В Казахстане разом встали 3 крупнейших НПЗ

01:52 05.07.2023

В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены. Видео



CentralAsia (KZ) - В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены, сообщает Energy Monitor.



