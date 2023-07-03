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Иран становится флагманом Арабского мира, - "Kayhan"
07:59 04.07.2023

Kayhan
Иран
03 июля 2023
Арабские страны обращают взоры к Тегерану

Сейчас США не могут воевать с Ираном, пишет Kayhan. Наблюдая "геополитическую немощь" Америки, многие на Ближнем Востоке приходят к выводу о том, что необходимо налаживать взаимопонимание с этой исламской страной. Автор статьи объяснил, почему это так.

Саудовское издание "Аш-шарк Аль-Авсат" как-то раз выразило откровенное разочарование тем, что Запад, и особенно США, не способны выполнять свои обещания, данные ранее арабским странам и правительствам, "помочь разобраться с Ираном". Газета при этом написала, что "давно предсказанный конфликт между Ираном и Западом стал даже предметом шуток и анекдотов". Издание сетовало на то, что Америка и Израиль "так и не реализовали своих угроз", а Иран "безнаказанно" продолжил развивать свою ядерную программу.

Но в чем здесь шутка? Дело в том - объясняло издание, - что от угроз президента Буша в адрес Ирана до угроз Обамы и заявлений Трампа мы, наконец, подходим к заявлению Байдена, который в ноябре прошлого года признал, что соглашение СВПД мертво. Будет справедливо сказать, что Иран оказался более честным, а Америка и ее союзники более лживыми. Они не напали на Иран в военном смысле, и когда Трамп вышел из СВПД, а Иран увеличил обогащение урана и установил тысячи центрифуг, Америка и ее союзники так ничего и не сделали, чтобы этому помешать.

И фактически, анекдот в том, что это, скорее, Америке удалось избежать конфронтации с Ираном, нежели наоборот. Теперь у Ирана есть технические ноу-хау и достаточные запасы обогащенного урана для создания атомной бомбы. Относительно того, почему Иран пока не создал атомную бомбу, можно указать на два момента.
Во-первых, высшее руководство Исламской Республики Иран сочло приобретение атомной бомбы "харамом", то есть недозволенным, с точки зрения шариата.

Во-вторых, Иран не хочет ставить под угрозу свой прогресс (во всех его проявлениях: экономический, технический, политический) и по этой причине решил ответить четко и не оправдываться, используя ядерную программу и проблему атомной бомбы для укрепления своих позиций на международной и региональной арене.
И давайте признаем, что политика Ирана была весьма аккуратной, можно даже сказать, "сложной", но при этом и разумной. Иранцы всегда были в курсе региональных и глобальных событий. "Сложность" означает, что вместо того, чтобы просто пассивно ждать, Иран активно создавал правильные, выгодные для себя условия. А быть умным означает, что Иран делал точные расчеты на каждом этапе и знал, когда следовало отступить, чтобы не потерять то, что он приобрел. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в настоящее время ведутся при посредничестве Омана, и теперь обе стороны чувствуют необходимость в новом соглашении вместо прежнего СВПД.

И на самом деле американское руководство уже убеждается, что региональные и международные условия требуют от него выбора между плохим и очень плохим. Ведь если Иран получит знания и материалы, необходимые для создания бомбы, это плохо, но если Иран сделает атомную бомбу, это еще хуже. Во втором случае может начаться война, в которой США не заинтересованы в текущей ситуации. Упорное игнорирование Вашингтоном откровенно конфронтационных и провокационных заявлений премьер-министра Израиля Нетаньяху о скорых "военных действиях против Ирана" может указывать на то, что сейчас Соединенные Штаты стремятся избежать наихудшего сценария. Тем не менее пока остается без ответа насущный вопрос: как так получилось, что США, поставив вначале на то, чтобы создать трудности для Ирана, вместо этого создали трудности для самих себя? И какова будет позиция арабов в отношении этих событий?

Во-первых, когда Америка была неоспоримой доминирующей силой в однополярном мире, она фактически потерпела поражение, напав на Ирак, а не на Иран. Хуже того, США, как оказалось, действовали в пользу Ирана в Ираке и Афганистане, уничтожая здесь те силы, которые представляли опасность для Ирана, и поначалу игнорировали сеть поддерживаемых Ираном ополченцев, так называемых "Сил сопротивления", которые создавались в арабском мире и вели фактически к изоляции Израиля и стран-союзников США. Это заставило многих в арабском мире сделать вывод, что Америка смирилась с усилением региональных позиций Ирана.
Кроме того, США полностью "проспали" тот момент, когда они могли еще не допустить превращения Ирана и России из партнеров в близких союзников. Вместо того чтобы, после едва наметившейся "перезагрузки" в отношениях с Россией, пойти на уступки последней, в обмен на участие России в санкционной политике против Ирана, Соединенные Штаты пошли на конфронтацию с Россией.
Теперь же региональная и международная геополитическая ситуация резко изменилась. Военный конфликт на Украине дал Ирану возможность гарантировать себе поддержку России в обмен на благожелательный нейтралитет Ирана в противостоянии с Украиной. Фактически это означало, что для США оказалось полностью невозможным принять меры против Ирана через Совет Безопасности ООН и получить международную легитимность для своих действий против Исламской Республики. Больше того, конкуренция между Америкой и Китаем дала Ирану возможность укрепить свои отношения с Китаем.

Иран также понял, что арабы отчаянно нуждаются в помощи от Америки и ее союзников, и использовал эту ситуацию в своих интересах. В итоге получилось так, что арабские правительства, даже те, что ранее считались последовательными союзниками США, прежде всего, конечно, королевство Саудовская Аравия, полученную от США помощь стали расходовать на крупные проекты с Китаем. Это, в свою очередь, вело к укреплению позиций китайских конкурентов США в центральном регионе мировой торговли и снабжения энергоресурсами. Иран же всячески способствовал этим изменениям. И таким образом, создается впечатление, что позиция арабов согласована с перестановками сил, происходящими в регионе. Арабы окончательно убедились, что возможная война (против Ирана) будет точно не в их интересах.

Стремление получить как можно больше выгод от сотрудничества с Китаем и Ираном сближает весь арабский мир региона Персидского Залива, вместо той разобщенности, которая имела место еще совсем недавно и была на руку США. А достижение неких договоренностей с Ираном могло бы принести арабам региона новые возможности для развития своего военного потенциала и создания новых выгодных им союзов и коммерческих интересов.

Источник - inosmi.ru
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