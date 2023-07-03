В Ташкенте начался снос монументальной "сталинки" - здания КГБ УзбССР

14:16 04.07.2023

Бывшее здание СНБ/КГБ начали сносить в Ташкенте (фото)



В центре Ташкента начали сносить бывшее здание СНБ (ранее - КГБ) Узбекистана. В 2021 году здание приобрела компания Metropol Group. В этом году стало известно, что здесь будет построен 22-этажный отель премиум-класса Radisson. Наш фоторепортаж.



