Скоро Европа превратится в опустошенный туристический оазис, - Зоран Метер

01:54 05.07.2023 Geopolitika.news

Хорватия



Европейская стратегическая импотенция: престарелый Европейский Союз, как Венеция, станет просто раем для туристов



Скоро Европа превратится в опустошенный туристический оазис, похожий на средневековую Венецию, пережившую блестящие века, пишет Geopolitika.news. Из "устойчивого развития" ЕС, а тем более его стратегической автономии ничего не получается.



Зоран Метер



Ежегодное собрание акционеров "Фольксвагена" в Берлине, которое проходило в мае, прервали разгневанные протестующие. Один из них бросил зажигательную смесь в собравшихся директоров и председателя правления Ганса Дитера Петча. Об этом 20 июня написало американское издание "Политико", добавив, что причиной для гнева послужило открытие завода этой компании в китайском регионе Синьцзян, где "Пекин проводит массовые задержания, занимается перевоспитанием и принуждением к работам, и все это США назвали геноцидом против уйгурского этнического меньшинства".



"Фольксваген" отрицает, что когда-нибудь использовал принудительный труд в Синьцзяне, однако никак не отвечает на обвинения в том, что, "открывая завод по просьбе Пекина, эта компания, а с ней и немецкое правительство, которое поддерживает инвестиции в производство автомобилей в Китае, оказывает политическую поддержку преступлениям против человечности".



Далее утверждается, что "Фольксваген", будучи пионером во время западного прорыва на китайский рынок в 80-е годы ХХ века, "остается зависим от местного бизнеса, получив там в прошлом году 15% своего дохода до налогообложения и продав 37% своих новых автомобилей".



"Позиция "Фольксвагена" в отношении Китая и нарушения прав человека, которые там фиксируются, - иллюстративный пример зависимости Берлина от Пекина и тех вызовов, с которыми Германия, вероятно, столкнется, когда Запад перейдет от слов к делу и начнет снижать риски", - пишет американское издание.



"Даже если принудительных работ там нет, этот завод - важный символ для китайского правительства, которое теперь может показать миру, как оно способствует процветанию региона, - заявила Эва Стокер, которая возглавляет "Всемирный уйгурский конгресс", организацию, представляющую уйгуров и отстаивающую их права. - Однако, с нашей точки зрения, это геноцид".



Авторитет Германии упал до нуля



Что тут сказать, кроме как, быть может, отметить, насколько упал авторитет самой Германии всего примерно за полтора года с тех пор, как на Украине начался вооруженный конфликт. Только произошло это совсем не потому, о чем пишет "Политико". Я обосную свое мнение.



Все видят беспомощность немецкого канцлера Олафа Шольца. С одной стороны, он стремится продемонстрировать абсолютную преданность своим атлантическим союзникам после "грехов" прежнего немецкого руководство, и это у него получается, в первую очередь, если говорить об их англо-американском компоненте. Как будто все предшественники Шольца были идиотами и не понимали, что делают и действуют ли в интересах Германии. Начать можно с Вили Брандта, автора немецкой Восточной политики и нормализации отношений с СССР. Тогда в начале 70-х годов (на пике холодной войны!) началось энергетическое сотрудничество с СССР, благодаря которому стало возможно немецкое экономическое чудо и процветание. Вспомнить также можно Гельмута Коля и Ангелу Мекрель. С другой стороны, Олаф Шольц пытается отстоять жизненно важные немецкие экономические интересы, прежде всего, за счет продолжения сотрудничества с Китаем в этой сфере.



Все это происходит в момент, когда Германия в буквальном смысле слова, под нажимом Вашингтона, "отрезала" себя от выгодного экономического и торгового сотрудничества с Россией из-за ее спецоперации на Украине. Политические же контакты с Москвой Берлин свел к нулю - почти до такого же уровня, как накануне Второй мировой войны: со взаимными высылками дипломатов, сокращением штата диппредставительств, крайне жесткой риторикой и так далее.



Все это, возможно, и не удивляло бы, если бы те же США в последние дни не пытались сделать прямо противоположное тому, что требуют от Германии. Дело в том, что США не просто пытались восстановить разорванные каналы общения с Китаем, но и сохранить с этой страной торговый оборот, который у США максимальный, как, кстати, и у Европейского Союза, экономическое и торговое сотрудничество в области общих интересов. В принципе это все сферы, за исключением высоких технологий, где США больше всего боятся китайской конкуренции. Удастся ли Вашингтону задуманное, пока прогнозировать рано, учитывая мощное внутреннее сопротивление. Однако нет сомнений в том, что США к этому стремятся. Конечно, многое зависит и от самого Китая.



Кроме того, совершенно немыслимо, чтобы на ежегодное собрание крупной американской транснациональной компании, работающей в Китае, пришли какие-то американские активисты и заступники и прервали работу собрания, потому что выступают против бизнеса этой компании в Китае, как это произошло с "Фольксвагеном" в Германии.



Тут, говоря о немецкой беспомощности, важно сообщить, что в конце мая в Пекин приезжали не только высокопоставленные руководители из кругов американского бизнеса, такие как Илон Маск, директор "Эппл" и Джейми Даймон, владелец самого мощного американского банка "ДжиПи Морган", но и глава ЦРУ Уильям Бернс. Все они как будто прокладывали дорогу для Госсекретаря США Энтони Блинкена, который приехал в Пекин после.



Впечатление от вполне удачного, по оценкам даже самого Вашингтона, визита (Джо Байден сразу так его охарактеризовал) по какой-то причине, известной только ему, омрачил все тот же президент США. Выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, он назвал китайского председателя Си Цзиньпина диктатором, который не знает, где летают его шпионские воздушные шары. Один такой шар Джо Байден приказал армии сбить, что и было сделано. Это заявление уже в тот же день заставило Министерство иностранных дел Китая озвучить очень резкий ответ Байдену и осудить его политику в отношении Китая.



Но давайте ненадолго вернемся опять к упомянутой статье американского издания "Политико".



Интересно, что она вышла именно в тот момент, когда Китай и ЕС прилагают большие усилия, чтобы сохранить хотя бы отчасти прежнее экономическое и торговое сотрудничество. Особенно активизировался этот процесс после визита в Пекин французского президента Эммануэля Макроа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



В четверг 22 июня Китай подписал соглашения о намерении сотрудничать со многими европейскими корпоративными гигантами, в том числе "Эрбас", БМВ, "Мерседес-Бенц", "Фольксваген", "Сименс" и "БАСФ". То есть в игре сплошь немецкие мега-компании вместе с французским гигантом по производству самолетов ("Эрбас"), чей бизнес без сотрудничества с Китаем просто невозможен.



Похвальное желание Пекина, Берлина и Парижа, но хорошо известно, кто пользуется влиянием на Берлин и Париж, и за кем остается последнее слово, когда речь идет о политике сотрудничества с Китаем. Так что нам только предстоит узнать, чем все закончится.



Вместо инвестиций и будущего -в каменный век на подножный корм



Теперь давайте вернемся к "Фольксвагену" и его якобы спорному заводу в китайском регионе Синьцзян. Выше упомянутая Эва Стокер (судя по имени, происхождение у нее не уйгурское) сказала: "Даже если принудительных работ там нет, этот завод - важный символ для китайского правительства, которое может показать миру, как оно способствует процветанию региона".



Невероятное заявление! То есть если уйгуры не работают на этом заводе бесплатно и насильно, как рабы, то, открыв этот завод, Пекин и Коммунистическая партия просто делают себе рекламу. Это следует из заявления Стокер.



Иными словами, что бы Пекин ни предпринял, все будет плохо. Получается, что лучше бы китайское правительство (и "Фольксваген") вообще ничего не делало в регионе с подавляющим уйгурским населением (это народ, проповедующий мусульманство) и никому не давало там работу, а позволило им жить на подножном корму, как в каменном веке. Кстати, только в те древние времена за всю историю человечества и существовал "коммунизм", так как все были более или менее равны и зависели друг от друга. Точно так же сейчас на политическом и медиа-Западе представляют себе Китай, то есть как ригидное коммунистическое государство. Хотя, честно говоря, коммунистическое в Китае только политическое устройство, а экономика там полностью капиталистическая с преобладающей частной собственностью почти во всех сферах.



Вернув уйгуров в каменный век, пожалуй, все критики Пекина остались бы довольны: ни тебе рабовладения, ни государственной пропаганды!



