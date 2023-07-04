Запад вывозит православные сокровища Украины. Навсегда, - Le Monde

09:36 04.07.2023 04.07.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Запад вывозит православные сокровища Украины. Навсегда

Участь колонии всегда печальна



В парижский музей Лувр вывезены с Украины шестнадцать редчайших экспонатов из коллекций киевского Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.



Франция проявила немного подозрительную заботу о сокровищах украинских музеев, ссылаясь на российские удары по инфраструктуре Киева, пишет Le Monde.



По данным телеканала France 24, среди вывезенных во Францию икон – четыре византийские иконы VI-VII веков: "Мученик и мученица", "Богоматерь с младенцем" и "Святые Сергий и Вакх". 11 из 16 перевезенных икон переданы на реставрацию, остальные пять будут выставлены в Лувре.



Вывоз на Запад православных сокровищ с Украины только начинается. Украина и ЮНЕСКО условились, что вывезут из Киево-Печерской лавры христианские ценности и передадут их западным странам, сообщили в Службе внешней разведки России.



"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей", - указали в СВР, отметив, что все ценности планируется передать в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана с целью спасти их "от российских ракетных ударов".



Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что, по поступающей информации, "глобалистские элиты, известные своей страстью присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины". "Но если раньше речь шла о финансовых и материальных ресурсах, включая зерно и плодородную почву, то теперь они тянут руки к расположенным на украинской территории православным святыням".



Отмечается, что главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности "до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло".



"Не приходится сомневаться, что возвращение реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты. Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру - логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня 2023 года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов" (руководитель - частный американский коллекционер Т. Каплан)", – отметили в СВР.



Директор отдела искусства Византии в Лувре Максимилиан Дюран весьма прозрачно дает понять, что вывезенные на Запад православные шедевры никогда не вернутся на Украину. "Мы не унижаемся до вопросов национальной принадлежности произведений искусства, для нас это не главное", – заявил он.



Благополучие и процветание стран Запада изначально строилось на ограблении колоний, в числе которых сегодня фактически оказалась и Украина.



Что касается Франции, то наиболее известным французским грабителем иностранных музеев был Наполеон. Во французском музее Севрского фарфора (Sèvres – Cité de la céramique) находится ваза 1813 года, на которой показан триумфальный ввоз в Париж сокровищ античной скульптуры, которые Наполеон забрал из побежденной Италии.



Среди них, помимо прочего, Аполлон Бельведерский из Ватиканских музеев, "Амур, натягивающий лук" Лисиппа, знаменитая статуя Лаокоона с сыновьями и картина "Преображение" Рафаэля.



Из Италии во французский Лувр были вывезены более ста картин, множество рукописей, скульптур других произведений искусства. Французским солдатам было разрешено входить в любые церкви, галереи, театры и забирать все, что им понравится. Позже многие произведения искусства вернут в Италию, но до этого им придется пережить еще не одну революцию и две мировых войны.



Во второй половине XIX века с греческого острова Милос была вывезена во Францию гордость Лувра – Венера Милосская. Мэр Милоса не так давно потребовал вернуть статую на родину, но французы и ухом не повели.



Пальму первенства по грабежу культурных иностранных ценностей бесспорно держит Великобритания. Греция много лет пытается вернуть вывезенные британским посланником в Стамбуле лордом Элгином с 1802 по 1812 год выломанные им из портика Парфенона изваяния (значительную часть рельефного фриза "Панафинейская процессия" и одну из колонн-кариатид).



В Британии в ответ на справедливые требования греков заявляют, что лорд Элгин ничего не нарушал, так как законно вывез скульптуры из находящейся под османским владычеством Греции и поэтому она навсегда останутся в Британском музее.



17 лет тянулась судебная тяжба Греции с компанией британского коллекционера Робина Саймса. В коллекции Саймса – тысячи предметов искусства древнего мира, которые были найдены в ходе нелегальных раскопок и хранились в разных странах. Афины считают, что Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая занималась торговлей древностями.



"Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи и находившиеся во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного исхода многолетнего дела", – говорится в сообщении Министерства культуры Греции.



Тысячи сокровищ культуры Британия вывезла из Индии в колониальный период с 1858 по 1947 год. Самым знаменитым похищенным артефактом является легендарный бриллиант "Кохинур" ("Гора света"), который сейчас украшает корону британских монархов. Чтобы узаконить появление "Кохинора" в своей короне, королева Виктория вызвала в Лондон 15-летнего наследника престола махараджей Далипа Сингха. На встрече с королевой юноша покорно произнес: "Для меня, мадам, как Вашего верноподданного, является величайшим удовольствием получить возможность лично передать "Кохинор" моему властителю".



В Британском музее находится скульптура Харихара, изображающая богов Вишну (Хари) и Шивы (Хара), а также знаменитый механический тигр, пистолеты, мечи и одежда Типу Султана. Здесь также можно увидеть сокровища Арамавати - более 120 различных предметов, изготовленных из палнадского мрамора. Павлиний трон сикхского императора Махараджи Ранджита Сингха, сделанный из чистого золота, находится в музее Виктории и Альберта.



Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в октябре 2019 года, в ходе визита в США, заявил: "Индия на протяжении двух веков подвергалась унижению со стороны Запада, который пришел как хищник в середине ХVIII века. В результате экономического исследования, проведенного с целью определения того, сколько британцы вывезли из Индии, была получена такая цифра – 45 триллионов долларов".



Коллекция из более чем 1000 латунных пластинок с изображениями людей и животных из дворца правителя Бенинского царства, так называемая Бенинская бронза, была захвачена британскими войсками во время бенинской карательной экспедиции 1897 года в сожженной ими столице и переданы в Форин Офис. Около 200 предметов были позднее переданы в Британский музей, остальные разошлись по частным коллекциям.



