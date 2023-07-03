В Ташкенте начался снос монументальной "сталинки" - здания КГБ УзбССР

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14:16 04.07.2023
Бывшее здание СНБ/КГБ начали сносить в Ташкенте (фото)
В центре Ташкента начали сносить бывшее здание СНБ (ранее - КГБ) Узбекистана. В 2021 году здание приобрела компания Metropol Group. В этом году стало известно, что здесь будет построен 22-этажный отель премиум-класса Radisson. Наш фоторепортаж.
В центре Ташкента приступили к сносу бывшего здания Службы национальной безопасности Узбекистана. Подготовка к сносу велась последние месяцы - в здании были сняты окна и разобраны внутренние конструкции.
Здание было построено в 1950-х годах. Сначала здесь была Центральная городская поликлиника МВД, затем располагался КГБ Узбекской ССР, потом - Служба национальной безопасности. В 2018 году СНБ была преобразована в Службу государственной безопасности и переехала на новое место.
"Газета.uz" писала, что в октябре 2020 года президент Узбекистана подписал указ о реализации частному сектору 15 объектов, находящихся в государственной собственности, включая бывшее здание СНБ. В июне 2021 года здание за 210 млрд сумов приватизировала компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Узбекистана Данияр Камилов.
Этой весной стало известно, что Metropol Group подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии на месте здания отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent высотой 22 этажа. Открытие отеля планируется в 2026 году.
До лета 2021 года здание было в Национальном перечне объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана.