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Израиль решил прополоть ростки иранского влияния, - Игорь Субботин
07:53 04.07.2023

Западный берег реки Иордан попал в зону операции "Дом и сад"
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Израиль пошел на крайние меры на Западном берегу реки Иордан, объявив 3 июля о масштабной операции в северном городе Дженин. Целью редкого военного вмешательства стал демонтаж инфраструктуры радикальных группировок. В ответ палестинские военизированные формирования призвали сторонников к восстанию. Происходящее вписалось в ирано-израильское противостояние: операции предшествовало признание одного из палестинских командиров в деятельном стремлении Тегерана милитаризовать Западный берег.

Одновременное задействование авиации и сухопутных сил застало палестинских боевиков врасплох, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Первые удары 3 июля приняла на себя группировка "Дженинский батальон" – сформированная в 2021 году радикальная сеть, объединившая выходцев из разных вооруженных фракций.

В ЦАХАЛ пояснили, что на первом этапе операции силы безопасности попытались поразить "объединенный оперативный центр, который служил совместным оперативным командным пунктом в лагере Дженин, передовые центры наблюдения и разведки, места сбора вооруженных террористов, склады с вооружением и взрывчатыми веществами, а также пункты координации и связи между террористами".

Тем не менее силовое вмешательство не могло остаться без внимания других палестинских группировок. Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал жителей Западного берега реки Иордан проявить солидарность с теми, кто оказался в зоне операции, и выступить против ЦАХАЛ. "Кровь, пролитая в Дженине, определит характер следующего этапа (вооруженного противостояния. – "НГ") на всех направлениях, – заметил он. – Наши люди и все представители сопротивления знают, как реагировать на эту варварскую агрессию". С отдельным заявлением выступило и объединенное командование палестинских группировок, которое призвало соратников во всех районах выступить против израильских сил единым фронтом.

Операция, получившая среди военных название "Дом и сад", вероятно, должна была подвести логическую черту под регулярными вспышками насилия, эпицентром которых не раз становился Дженин. По оценкам ЦАХАЛ, за этот год базирующиеся в городе радикальные элементы инициировали около 50 обстрелов. "Город Дженин, и в частности лагерь беженцев, – это оплот террора, – заявил командир действующей на Западном берегу дивизии Ави Блот, указав на широкий диапазон его "экспорта". – Мы идем на эту операцию, чтобы изменить ситуацию и расширить свободу действий. Наша задача: сформировать оперативный контроль, пресечь и задержать террористов, уничтожить инфраструктуру противника, конфисковать оружие".

Перед началом кампании Израиль направил уведомление администрации президента США Джозефа Байдена, которая чувствительно реагирует на вспышки насилия на арабских территориях. В свою очередь, обострение вокруг Дженина будет обсуждаться российскими и палестинскими дипломатами 4 июля, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. "Мы ждем, когда это закончится, – подчеркнул он. – На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают. Израиль продолжает расширять поселения. Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация. Это ужасно. Я думаю, что на международной арене должны предпринимать реальные шаги".

Наблюдатели обращают особое внимание на то, что операция "Дом и сад" была начата считаные дни спустя после того, как генеральный секретарь группировки Палестинский исламский джихад (ПИД) Зияд аль-Нахала рассказал о результатах своего визита в Тегеран и переговорах с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. "Было уделено большое внимание тому, чтобы Западный берег перешел от состояния сосуществования и спокойствия к состоянию сопротивления, которое мы наблюдаем сегодня, и конечно же, все это находится в соответствии с директивами Али Хаменеи, – сообщил он. – Во время нашей последней встречи в Тегеране он вновь призвал к этому и к развитию сопротивления на Западном берегу". В то же время аль-Нахала попросил не преувеличивать объемы помощи, которые идут от Тегерана.

Отдельно лидер ПИД дал понять, что его соратники делают ставку на идеологические разногласия внутри израильского общества, которые углубились с приходом к власти в декабре прошлого года право-религиозного правительства Биньямина Нетаньяху. По его словам, это приближает израильскую государственность к краху.

Источники издания Jerusalem Post в службах безопасности в этом месяце отмечали, что за полтора года ПИД превратился в доминирующую силу на Западном берегу. По этим оценкам, за 18 месяцев группировке удалось сформировать несколько вооруженных ячеек.

Активное насыщение палестинской арены извне заставляет экспертов считать, что операция "Дом и сад" может оказаться затяжной. "На практике кампания террора против Израиля не ослабла, террористические круги расширились как по масштабам деятельности, так и по количеству активных участников, уровень мотивации не снизился, а нарратив о вооруженном сопротивлении приобрел еще большее значение, – обращают внимание аналитики из Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). – Возможность конфликта на нескольких фронтах, инициированного Ираном, подчеркивает потребность Израиля в спокойной палестинской арене". Однако израильские эксперты по-прежнему верят в эффективность силовых акций.

3.07.2023

Источник - НГ
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