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|В Казахстане разом встали 3 крупнейших НПЗ
01:52 05.07.2023
В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены. Видео
CentralAsia (KZ) - В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены, сообщает Energy Monitor.
В Атырауском НПЗ из-за отключения подачи электроэнергии остановлено производство. Прямо сейчас происходит выброс и сжигание газа.
На Павлодарском НПЗ идет плановый ремонт.
Шымкентский НПЗ с 3 по 14 июля приостановил работу установки каталитического риформинга (производство бензина).