Проститутки и наркотики: "красивая" жизнь Байдена-младшего, - Daily Mail

11:40 04.07.2023 Daily Mail

Великобритания



Жизнь на всю катушку! Хантер Байден делал селфи и курил крэк за рулем своего "Порше" на скорости за 270 км/ч, мчась к проституткам на кутеж в Лас-Вегас



Газета The Daily Mail поймала Хантера Байдена за лихачеством. Уликами послужили фотографии, который он собственноручно снял, а затем сохранил на ноутбуке, который впоследствии бросил в ремонтной мастерской. Читатели в шоке. "И это сын лидера свободного мира. Нарочно не придумаешь!", - пишет один из них.



Джош Босвелл (Josh Boswell)



Хантер Байден делал селфи, мчась на скорости более 270 километров в час на автостраде близ Лас-Вегаса.



Он несся на своем Porsche 911 в "Город грехов" 1 августа 2018 года на встречу сразу с несколькими проститутками, когда ему пришло в голову сфотографировать приборную панель.



Эта и другие фотографии сына президента США были обнаружены на ноутбуке, брошенном в ремонтной мастерской в Делавэре.



А из сопутствующих текстовых сообщений явствует, что предварительно он переписывался с несколькими проститутками и приглашал их понежиться в джакузи.



"У меня нет купальника, а я так хочу какой-нибудь посимпатичнее, - написала одна женщина, сохраненная в записной книжке Хантера как "Шерил". - Но у меня нет денег, так что мне просто придется раздеться, так?".



По всей видимости, последующая оргия впечатлила даже бывалую проститутку. На следующий день она ему написала: "Между нами, детка: проблема в том, что у тебя многовато девиц. Я так поняла, ты любишь, когда побольше. Я не против, только, чур, по одной".



По-видимому, речь идет о роковом недельном дебоше в Лас-Вегасе, когда Хантер втолковывал одной из проституток, что русские наркоторговцы украли один из его ноутбуков, а самого оставили умирать в джакузи - от этих тирад остались улики на видео.



Сняв свои утехи с проституткой в январе 2019 года, Хантер забыл выключить камеру ноутбука. Распинаясь о пьянке в Вегасе, он вспоминал, как "гудел целых 18 дней - из пентхауса в пентхаус", порой спуская до 10 000 долларов за ночь.



Фотография на скорости 270 километров в час - не единственное доказательство, что "под кайфом" Хантер манкирует правилами дорожного движения.



На фотографии от 12 июня 2018 года, видно, как он едет на своем новом паркетном внедорожнике-пикапе Ford Raptor по Олд-Доминион-драйв близ Вашингтонского гольф-клуба в Арлингтоне, штат Виргиния, - на скорости всего 56 км/ч, зато с почерневшей трубкой для крэка в руке.



Накануне он должен был лететь в Лос-Анджелес. Среди его электронных писем обнаружилось подтверждение рейса United Airlines из Вашингтонского аэропорта 11 июня стоимостью 1 048 долларов 37 центов. Но он пропустил вылет и поехал в аэропорт лишь поздно вечером 12-го числа.



Он сказал, что "торчал" целых 12 дней, после чего лег в реабилитационный центр в Аризоне. Ранее он уже был завсегдатаем дорогих клиник - причем, лечение отчасти оплачивал Джо Байден.



27 октября 2016 года Байден-младший несся в клинику на своем Buick Verano по шоссе близ Палм-Спрингс, штат Калифорния, когда, по собственным словам, "заснул за рулем".



"Очнувшись через мгновение, я понял, что лечу: машина перескочила через отбойник на обгонной полосе и взмыла в безоблачное голубое небо со скоростью 130 км/ч прямо над оврагом, разделяющим трассу I-10", - пишет он у себя в книге.



"Машина вылетела на встречную полосу. Чудесным образом в потоке образовалась брешь, и она удачно остановилась, шипя и кашляя. Все четыре колеса спустило, а ходовая часть была вся в кактусах и кустах. Меня трясло, я был взвинчен после двенадцатидневного "марафона"", - вспоминает он.



Хантер признался, что в прокате соврал. "Я позвонил в компанию Hertz и сказал им, что попал в аварию", - написал он.



Историю-прикрытие сочинила его помощница из компании Rosemont Seneca.



В электронном письме Хантеру от 9 января 2017 года она написала, что подала иск от его имени. "Я вчинила иск страховщикам из USAA, - написала она. - Вот что я им написала: У меня спустили две шины, и я потерял управление и врезался в столб".



