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Посольство США за свой счет восстановило самую известную кыргызскую арх-достопримечательность - башню БуранаПосольство США за свой счет восстановило самую известную кыргызскую арх-достопримечательность - башню Бурана
13:05 04.07.2023

Башню Бурана восстановили за счет средств Фонда послов США

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Посольство США в Кыргызстане отметило завершение проекта по сохранению исторической башни Бурана. Об этом сообщает американская дипломатическая миссия в Бишкеке.

Уточняется, что в церемонии приняли участие представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и другие партнеры.

"Благодаря проекту была восстановлена поврежденная верхняя часть башни Бурана, проведена оценка башни на устойчивость к землетрясениям, проведены обучающие семинары для сотрудников в области консервации исторических памятников и местных сообществ о важности башни и ее значимости для исторического и культурного наследия страны. Проект был реализован местной неправительственной организацией "Центр музейных инициатив" при финансовой поддержке Фонда послов США по сохранению культурного наследия", - отмечает посольство США.

Во время церемонии выступил посол США в КР Лесли Вигери. Он отметил, что проект продемонстрировал глубокое уважение Соединенных Штатов Америки к кыргызской культуре и истории, а также приверженность партнерству с Кыргызстаном.

С момента открытия проекта с сентября 2021 года местные и международные эксперты управляли процессом реставрации для восстановления поврежденной верхней части башни Бурана, который снизит процесс разрушения стены атмосферными осадками.

После тендера при управлении Минкультуры компания ОсОО "Аякс Тэломанит" была отобрана для производства и установления плитки по реставрации башни. Помимо реставрационных работ, сотрудники, работающие в области консервации, и сотрудники музеев прошли тренинги по повышению квалификации. Центр музейных инициатив сотрудничал с молодыми выпускниками программы посольства по изучению английского языка Access по популяризации и повышению осведомленности о башне Бурана как культурной достопримечательности, а также привлечению большего числа посетителей посредством серий мероприятий, таких как "День Бураны" и "Лагерь Бураны". В рамках проекта эксперт оценил уровень устойчивости башни к землетрясениям, и были установлены видеокамеры для обеспечения безопасности на территории музейного комплекса.

Государственный департамент США, чтобы отдать должное общему культурному наследию человечества, учредил "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в 2001 году. Через него Госдепартамент ежегодно финансирует проекты по всему миру, направленные на защиту уникальных объектов культурного наследия. Предыдущие проекты в КР, финансируемые фондом, включают консервацию мавзолея в Узгене, реставрацию уникальной золотой коллекции в Кыргызском государственном историческом музее и консервацию мавзолея Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области.

Источник - 24.kg
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