Деиндустриализация и постиндустриальная эпоха как утопия



Германия и ее нынешнее положение, к сожалению, не сулят ничего хорошего и для "остального" Европейского Союза, ведь до сих пор это государство служило "локомотивом" развития ЕС в целом. Мощная немецкая промышленность обеспечивала практически всем необходимым большинство стран-членов ЕС, в которых с течение времени сектор услуг стал преобладать над промышленностью в соответствии с концепцией постиндустриальной эпохи, о которой столь утопично мечтают.



Теперь от промышленности отказывается и Германия, которой этот процесс навязан извне. Немецкие элиты согласились на это, не оказывая особого сопротивления. Кто осмелится выступить против Вашингтона и тем самым пожертвовать своими синекурами в условиях ограниченного суверенитета Германии, живущей в таком режиме с конца Второй мировой войны? После Германии от промышленного производства добровольно отказались или продали иностранцам многие государства, прежде всего посткоммунистические, но не одни они.



Деиндрустриализация Германии идет скорейшими темпами. Исключение составляет, вероятно (я подчерку "вероятно), только военно-промышленный комплекс, хотя и он попадет под удар американского конкурента, который оставит ему малоприбыльные заказы.



Ведь уже сейчас немецкий военно-промышленный комплекс имеет дело даже не с тенденцией, а с фактом: многие европейские страны закупают вместо европейских современные американские боевые самолеты, такие как F-35, и американские зенитные ракетные системы, такие как "Пэтриот". Кстати, сама Германия хочет и для себя, и для Европейского Союза американо-израильскую систему ПРО "Хец-3". Против этой идеи выступает президент Франции Эммануэль Макрон, который продвигает французско-итальянские комплексы "Мамба".



Иными словами, ситуация в европейской оборонной промышленности выглядит весьма хаотично, хотя Германия и решила вложить сто миллиардов евро в собственный ВПК. Однако компании оборонного сектора требуют подписания конкретных контрактов с государством, не желая начинать дорогие и крайне рискованные проекты по производству оружия только потому, что все вокруг бросились вооружаться после начала украинского вооруженного конфликта. Но таких контрактов пока нет.



Престарелая Европа повторит судьбу средневековой Венеции



Единственная отрасль промышленности, которую по-прежнему упорно форсируют сверху и в Берлине, и в Брюсселе, и в Париже, - это отрасль высоких технологий, связанная с зеленым или энергетическим переходом. Но и там у Германии и ЕС есть проблемы. Во-первых, компании, работающие в этой области, бегут в "спокойную гавань" США, которые заманивают их дотациями и дешевыми условиями производства, ведь энергия в ЕС во много раз подорожала за последние полтора года по сравнению с США. Во-вторых, это высокая стоимость получаемой таким образом энергии в период небывало высокой инфляции. В-третьих, серьезная китайская конкуренция - Китай превращается в крупнейшего производителя электромобилей в мир, глобального лидера в производстве литиевых аккумуляторов, солнечных панелей и ветряных электростанций и так далее.



В итоге Европейский Союз легко может превратиться в демографически опустошенный и престарелый туристический оазис, похожий на средневековую Венецию, которая, пережив блестящие века, осталась лишь местом, которое ежегодно привлекает десятки и сотни миллионов туристов со всего мира. Они едут туда насладиться изящной архитектурой и природными красотами, хотя вокруг города неприглядные поля солнечных и ветряных электростанций, которые разрушают те самые красоты во имя экологии и устойчивого развития.



В конце концов от из устойчивого развития может остаться только туризм и связанные с ним услуги, но всех за счет них не прокормишь, о чем хорошо известно даже самым развитым европейским туристическим государствам Средиземноморья.



Иными словами, во всем остальном Европейский Союз будет зависеть от других, то есть ни о какой самодостаточности, а тем более стратегической автономии Европейского Союза, не может быть и речи. Как раз наоборот!



Для иллюстрации приведу гениальный заголовок из вышеупомянутого издания "Политико". 15 июня в нем вышла статья "Стратегическая импотенция Европы", а ниже разместили изображение танков с дулами, "опавшими" вниз.



Если Евросоюзу повезет (с какими-нибудь другими элитами), в итоге он сумеет остаться финансовой державой, но прежнее свое геополитическое влияние он утратит навсегда.



