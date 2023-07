УзбгосСМИ обвиняют Алишера Усманова в разорении Ташкентского метзавода!? Дружба - врозь

08:08 04.07.2023 ТМЗ оказался под угрозой банкротства. Кипрские офшоры покинули проект, оставив государство с убытками и кредитами

Ташкентский металлургический завод оказался под угрозой банкротства из-за "бездействия" учредителей из Кипра, включая "дочку" "Металлоинвеста", связанную с Алишером Усмановым. ФРРУ через суд добился исключения инвесторов из проекта, но остался с убытками на 916,9 млрд сумов и кредитом на €179,7 млн.



Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда Узбекистана 22 июня рассмотрела дело об учредителях Ташкентского металлургического завода (ТМЗ) по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями.



Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9%) подал судебный иск к кипрским офшорам Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%), которые в сумме владели контрольной долей в ТМЗ.



ФРРУ просил суд исключить инвесторов из состава учредителей ООО Tashkent Metallurgiya Zavodi, зарегистрированного 26 января 2017 года. 24 февраля 2022 года компания получила статус совместного предприятия.



В обоснование заявленного требования истец указал, что завод в настоящее время испытывает финансовые трудности, по итогам 2022 финансового года сумма чистого убытка составила 316,8 млрд сумов, а накопленный убыток на 2017−2022 годы составляет 916,92 млрд сумов (около 79,5 млн долларов), в связи с чем для оздоровления финансового состояния предприятия необходимо принять срочные меры.



В частности, учредители СП должны утвердить разработанный на 2023 год бизнес-план, а также продлить сроки погашения ранее привлеченных займов, которые уже истекли, говорится в документе.



Кроме того, необходимо привлечь дополнительное финансирование от российской компании "Международные финансовые технологии XXI" с уставным капиталом 10 тысяч рублей (около 111 долларов), которая специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредитов. Речь идет о сумме в 1,5 млрд рублей (16,7 млн долларов) сроком на 24 месяцев с процентной ставкой, равной ключевой ставке Центрального банка России (7,5%).



При этом планируется предоставить в залог имущество завода в соответствии с условиями синдицированного кредитного договора от 24 октября 2018 года и решить другие вопросы, говорится в документе.



Для утверждения этих мер требуется большинство голосов. Неучастие других учредителей в общем собрании приводит к отсутствию кворума для проведения собрания и, соответственно, невозможности принятия решения по повестке дня собрания, отмечается в документе.



19 апреля ТМЗ направил уведомление всем учредителям, в том числе ответчикам (Metalloinvest Holding и Miramonte Investments), о созыве очередного общего собрания участников с перечнем вопросов, по которым критически важно принять решения. Руководителям этих компаний (ответчиков) через корпоративную почту 2 и 5 мая были направлены повторные уведомления.



АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (структура "Металлоинвеста", принадлежит холдингу USM, одним из владельцев которого является миллиардер Алишер Усманов), которое владеет 100% акций кипрского Metalloinvest Holding, в своем письме от 5 мая уведомило, что ответчик отказывается участвовать в деятельности СП, в том числе принимать участие в общих собраниях участников общества.



Как отмечается в судебном решении, ОЭК не возразила против ее исключения из состава общества.



Второй ответчик - Miramonte Investments (Минфин США сообщал, что компания связана с Алишером Усмановым) - с марта 2022 года не участвует в деятельности СП, в том числе в общих собраниях участников общества, а обращения общества оставляет без ответа, отмечается в документе.



"Бездействие ответчиков делает невозможным принятие важнейших для общества решений для реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, что, в свою очередь делает, невозможным исполнение со стороны общества обязательств перед кредиторами и фактически ставит общество под угрозу банкротства", - говорится в иске ФРРУ.



Судебная коллегия по экономическим делам Ташкентского городского суда 12 июня удовлетворила иск, и кипрские компании были исключены из состава учредителей завода. С ответчиков в солидарном порядке в пользу истца также взысканы судебные расходы в размере 3,3 млн сумов.



