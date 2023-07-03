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Сокращение буровых. США ждет стагнация нефтедобычи, - Дм.Мигунов
11:44 04.07.2023

Однажды в Техасе: США ждет стагнация нефтедобычи
У американских нефтяников нет ни желания, ни возможностей увеличивать производство

Дмитрий Мигунов

Рост добычи сланцевой нефти в США в последние недели практически прекратился. Компании открывают слишком мало новых буровых, а запас незаконченных скважин, на которые полагался рынок в последние несколько лет, упал до минимума. Фактически повторяются кризисы 2016–2017 и 2020 годов, когда производство нефти не только стагнировало на протяжении многих месяцев, но и начало сильно снижаться. Но в отличие от заминок прошлых лет сейчас спад может случиться даже на фоне относительно высоких цен на нефть. Что происходит с американской нефтяной индустрией и как это повлияет на мировой рынок, разбирались "Известия".

Сокращение буровых

Согласно исследованию Федерального банка Далласа, рост деловой активности на нефтяных месторождениях Техаса и окрестностей (главного углеводородного района в США) оказался равным нулю. Это самый низкий показатель с 2020 года - первых месяцев пандемии, когда на затоваренном нефтяном рынке Америки царила паника. Экономисты подразделения ФРС объясняют происходящее высокой себестоимостью добычи, которая совпадает со сравнительно низкими ценами на нефть.

Между тем число буровых (нефтяных, газовых и смешанных) продолжило сокращаться. На минувшей неделе оно упало до 682 штук, на пять меньше, чем неделей ранее, и на 71 - чем в тот же временной отрезок прошлого года. Это количество сокращается на протяжении восьми недель подряд. Если же сравнивать с показателями на начало 2019 года, до пандемии, то разница составит 393 установки, то есть за четыре года их число сократилось более чем на треть.

На первый взгляд особенной драмы в этом нет. Число буровых в США в XXI веке достигло пика в 2011 году (когда оно составляло более 2000 единиц) и несколько раз резко снижалось. На каждом витке число скважин было меньше, чем на предыдущем. К примеру, перед крупным спадом в 2014 году их численность составляла 1,9 тыс., а в 2016-м, на фоне обвального падения цен на нефть, она сократилась в 4,5 раза, до 400 штук. В начале 2019 года их было более тысячи, а в 2020-м в один момент количество опустилось до 370.

Тем не менее долгосрочный тренд на рост объема добычи все-таки был. Если в конце 2011 года Америка добывала 6 млн баррелей в сутки, то в 2014 году - 9,5 млн, а в 2019-м - рекордные до сих пор 13 млн. Это было связано с общим повышением эффективности отдельных месторождений и более продуманной по сравнению с началом эпохи сланцевой нефти логистикой.

Но сейчас есть нюансы. В прошлом эффективность буровых действительно росла. По данным управления энергетической информации США (EIA), в начале 2010-х на крупнейшем месторождении Пермиан на западе Техаса продуктивность одной буровой составляла около 180 баррелей в день. В течение 2010-х годов она довольно быстро росла, достигнув пика в 2021 году: без малого 1,6 тыс. баррелей в сутки. Однако с тех пор производительность стала падать, опустившись к отметке около 1 тыс. баррелей в день в настоящее время.

Схожим образом выглядит ситуация и со "взрослыми" буровыми на Пермиане. Если в 2010-е годы добыча на них за год практически не снижалась, то к 2023-му сокращение достигло 400 тыс. баррелей в день. Рассчитывать на старые скважины в плане повышения производительности сейчас не стоит. Отметим, что Пермиан - самое надежное в плане роста добычи месторождение в Америке. Игл-Форд и Баккен выглядят куда более истощенными, и производительность участков там заметно ниже.

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Проблемы резерва

Есть и другие индикаторы намечающегося спада. Важнейший показатель - незавершенные скважины (DUC). В прошлые годы их число на Пермиане достигало 4 тыс. Активация подобных скважин была главным резервом для американских нефтяных компаний, которые позволяли увеличивать добычу даже при сравнительно низких показателях установки новых буровых. Как объясняет ветеран нефтяной индустрии США Дэвид Месслер, компании в 2020 году бросились разрабатывать DUC в условиях низких цен на нефть, чтобы по максимуму урезать издержки. Менее чем за год их численность сократилась на 75%, до 1446 штук. Это позволило увеличить добычу примерно на 1,7 млн баррелей в сутки.

В начале 2022 года начался новый нефтяной бум, цены в какой-то момент даже доходили до $100 за баррель. В прошлые годы количество незавершенных скважин в таких ситуациях росло, но сейчас ничего подобного не произошло. За последний год их численность по стране, напротив, сократилась на 500 штук. Таким образом, резерва для увеличения добычи и по этому направлению, по сути, нет.

По оценке Месслера, количество дополнительной нефти, выводимой на рынок сланцевой индустрией, постоянно сокращается. В декабре 2022 года она наращивала производство почти на 100 тыс. баррелей в сутки. С тех пор эти темпы замедляются: в январе добыча увеличена только на 76 тыс. баррелей в день, в марте - на 68 тыс., а в мае - на 41 тыс. Как считает аналитик, производство в ближайшие месяцы может начать резко падать, если активность в части бурения резко не возрастет. Но снижение числа буровых на данный момент исключает такую возможность.

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А есть ли кризис

Главное отличие нынешней ситуации в том, что кризиса на нефтяном рынке, по сути, нет. Brent стоит выше $75. Это, быть может, и неидеальная цена, если сопоставить с бумом прошлого года, но ни в какое сравнение не идет с по-настоящему катастрофическим развитием событий в 2014–2015 и 2020 годах, когда цены на нефть периодически уходили в отрицательную зону - пусть и локально. Таким образом, даже во вполне комфортных условиях (цена выхода в ноль в этом году оценивается в $66 за бочку) американские сланцевые производители не готовы наращивать свои объемы выпуска.

Согласно довольно умеренному прогнозу Wood Mackenzie, по итогам года добыча нефти из сланцевых месторождений в США должна увеличиться всего лишь на 200 тыс. баррелей в сутки. Это очень мало по историческим меркам, особенно если сравнивать с периодом 2018–2019 годов, когда при сопоставлении с нынешними мировыми ценами рост составил 2 млн баррелей в день.

Что это означает для мирового рынка? Как показала последняя встреча ОПЕК+, большинство крупных игроков не собираются разгонять добычу, предпочитая меньшие объемы по приличным ценам. Добровольное снижение производства продлено до 2024 года, что означает недостачу миллионов баррелей нефти в мире. Участники сделки опасаются глобальной рецессии и хотят максимально застраховаться от этих рисков. В свою очередь, сланцевая индустрия США в настоящий момент не имеет ни желания, ни возможностей быть "поставщиком последней надежды".

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Причины происходящего разнообразны: частично сказывается исчерпание американских месторождений, особенно Игл-Форда, Баккена и Анадарко. Но куда большую роль играет группа факторов, связанных с недоинвестированием. Наученные горьким опытом прошлых лет американские нефтяные компании выбирают фиксирование прибылей и консервативный уровень инвестиций. Это связано с активизмом нынешней администрации, которая побила с нефтяниками немало посуды. Участники индустрии и инвесторы стараются не ориентироваться на слишком быстрый рост, вознаграждения за который они могут и не дождаться. По сути, нефтяные компании заняли такую же выжидательную позицию, как и ОПЕК+. Времена агрессивного роста добычи закончились.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688460240


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