединение марксизма с китайской спецификой обеспечило успех реформ в Китае.

Политбюро ЦК КПК провело учебное заседание, посвященное задаче приспособить марксизм к злобе дня и традиционной культуре Китая. Лекцию на эту тему прочел зампредседателя Центральной партийной школы. Политбюро обсудило доклад, с заключительным словом выступил генсек Си Цзиньпин, подчеркнувший, что именно марксизм позволил КПК вытащить народ из нищеты, чего другие силы не могли добиться. Заседанию предшествовало присвоение званий генералов двум политическим комиссарам, а "Цзефанцзюнь бао", газета Народно-освободительной армии (НОАК), после провала мятежа "Вагнера" указала, что система комиссаров незаменима, она обеспечивает абсолютный контроль партии над военными.

По словам Си, китайские коммунисты призваны находить пути для китаизации и модернизации марксизма. Такой подход и обеспечил успех в строительстве современного социального государства в Китае. Нельзя отказываться от души марксизма и корней традиционной китайской культуры, иначе это приведет к роковым ошибкам. В то же время нужно с открытым сердцем изучать и заимствовать выдающиеся достижения мировой цивилизации. Без этого не продвинешь вперед реформы, не обеспечишь внутреннюю стабильность, не укрепишь национальную оборону. Процесс обогащения идеи социализма с китайской спецификой должен быть постоянным.



Спрашивается: кому адресованы эти указания? Ясно, что не простым людям или даже бизнесменам, озабоченным не идеями марксизма, а тем, как увеличить доход своим предприятиям. Адресат – это кадровые работники Коммунистической партии, численность которой достигла 98,4 млн человек. История партии насчитывает 102 года. Как пишет "Жэньминь жибао", центральный орган КПК, со времени создания КНР Компартия в течение более семи десятилетий управляла крупнейшей социалистической страной мира, превратив бедный и отсталый Китай в государство, которое находится на пути к тому, чтобы достичь высокого уровня дохода.



Тут спорить не приходится. Другое дело, что и пропагандистский аппарат партии трудится, не покладая рук, чтобы убедить в заслугах партии и лично Си Цзиньпина как китайское население, так и заграничную аудиторию. Не случайно история партии только что была выпущена на английском, французском, других европейских языках и, конечно, на русском. Впрочем, российских китаеведов убеждать в необходимости изучать идеологию КПК нет нужды. В Институте Китая и современной Азии (ИКСА) РАН открыта лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина. Это первое за пределами Китая учреждение такого типа. Китайские эксперты, как передала South China Morning Post, приветствовали его создание. Но это не значит, что они разделяют те оценки событий в нашей стране, которых придерживаются власти РФ. Особенно взбудоражил китайских аналитиков мятеж "Вагнера". Так, Сяо Бинь, сотрудник Института российских, восточно-европейских и центрально-азиатских исследований в Академии общественных наук Китая, сказал, что путч "Вагнера" заставил Китай осознать, что внутриполитическая ситуация в России весьма хрупкая. Хрупкость существовала и раньше, но она усилилась после начала специальной военной операции. За те 23 года, что Владимир Путин находится у власти, отношения между Россией и Китаем значительно улучшились. Проблема в том, насколько прочна нынешняя власть в России, добавил Сяо.



С другой стороны, китайские государственные медиа старались преуменьшить смысл "инцидента "Вагнера". Global Times, издаваемая КПК, писала, что Запад раздул шумиху, чтобы очернить связи Китая с Россией.



Тут особняком выглядит реакция китайского военного истеблишмента. Газета "Цзефанцзюнь бао" после краха мятежа "Вагнера" указала, что в КНР существует система политических комиссаров, которая гарантирует "абсолютное руководство Коммунистической партии над вооруженными силами". Наблюдатели обратили внимание на то, что командование НОАК после вылазки "Вагнера" присвоила двум политическим комиссарам звания генералов. Возможно, это никак не связано с тем, что случилось в России.



Система политкомиссаров заимствована Китаем у Красной армии. Еще в период гражданской войны в 1930-х годах Мао Цзэдун сказал: "Винтовка рождает власть". Тогда уже вооруженные силы стали рассматриваться как боевое крыло партии.



Сун Чжунпин, в прошлом преподаватель в учебных заведениях НОАК, сказал, что военные институты Китая и России различные. И события в России показывают, что китайская система гораздо эффективней. Ничего подобного тому, что случилось в России, в Китае невозможно.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель ИКСА РАН, отметил: "Си Цзиньпин посвятил много времени в выступлении на последнем съезде КПК китаизации и модернизации марксизма. Под китаизацией имеется в виду объединение марксизма с традиционным китайским мышлением и практикой. То есть уход от советских и других марксистских опытов строительства государства. Они, по мнению китайцев, были неудачными. В Москве это восприняли как отступление от правильного марксизма. В Китае термин "китаизация марксизма" потому долго не использовали. А Си стал использовать этот термин более широко. Тут речь шла об использовании древней китайской мудрости, в частности конфуцианства. Учебные сессии Политбюро проходят время от времени. Приглашают какого-нибудь профессора прочитать лекцию. То есть повышают уровень политической грамотности членов Политбюро. Что касается "Вагнера", то это никакого отношения к китайской армии не имеет. Разговоры о превосходстве китайской системы над российской странные. Китай участвовал в военных действиях против Вьетнама в 1979–1980 годах. Тогда его армия не очень хорошо себя проявила. Совершенство системы проявляется в деле. Так что нужно еще доказать это совершенство".