На решение суда ФРРУ подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить решение в части распределения судебных расходов и взыскать судебные расходы с СП ООО TMZ. В обоснование этого в жалобе указывается, что ответчики являются резидентами Кипра, с этим государством у Узбекистана отсутствует двустороннее соглашение о взаимной правовой помощи, в связи с чем нет возможности исполнения решения суда в части взыскания судебных расходов на территории Кипра.



Однако апелляционная инстанция суда посчитала, что довод истца не может служить основанием для отнесения судебных расходов к СП по статье 118 Экономического процессуального кодекса, и 22 июня оставила решение суда первой инстанции без изменения.



"Большие планы"

Шавкат Мирзиеев и Кабул Шадиев (справа). Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".Шавкат Мирзиеев и Кабул Шадиев (справа). Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".



В начале декабря 2020 года президент Шавкат Мирзиеев принял участие в церемонии запуска Ташкентского металлургического завода.



Общая сумма капиталовложений в проект оценивается в сумму более 334,5 млн евро, из которых 164,56 млн евро - кредит Российского экспортно-импортного банка на 10 лет, 154,7 млн евро - собственные средства (около половины - Фонд реконструкции и развития), 15,1 млн евро - кредит банка "Асака". Расчетный срок окупаемости составлял около 8,6 года. Изначально общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро, но после внесения изменений в проект с целью расширения производственных мощностей она выросла, как и срок окупаемости, - до 9,3 лет.



Проект строительства завода на площади 49,7 га выполнен российской группой "Метпром" "под ключ", то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Предприятие оснащено технологиями и автоматизированным оборудованием итальянской Danieli.



Управлением реализации проекта занималось иностранное предприятие SFI Management Group, которое полностью курировало все этапы строительства и ввода, в том числе разработку проекта, переговоры со всеми заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, кредитов и рекрутинг иностранных специалистов.



Продукцию ТМЗ планировалось использовать в строительной индустрии (производство металлочерепицы, воздуховодов, сэндвич-панелей, гнутого профиля, легких стальных тонкостенных конструкций), в производстве бытовой техники (изготовление корпусов) и машиностроении (производство деталей кузовов автомобилей).



Президент Шавкат Мирзиеев заявлял, что с запуском завода сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, а на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. Ожидалось, что запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты на 400 млн долларов ежегодно.



Согласно данным Агентства статистики, в 2021 году Узбекистан импортировал чугун и сталь на 2,09 млрд долларов, изделия из металла - на 577,7 млн долларов. По итогам 2022 года эти показатели выросли до 2,5 млрд и 730,8 млн долларов соответственно.



С тех пор также ведется строительство литейно-прокатного комплекса на АО "Узметкомбинат" (стоимость - 800 млн долларов). С его вводом в эксплуатацию вкупе с ТМЗ планируется создать "металлургический кластер".



Учредители

Изначально учредителями СП "Ташкентский металлургический завод" с уставным фондом в размере 197,8 млн евро были Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9%, или 98,7 млн евро) и нидерландская Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро).



SFI Management Group (Алишер Усманов в интервью Forbes говорил, что компания принадлежит семье брата миллиардера Фаттаха Шадиева - Кабула Шадиева, который присутствовал на открытии ТМЗ и делал презентацию президенту), управлявшая реализацией проекта, выступила с предложением стать участниками проекта.



Реструктуризация состава учредителей произошла за счет снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI Management Group получила 8,2%.



25 апреля на промышленной выставке в Ташкенте генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев сообщил, что компания "инвестировала и вошла в капитал ТМЗ". Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited стала владельцем 41,8% доли вместо нидерландской Metallurgical Technology and Engineering B.V., а кипрская Miramonte Investments Limited - 8,2% вместо SFI.



"Металлоинвест" и Miramonte Investments в апреле попали под санкции США.



До 30 июня 2020 года ввоз проката из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более (коды ТН ВЭД 7210 49 000 0 и 7210 70 800 0) не облагался таможенными пошлинами. Затем была введена ставка в 10% от таможенной стоимости товара. Сейчас ставка составляет 10%, но не менее 0,25 доллара за 1 кг. Источник - gazeta.uz

