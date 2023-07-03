Американская армия будущего: трансы, мигранты и искусственный интеллект

01:50 05.07.2023 МАЛЕК ДУДАКОВ



Украинский конфликт вынуждает Пентагон реформировать Вооруженные силы США, сделав их отвечающими вызовам современности. Однако это наталкивается на серьезный кризис с нехваткой рекрутов, который особенно обострился в последние несколько лет.



Еще с нулевых годов в Пентагоне начали сталкиваться с тем, что им не удается выполнить планы по рекрутированию на службу новобранцев. На фоне роста непопулярности войны в Ираке и Афганистане многие молодые американцы отказывались идти служить, не видя смысла рисковать своей жизнью в конфликтах с неясными целями. Со временем кризис с недобором рекрутов становился все острее - и достиг апогея в период пандемии.



За десять лет резко просела доля американской молодежи, которая соответствует требованиям поступления на службу в вооруженных силах.



В 2022 году таковых насчитывается лишь 23% среди молодых людей до 30 лет. Остальные не проходят по целому ряду причину - это может быть ожирение, от чего страдают три четверти молодых людей, хронические заболевания, пристрастие к наркотикам, которые сейчас активно легализуются в США, или психические отклонения.



В итоге Пентагону ежегодно приходится понижать требования к новобранцам. Для них даже организуют специальные подготовительные базы, где их гоняют ради того, чтобы они могли сдать хотя бы пониженные нормативы. Все это сказывается на физическом и интеллектуальном уровне американских военнослужащих, который неуклонно падает.



Но еще более острая ситуация с отсутствием желания идти на службу.



В 2022 году рекордно низкая доля молодых американцев - лишь 9% - заявила о готовности отслужить в вооруженных силах. Пентагон называет причиной этого "неправильные" ценности поколения так называемых "зумеров", рожденных после 1998 года. Они без особого пиетета относятся к своей стране, не считают себя патриотами США и настроены слишком индивидуалистично, чтобы идти на воинскую службу.



Многих из них не сильно привлекают бонусы, которыми завлекает на службу Пентагон.



Среди них зарплата от 24 тысяч долларов в год - что сильно ниже среднего заработка в США в 50–60 тысяч долларов. Кроме того, отслужившим предоставляется возможность отучиться в американских университетах за государственный счет. Но всегда можно взять образовательный кредит - и не тратить 3–4 года на жизнь в казарме.



Доходы военнослужащих не поспевают за ростом инфляции. В прошлом году рост цен в США достигал 8–9%, в то время как зарплаты солдат и офицеров были проиндексированы лишь на 4%. Десятки тысяч военнослужащих вынуждены получать продовольственные карточки, которые предоставляются нуждающимся в помощи бедным американцам.



В удручающем состоянии находится и военная инфраструктура США - скажем, многие казармы десятилетиями не обновлялись и остро требуют ремонта.



В этих условиях Пентагону приходится все в большем количестве набирать на службу мигрантов из Латинской Америки и Африки, кого завлекают возможностью ускоренного получения американского гражданства. Здесь появляются явные ассоциации с поздней Римской империей, которая набирала одни германские племена для войны с другими. Ведь есть вопросы в отношении лояльности бывших мексиканцев или нигерийцев, которые теперь под американским флагом едут воевать, к своей новой родине.



Кроме того, американские военные стали делать упор и на попытку завлечь в свои ряды представителей ЛГБТ-сообщества.



Пентагон выпускает рекламные ролики для геев и лесбиянок. В большом количестве на службу пошли трансгендеры. Им гарантируется проведение операций по смене пола за счет военного ведомства США. Однако в данном случае уже есть опасения, что эти солдаты-трансгендеры из-за своей психической и гормональной нестабильности могут в любой момент или покончить жизнь самоубийством, или пойти расстреливать собственных сослуживцев.



Но это уже укладывается в общую канву "либерализации" Вооруженных сил США, которая резко ускорилась с приходом к власти Джо Байдена.



Для рядового состава стали вводиться курсы по борьбе с "экстремизмом", где их главными врагами называют "правых радикалов" вроде сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий. Военные базы переименовывают, чтобы избавиться от наследия генералов Конфедерации.