Нигерия, на территории которой находилась значительная часть Бенинского царства, в 1950-1970-е годы выкупила у Британского музея около 50 предметов и постоянно обращается с просьбой о возврате остальных, не получая положительного ответа.



Серьезные претензии предъявила Лондону ЮАР, требуя вернуть самый крупный алмаз в мире, найденный в 1905 году на шахте в этой стране, драгоценный камень "Куллинан" или "Великая звезда Африки". Первоначально этот алмаз был размером в 3 106 каратов, а затем был разделен на 9 крупных камней и 96 поменьше. "Куллинан-I", или "Большая звезда Африки", сегодня украшает скипетр английского короля Эдуарда VII и хранится в лондонском Тауэре. "Куллинан-II", или "Вторая звезда Африки" – 317,4 карата, располагается в короне Британской империи под рубином "Черный принц" и хранится в Тауэре.



Тысячи южноафриканцев подписали петицию с требованием возвратить легендарные сокровища. Член южноафриканского парламента Вуйолвету Зунгула официально обратился к своему правительству с просьбой потребовать у Лондона компенсации с "возвращением всего золота и алмазов, украденных Великобританией".



В бельгийском Королевском музее, известном также как "Музей Африки", в городе Тервюрен под Брюсселем хранится более 125 тысяч этнографических артефактов, драгоценные камни, фигурки вождей, маски древних людей, сотни карт, а также библиотека, длина стеллажей которой составляет почти четыре километра. Все они были вывезены бельгийцами из Конго в период с 1890 по 1940 год.



Демократическая Республика Конго требует от Бельгии вернуть вывезенные за время колониального владычества предметы искусства, но бельгийские власти искусно увиливают от возвращения награбленных ценностей культуры Конго.



Серьезно пострадал от колонизаторов Египет, который безуспешно пытается вернуть из Британского музея знаменитый Розеттский камень, Египетского музея Берлина – бюст Нефертити, из нью-йоркского "Метрополитена" - статую богини Хатшепсут, из Музея изящных искусств в Бостоне - бюст царского сына Анххафа, из парижского Лувра - фрагмент зодиака с потолка святилища Осириса в храме Хатхор, из Музея Ремера и Пелицеса в немецком Хильдесхайме - статую Хемиуна, из британского Музея Фицуильяма и бельгийского Католического университета - фрагменты рельефов, украденные в 1965 году из некрополя пирамид Гизы.



Турция требует вернуть памятники, вывезенные европейцами во времена Османской империи, в первую очередь Пергамский алтарь, который находится в Берлине. Также турки желали бы вернуть вывезенные с их территории контрабандой памятники Британского музея.



При этом в музеях Анкары и Стамбула хранится огромное количество сокровищ, позаимствованных турецкими археологами в арабских странах, но их Турция возвращать не собирается.



Итальянские власти обвиняют калифорнийский музей Гетти в незаконном приобретении у серых и черных антикваров 350 предметов античного искусства и требуют вернуть их в Италию. Среди артефактов - бронзовая статуя юноши-победителя и мраморная статуя Афродиты. Общая стоимость оспариваемых предметов искусства - $100 млн.



Есть у итальянцев претензии и к нью-йоркскому музею "Метрополитен", правда, уже не на государственном уровне. Деревня Монтелеоне ди Сполето требует вернуть уникальную этрусскую колесницу.



Венесуэльский лидер Уго Чавес в свое время требовал вернуть богатства, награбленные и вывезенные из страны конкистадорами. По его оценке, этих сокровищ хватило бы на выплату всего внешнего долга стран Латинской Америки.



Правительство Нидерландов заявило, что намерено вернуть своим бывшим колониям, Индонезии, Суринаму и островным государствам Карибского бассейна, захваченные в колониальный период культурные ценности, но будет делать это постепенно. Иными словами, положит процесс реституции в долгий ящик. Не собираются голландцы вернуть в Крым золото скифов.



Даже если власти стран Запада проявят добрую волю, что весьма сомнительно, и начнут реальное возвращение награбленных сокровищ культуры на их родину, большинство шедевров мировой культуры уже разошлось по частным коллекциям в результате деятельности мощнейшей криминальной сети по их незаконному обороту, центром которого была и в определенной степени остается "цивилизованная" Швейцария.



Незаконный оборот культурных ценностей является третьим по величине мировым подпольным рынком после торговли наркотиками и оружием. Похищенные в разных странах ценности, перевозятся в Швейцарию и продаются через аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams, пишет Swissinfo. Затем преступники сами выкупают артефакты через подставную швейцарскую компанию. Таким образом, их происхождение легализуется, после чего они опять перепродаются либо через аукционные дома, либо напрямую частным коллекционерам и музеям.



По словам сотрудника Центра права в области искусства при Женевском университете Дарио Юкера, за незаконным оборотом предметов культуры и прочих артефактов стоят влиятельные организованные преступные группировки. Черный рынок процветает, и на нем заключаются сделки на миллиарды долларов.



Вывезенные с Украины сокровища русского православного мира навсегда останутся на Западе, тем более что точное число вывезенных сокровищ установить вряд ли удастся. В конце марта монахам и верующим Киево-Печерской лавры запретили доступ к Ближним и Дальним пещеры лавры. Кроме того, прекращен доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). Теперь Киевский режим имеет возможность бесконтрольно расплатиться с НАТО православными сокровищами за поставки вооружений и военной техники.



Запад всегда грабил свои колонии, и Украина не стала исключением. Источник - fondsk.ru

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