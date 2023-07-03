Певец Лепс выдал 1 млн рублей призовых солдату, сжегшему немецкий "Леопард"

11:25 04.07.2023

Лепс выплатил российскому военному 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard

Российский военный с позывным Веном получил от Лепса 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard



Антон Антонов



Народный артист России Григорий Лепс опубликовал в соцсетях видео, на котором военнослужащий спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном подтвердил, что получил от певца 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard.