Шок: в европейской нефтяной промышленности зеленый вышел из моды, и возвращается черный



Однако в Европе происходит нечто странное. Правда, опять за исключением Германии, где даже атомную энергию считают грязной, хотя выбросы диоксида углерода у АЭС ничтожны. Поэтому, теперь уже совершенно откровенно, по всему ЕС смеются над энергетической политикой Берлина, который недавно закрыл последнюю немецкую атомную электростанцию. Больше всего потешаются в Париже, но не отстают и Польша с Венгрией, где власти, желая избежать энергетического кризиса и высоких цен на энергию, объявляют о новых проектах в области атомной энергетики.



В данном случае, которому я хочу уделить внимание, речь все же идет не о ядерной энергии, а о возвращении к "грязной", то есть к росту добычи нефти. Хотя, если говорить откровенно, еще в прошлом году в некоторых государствах Евросоюза, даже в той же дезориентированной Германии, чье нынешнее политическое направление могут хвалить только аналитические невежи, конформисты или ангажированные комментаторы, которых совершенно не беспокоят интересы Германии, вернулись даже к добыче столь ненавистного угля или "черного зла", как его еще вчера называли рьяные защитники климата не только из рядов зеленых.



"Мировые энергетические гиганты меняют свое мнение о зеленой энергии: нефть приносит больше денег", - таким был заголовок статьи, которая вышла на прошлой неделе во влиятельном американском "Блумберге".



"Настоящим открытием для энергетического рынка стало решение нидерландско-британской компании "Шелл" увеличить добычу нефти и газа, а не долю зеленого производства энергии. Один из мировых энергетических гигантов будет развивать те отрасли, которые приносят большую прибыль акционерам", - пишет "Блумберг".



"В европейской нефтяной индустрии зеленый вышел из моды, и возвращается черный. Эта тенденция крепла месяцами, но достигла пика в среду, когда "Шелл" сделал заявление, которое сводится к развороту в сторону ископаемых видов топлива и обещанию принести большую прибыль акционерам", - написало американское издание, добавив, что новый исполнительный директор "Шелл" Ваэль Саван пообещал, что компания "будет вкладываться в модели, которые работают, приносят максимальную прибыль и помогают выйти в лидеры".



"Блумберг" уверен, что "Шелл" все еще предстоит тяжелая битва, чтобы убедить акционеров в том, что пересмотренные планы сработают.



"Но инвесторам можно простить их скептицизм. За последние пять лет слишком много крутых поворотов совершил не только "Шелл", но и ВР и "ТоталЭнерджис", оставив акционеров в сомнениях насчет того, что будет в следующем году". Считается, что нынешний поворот в стратегии европейской нефтяной индустрии будет не последним, но он ясно показывает, что европейские власти поняли всю опасность сокращения вложений в ископаемые виды топлива после изоляции России.



Эту тенденцию подтверждает и прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому следующие пять лет потребление нефти будет расти и достигнет 106 миллионов баррелей в день к 2028 году, несмотря на активное развитие электротранспорта.



Япония руководствуется своей логикой и своими закономерностями



Здесь я бы хотел привести пример Японии. Это бедная страна в смысле ископаемых, зато чрезвычайно развитая технологически. Несмотря на то, что Япония полностью поддержала американскую антироссийскую политику, включая санкции, она не позволила вовлечь себя в энергетическую войну с Россией. Токио и Москва сейчас не сходятся во мнении практически ни о чем, и, более того, они обостряют противоречия до опасного предела, что грозит переходом их отношений в скором времени во вражду, какая царит сейчас как раз между Москвой и Берлином, а точнее всем коллективным Западом.



Тем не менее японские инвесторы "Мицуи" и "Мицубису" остались в качестве соинвесторов внутри доходных российских нефтяных и газовых СПГ-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", которые обеспечивают самые большие объемы СПГ в мире. Они остались даже после того, как под нажимом своих правительств из этих проектов вышли уже упомянутый нидерландско-британский "Шелл" и американский энергетический гигант "Эксон Мобил". За счет этих проектов Япония покрывает до девяти процентов своих энергетических потребностей, и я уже не говорю о том, насколько для нее важна приемлемая цена и надежность поставок, учитывая, что в географическом смысле Японии до этих ресурсов "рукой подать".



