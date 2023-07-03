Завидная невеста: алматинский трансгендер похвасталась многомиллионным доходом

11:34 04.07.2023

Клара Киясова



Популярный казахстанский инста-блогер Наиль Турганов, известный под псевдонимом Нико, рассказал о своем заработке, передает Press.kz.



Алматинский трансгендер Нико на сегодня является одним из самых популярных блогеров. Юноша живет красивой жизнью, носит одежду от дорогих брендов и не отказывает себе ни в чем.







Блогер обеспечивает не только себя, но и своих родственников. Снимает себе квартиру в Алматы, тратит огромные деньги на бьюти-процедуры и выглядит как настоящая ВИП-казашка.



На вопрос, сколько Нико зарабатывает, блогер назвал сумму, которая удивила многих.



Мой заработок в месяц составляет плюс минус 10 миллионов тенге, - признался Нико.



Для тех, кто не в курсе, Наиль Турганов долгое время пытался стать нормальным мужчиной, но у него это не вышло. После длительных походов по психологам Наиль решил, что не будет гасить в себе желание быть женщиной, а наоборот, расправил крылья для совершенствования своего тела. Блогер увеличил себе грудь и, судя по всему, навсегда распрощался с мужской жизнью.