И глазом не моргнув, Хантер взял напрокат другую машину и продолжил свое путешествие по Аризоне, то и дело заряжаясь кокаином.



"Чтобы не заснуть, я курил крэк и сигареты одну за одной, открывал окно и вдыхал бодрящий ночной воздух всякий раз, когда мне казалось, что я засыпаю", - вспоминает он в своей книге.



"В какой-то момент крэк перестал "тащить", но я все равно раскуривался, по инерции. Иногда я просто шлепал себя по щекам", - пишет он.



На следующий день сотрудники Hertz обнаружили брошенный автомобиль возле пункта проката в Прескотте, штат Аризона, с ключами в крышке бензобака. Согласно отчету полиции, впервые опубликованному Breitbart в 2019, им позвонил мужчина, представившийся Джозефом Макги и рассказал о его местонахождении.



Внутри Jeep Compass они нашли телефон Хантера, его водительские права и кредитные карты, а также значок генерального прокурора Делавэра его покойного брата Бо, принадлежности для курения наркотиков и белый порошок.



Хантер написал у себя в мемуарах: "Загуглив мое имя и моего брата Бо, менеджер позвонил в местную полицию, та позвонили в секретную службу, а там уже связались с моим отцом, на тот момент вице-президентом.



Полиция вела расследование в течение минимум четырех месяцев и передала дело Шейле Полк, прокурору округа Явапай.



Полк прославилась бескомпромиссной борьбой с наркотиками, и, как сообщается призывала полицию предъявлять уголовные обвинения даже за хранение каннабиола, хотя это соединение конопли не вызывает наркотической эйфории.



Однако 16 ноября 2016 года она отказалась возбуждать дело, хотя лабораторные анализы впоследствии подтвердили в найденной трубке следы кокаина.



Комментарии читателей:



stephana55

Да по нему тюрьма плачет! Он отвратительный тип и грязный преступник - как и его папаша и остальные родственники.



Thenry

Какая гнусь! А папаша Джо его покрывает - на пару с прессой.



Orlando6666

Гнилое яблочко с больной яблоньки.



Vk101

Это нормально, если ты демократ - особенно из клана Байденов.



SouthernSunny

Хантер - наглядный пример того, что не так с американским правосудием.



Just a dude

Хантер как раз потому все это и снимает, потому что ничегошеньки ему за это не будет. Всплыли фотографии? Ну и подумаешь. Все равно никаких обвинений не дождешься.



JailBidenAndTrump

Радость отцу и гордость нации. Отлично сработано!



UnViejo

Как там Джо про него говаривал - умнейший парень из всех, что я знаю?



Martinval

Хантер никогда не занимал никаких государственных должностей и никуда не баллотировался. Так что он ничем не хуже заблудших братьев Джимми Картера и Билла Клинтона.



Fromthepast

Почему этот парень до сих пор не в тюрьме?



Betwixt-Between_112

И это сын лидера свободного мира. Нарочно не придумаешь!



KTG58

Просто поразительно: сколько законов он уже нарушил и как легко ему все сходит с рук.



FJB2023

А почему он фотографирует вообще все подряд? Он что, нарцисс? Или просто идиот?



Lady Jane

Кучка грязных негодяев!



Ccarrn

Связи и богатство решают все. Закон тут бессилен.



MindClear

Хвала Иисусу, что Хантер не президент и вообще политикой не занимается. Последнее, что нам нужно - это еще один преступник в Белом доме.



Magicsibs,

А откуда у него деньги на "Порше"?



Adammcneice

Как откуда? Он же продал Америку на пару со своим отцом-крысенышем.



Criches1984

Сколько еще законов этот парень должен нарушить, чтобы против него возбудили хотя бы одно треклятое дело?



Living_in_a_Yurt

Печально, что благодаря своему папочке он бы выкрутился, даже если кого-нибудь задавил. Американский народ заслуживает лучшего. А то это уже фарс какой-то!



Shep Bush

Министерство юстиции: "Проходим побыстрее, не на что тут смотреть!".



Geoffrey M

Какая бы там ни была неразбериха, это его личная жизнь, а он взрослый мужик. Вам-то какое дело?



Wood Tiger

Он делает то же самое, что и тысячи других. Разница лишь в том, что он на деньгах. Источник - ИноСМИ

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