Правительство в Токио, а впоследствии его поддержал и японский парламент, решительно встало на защиту своих упомянутых компаний и их инвестиций, а также энергетических интересов собственной страны. В итоге власти Японии согласились даже на многочисленные изменения в структуре собственников этих проектов по инициативе российского правительства после введения против России невиданных прежде западных санкций. Если говорить точнее, то по указу российского президента Владимира Путина российское правительство учредило новых операторов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российской юрисдикции, которым и передали все имущество проекта. Зарубежным акционерам пришлось подтвердить свою долю в новых операторах или выйти из проекта. То есть Москва предложила им "бери или уходи". Токио наконец решил "взять" и до сих пор не пожалел об этом.



В "Сахалине-1" японской "Содеко" принадлежит 30-процентная доля, а в "Сахалине-2" "Мицуи" держит 12,5% и "Мицубиси" десять процентов.



Вместо доллара юани



Однако, как сообщило агентство "Никкэй", японские акционеры этих проектов недавно впервые получили от России дивиденды в китайских юанях, отправленных российским "Газпромбанком" на счета в Сингапуре. Таким образом, из-за санкций Россия изменила валюту выплат.



До сих пор, конечно, акционеры получали дивиденды дважды в год в американских долларах. Теперь же японские и индийские компании, которые в последние годы с удовольствием входят вместо англо-американских субъектов во многие российские энергетические проекты, в частности в арктические, получили дивиденды в китайской валюте, которую японские акционеры недолюбливают ввиду трансграничных ограничений.



Как бы там ни было, несмотря на выход из этих проектов американского "ЭксонМобил" и нидерландско-британского "Шелл", они в текущем году достигли прежних объемов добычи и поставок нефти и СПГ.



На прошлой неделе Евросоюз согласовал новый одиннадцатый пакет антироссийских санкций, ориентированный преимущественно на надзор за выполнением прежних десяти пакетов. Ведь, как известно, существует масса лазеек, благодаря которым России удается обходить эти санкции. Так вот, что любопытно, Европейский Союз решил продлить исключение из правила верхней границы цен на нефть (60 долларов за баррель) для российской сахалинской нефти, которая поступает в Японию, до конца марта 2024 года.



Немецкие элиты не способны защитить важнейшие интересы



Таким образом, Япония явно понимает, что делает. На ее фоне жалко смотреть, как Германии и ее элитам так и не удалось добиться от Вашингтона большего внимания к их жизненно важным интересам. В основном в этом виноваты зеленые с их безумной политикой энергетического перехода. Хотя многие государства того же Запада сейчас "замораживают" этот переход, откладывая его на времена получше. Однако Германия тут, разумеется, исключение.



Если бы Германии удалось отстоять свои жизненно важные интересы, прежде всего в энергетике (у нее перед носом взорвали даже газопроводы "Северного потока"), остальному Европейскому Союзу было бы намного проще преодолеть трудности экономического и энергетического кризиса, последствия которого ему только предстоит на себе ощутить.



Зато Германия на прошлой неделе приняла свою первую стратегию национальной безопасности со времен завершения Второй мировой войны. В ней якобы укрепляется немецкая автономная политики в оборонной сфере, хотя всем понятно, что эта стратегия тесно связана с американскими национальными интересам.



Насколько этой стратегией Германии удастся компенсировать большие экономические убытки, мы увидим в будущем, поскольку и военно-промышленный комплекс и энергетическая политика должны претерпеть коренные изменения.



Однако что в этом документе понятнее всего, то есть ставится на первое место, так это тот факт, что самую серьезную угрозу для немецкой безопасности представляет Россия, а на втором месте стоит Китай, который, как утверждается в стратегии, представляет региональную опасность.



Последнее утверждение относится к Индо-Тихоокеанскому региону и Тайваню, хотя они, как согласятся многие, имеют весьма отдаленное отношение к самой Германии и ее безопасности. Тем не менее Германия не хочет выпадать из тренда, то есть главное, чтобы никто из союзников случайно не усомнился в преданности Берлина союзнической политике, демократии и ценностям. Хотя на вопрос, что это за союзнические ценности, сегодня мало кто знает ответ. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688511240





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