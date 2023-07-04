Саммит стран ШОС открылся в Нью-Дели

11:04 04.07.2023

4 июля 2023,

В Нью-Дели 4 июля открылся саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Встреча состоится в виртуальном режиме. Председателем заседания выступит премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите принимает участие президент РФ Владимир Путин.



На открытии заседания Моди указал, что ШОС может стать важным голосом реформирования глобальных институтов. Также премьер-министр Индии отметил, что присоединение Ирана к организации поможет реализации инфраструктурных проектов, например, транспортный коридор "Чабахар".



"Мне приятно сказать, что Иран прибывает к семье ШОС в качестве полноправного члена", - сказал Моди, добавив, что желание государств к организации стало следствием ее полезности.



В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что власти республики в ходе предстоящего председательства в ШОС будут повышать ее роль на международной арене. Также казахстанский лидер предложил согласовать энергетическую компанию организации для встречи лидеров стран объединения в 2024 году в Астане.



Членами ШОС являются Россия, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.



29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), а также стать стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире. При этом проигрывать будут "те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде".