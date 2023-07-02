 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Следком РФ возбуждает дело против бывшего казахстанского консула Канапьянова
08:11 04.07.2023

ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ БЫВШЕГО КАЗАХСТАНСКОГО ДИПЛОМАТА ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания экс генерального консула Казахстана в России Мейрама Канапии. В социальных сетях появились высказывания Канапии о "неполноценности" русских граждан Казахстана и личные данные пользователей, которых он считает "врагами казахского народа".
Высказываниями бывшего казахстанского дипломата заинтересовался Следственный комитет России
Привлечь бывшего генконсула к ответственности призвали жители Санкт-Петербурга.

Мейрам Канапия - бывший Канапьянов - работал в МИД Казахстана в 1997–2009 гг. В разные годы он занимал посты атташе в Азербайджане, заместителя директора департамента многостороннего сотрудничества Минэнерго, руководителя департамента по международному сотрудничеству Национальной палаты предпринимателей.

В 2010-х Канапия допускал в социальных сетях националистские высказывания, авторство которых подтверждал в СМИ.

Мейрам Канапия фигурировал в деле о разжигании национальной розни в 2021 г. Его обвиняли в распространении в интернете оскорбительных материалов о русских, а также в попытке свержения власти.

По итогам процесса Канапию постановили заключить под стражу, однако задержать его не удалось. Сейчас он находится в розыске.

Источник - ia-centr.ru
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