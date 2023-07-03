"Вы меня довели"... Саакашвили оголодал и отощал в тюрьме

11:20 04.07.2023

"Вы меня довели" - Саакашвили шокировал своим видом в суде



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые с февраля принимал участие в судебном заседании через видеосвязь из клиники. Он предстал в крайне истощенном состоянии, передает Tengrinews.kz.



Скриншоты с прямой трансляции обнародовала на странице в Facebook бывший пресс-секретарь политика Дарья Чиж. Саакашвили еще раз продемонстрировал, как сильно похудел во время содержания в больнице.



