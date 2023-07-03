Певец Лепс выдал 1 млн рублей призовых солдату, сжегшему немецкий "Леопард"

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11:25 04.07.2023
Лепс выплатил российскому военному 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Российский военный с позывным Веном получил от Лепса 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Антон Антонов
Народный артист России Григорий Лепс опубликовал в соцсетях видео, на котором военнослужащий спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном подтвердил, что получил от певца 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard.
"Я ответил за свои слова", – заявил Лепс в Telegram.
Веном поблагодарил участников инициативы "Русской медиагруппы", которые "не словом, а делом доказывают любовь к Родине". "Враг будет разбит, победа будет за нами", – сказал военный.
Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков объявили об инициативе "Русской медиагруппы", в рамках которой обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. В июне концерт Лепса отменили в Казахстане из-за поддержки специальной военной операции на Украине.