Офицерский состав заставляют переходить на "гендерно-нейтральные" обращения друг к другу. А в руководстве Пентагона появилась должность директора по "разнообразию, равенству и инклюзивности". Ее теперь занимает сторонница движения БЛМ, которая пишет книжки для детей об "антирасизме" и необходимости сокращения полиции. Их затем преподают детям военнослужащих в школах, финансируемых Пентагоном.



Все это происходит не просто из-за нынешних "прогрессивных веяний" в обществе. Видится очевидная цель либеральных элит США - переформатировать под себя институт армии, который традиционно является консервативным и поддерживает республиканцев. Расчет явно делается на то, чтобы в случае возможной дестабилизации ситуации в стране силовые структуры в лице Пентагона и спецслужб были на стороне демократов - а не, например, Дональда Трампа.



Однако этими внутренними противоречиями институт армии только ослабляется.



Ведь вооруженные силы - всегда слепок с общества. И их преследуют те же самые проблемы с расколом Америки, которые проявляются и в гражданской жизни. Здесь ситуация усугубляется и тем, что костяк военнослужащих всегда состоял из молодых людей из консервативных южных штатов. Сейчас же у них все меньше мотивации идти на службу, где их будет ждать либеральная "промывка мозгов".



Поэтому кризис с нехваткой рекрутов будет и дальше проявляться.



В 2022 году численность армии США вынужденно сократилась до 450 тысяч солдат - это минимальный размер с предвоенного 1940 года. При этом Пентагону, по его собственному признанию, нужны не менее 550 тысяч солдат для решения текущих задач. Дефицит новобранцев наблюдается во всех видах войск - сухопутной армии, на флоте и в авиации.



Доходит до того, что военные рекрутеры даже ставили будки с рекламой летной службы у дверей американских кинотеатров - когда там крутили недавний блокбастер с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик".



Нынешней численности Вооруженных сил США с трудом хватает, чтобы обслуживать глобальную военную империю Америки - с 700 базами в 130 странах мира. Вашингтону уже приходится делать сложный выбор - например, выводить часть войск с Ближнего Востока, чтобы отправить их в Европу для подготовки украинских солдат.



При этом США хоть и ведут на текущий момент примерно дюжину военных операций в Африке и на Ближнем Востоке, но напрямую не участвуют ни в одном крупном конфликте. На Украине представлены американские инструкторы, и туда в больших количествах направляются вооружения из США, но воюют уже сами украинцы.



Ситуация может резко измениться, если США будут втянуты в какую-то большую войну.



По оценке республиканского аналитического центра Heritage Foundation, Пентагон в нынешних условиях не сможет потянуть ни один крупный конфликт - вроде войны с Ираном в Персидском заливе или с Китаем за Тайвань. У Вооруженных сил США проявится нехватка всего - в первую очередь личного состава и боеприпасов, которых хватит лишь на неделю активных боевых действий.



Аналитики из Heritage предлагают рассмотреть возможность возвращения частичной призывной службы - от чего в США отказались ровно 50 лет назад. Однако это рискует еще сильнее расколоть общество, так что вероятность введения призыва не очень высока.



Есть и другой путь - внедрять технологии искусственного интеллекта и заменять военных роботами, обучать истребители и танки воевать без участия человека. Но на это уйдут еще многие десятилетия, в то время как решать проблемы с нехваткой солдат нужно уже сейчас.



Фактически США оказались в положении Британской империи начала ХХ века.



Глобальное лидерство за ними все еще сохраняется, но поддерживать свою растянутую на весь мир военную империю становится все сложнее. Именно это и погубило в итоге и древних римлян, и британских геополитиков. Вполне возможно, что та же участь постигнет и США. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688511000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Cената встретился с жителями области Улытау

- В ручном режиме: Алихан Смаилов заслушал отчеты акимов областей о подготовке к отопительному сезону

- Кадровые перестановки

- Ерлан Карин встретился с руководителями государственных аналитических структур

- Кто самые эффективные управленцы?

- Индекс промышленного производства Казахстана в 2022 году составил 101,2%

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан в области науки

- Не снижать набранные темпы ремонтных работ в Павлодаре и Экибастузе поручил Роман Скляр

- Удастся ли Казахстану воспользоваться "окном возможностей" на мировом титан-циркониевом рынке?

