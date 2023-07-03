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Госсекретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов выступил против матчества... Чем они занимаются?..
12:35 04.07.2023

Государственный секретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов выступил против возможного присвоения матчества вместо отчества, сообщает Zakon.kz.
По словам госсекретаря КР, линию предков кыргызы составляют только по отцовской ветке, сообщает 24.kg.

Коллегия Конституционного суда 30 июня вынесла решение по ходатайству адвокатов Эльвиры Тилек кызы и Айнуры Осмоналиевой, представляющих интересы Алтын Капаловой, о проверке соответствия закона "Об актах гражданского состояния" Конституции.

В социальных сетях активно обсуждают решение КС КР о том, что матчество допустимо. КС КР дал разъяснения по принятому решению.

"Что касается права родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе, то оно находится в непосредственном соприкосновении с правом ребенка. Оно имеет приоритетное значение и находится под особой государственной защитой. А поскольку ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано".

из решения Конституционного суда Кыргызстана
Далее в решении уточняется, что по достижении совершеннолетия гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь право выбора между отчеством и матчеством.

Поэтому законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола.

Данияр Кунафин

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688463300


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