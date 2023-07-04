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Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена, - Владимир Можегов
14:27 04.07.2023

Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена
Владимир Можегов
публицист
4 июля 2023,
В сегодняшней американской президентской гонке фактически три реальных кандидата – Трамп и Десантис со стороны консерваторов и действующий американский президент со стороны демократов.

Дела у последнего, однако, все печальней, и опросы показывают все большую тревогу американцев относительно его дееспособности. Так, согласно свежему опросу NBC News, 68% избирателей, в том числе 43% демократов, "обеспокоены тем, что у Джо Байдена нет необходимого психического и физического здоровья, чтобы быть президентом".

Уровень общего одобрения Байдена составил все те же 43%. Это, прямо скажем, немного, учитывая растущие рейтинги Трампа и общую тенденцию. Еще два с половиной года назад с одобрением на Байдена смотрели 60% американцев.

Хуже того, 3/4 американцев считают, что страна идет по ложному пути, свидетельствует тот же опрос. Похожее было разве что в 1992-м и 2008-м, когда страна переживала экономические и политические (лос-анджелесский расовый бунт) кризисы.

Но все это, скажем так, опасно, но еще не смертельно. Смертельный удар Байдену может быть нанесен оттуда, откуда не ждали. Его может нанести Роберт Ф. Кеннеди, старший представитель легендарной семьи, идущий в президентской гонке демократов вслед за Байденом. За него сегодня готовы проголосовать 15–20% демократических избирателей.

Кеннеди ведет себя очень энергично, колесит по стране, раздает интервью и вообще ведет себя решительно, показывая вместе с тем и отличную физическую форму, что на фоне хиреющего день ото дня президента производит на избирателя весьма положительное впечатление.

Но главное – это риторика Кеннеди, который не устает критиковать Байдена и развязанную им войну. Да, именно так строит свои обращения к нации Кеннеди, обвиняя нынешнюю политику демократов в том, что она довела мир до войны.

Десятилетия политики США и НАТО в отношении Украины и России создали условия для этой войны", – говорит Кеннеди. – Это мы превратили украинцев в пешку в опосредованной войне между Россией и США… Когда Байдена спросили, почему мы там, он сказал: "Чтобы сменить режим президента России Путина". Таким образом, украинская нация стала заложником наших безмерных амбиций. И именно Байден виноват в том ужасе, который переживает сегодня украинский народ".

Риторика, не слишком привычная для демократов, не правда ли? Зато это фактически то же самое, что говорит Трамп. И действительно, люди эти явно симпатизируют друг другу. Трамп с одобрением отзывается о кампании Кеннеди, Кеннеди же в свою очередь заявляет, что гордится тем, что нравится Трампу, хотя и не согласен с ним по многим вопросам.

Но самый громкий резонанс вызвало последнее заявление Кеннеди. На вопрос модератора одного из предвыборных мероприятий – обещает ли он поддержать ту кандидатуру от демократов, которую в итоге выдвинет партия, Кеннеди ответил: "Конечно, я не собираюсь этого делать".

Понятно, насколько далек Кеннеди от истеблишмента, стоящего за Байденом, и понятно, что электорат Кеннеди (а это, на минуточку, 15–20% демократов, в основном антивоенно настроенных левых) воинственных устремлений Байдена не поддерживает.

В любом случае, откажется Кеннеди поддержать Байдена или выступит как независимый кандидат – он выроет Байдену политическую могилу.

Сегодня он выступает в роли типичного спойлера. Таким образом, если демократы надеялись судебными преследованиями Трампа вызвать сумятицу в штабе консерваторов, то демарш Кеннеди становится моментом хаоса уже в стане самих демократов.

Но надо понимать, конечно, и то, что отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. В них, как в зеркале, отражается сегодня вся американская история со всеми ее противоречиями и трагедиями. Трагическая судьба клана Кеннеди – одна из таких незакрытых еще страниц. Возможно, именно потомку этого рода суждено поставить точку в нынешней американской истории и начать ее с другой страницы.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688470020


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