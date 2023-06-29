Чем закончится последняя большая охота эпохи капитализма: мир завис над пропастью, - Андрей Фурсов

07:02 05.07.2023

Чем закончится последняя большая охота эпохи капитализма:

мир завис над пропастью

Андрей Фурсов



Существует несколько линий противостояния Соединенных Штатов России, Китаю и вообще остальному миру.



Есть линия отношений межгосударственных, она связана с тем, что США постепенно утрачивают гегемонию в мировой системе как государство и, естественно, пытаются ее сохранить. Но сделать это они пытаются очень изощренным способом – обвиняя в нарушении мирового баланса Китай, Россию, а себя выставляя в качестве объекта действий этих государств. На самом деле, все с точностью до наоборот. США стремятся не допустить появления альтернативных вариантов геополитического и социально-экономического развития.



"Эпоха после конца СССР закончилась, и сейчас идет глубокое соревнование за то, что будет дальше. Я не хочу преуменьшать это. Во многих отношениях у нас была эпоха необычайного прогресса. Но потом, конечно, мы увидели появление крупных разрушителей, которые сейчас, я думаю, толкают нас дальше той эпохи. Поэтому мы должны найти способы убедиться, что мы не только в комнате, не только за столом, но, надеюсь, и во главе стола," - государственный секретарь США Энтони Блинкен (29.06.2023)



Но есть и еще один момент, который необходимо отметить. В условиях мирового кризиса мировой пирог сужается. И глобальные элиты, видят выход в сбросе части мировой элиты как балласта. Естественно, что глобальные элиты прежде всего будут зачищать элиты государственные, национально-бюрократические, региональные и локальные. По сути дела, эта борьба глобальной элиты с локальными, государственными элитам открыто стартовала в октябре 2012 года в Токио.



Тогда, 12 октября на совместном заседании Международного Валютного Фонда и Всемирного банка, глава МВФ Кристин Лагард объявила, что нужно подготовить юридическую и моральную базу для экспроприации молодых денег. Под молодыми деньгами она имела ввиду вот эти вот молодые олигархические элиты, поднявшиеся в Бразилии, России, Китае. Да, она сказала – это прежде всего нефтяники и связанная с ними бюрократия. У нее два исходных импульса, и, поскольку Соединенные Штаты являются кластером глобальных элит, это порт их приписки, то, естественно, все импульсы идут отсюда. В первом импульсе – главная мишень – Россия. Второй импульс – это локальные элиты вообще. Поэтому ничего нового в том, что написали в своей обновленной программе американцы – нет. Ситуация так и будет развиваться.



Другое дело, что у Соединенных Штатов нет физических, прежде всего экономических, возможностей изменить эту ситуацию. Соединенные Штаты едут с ярмарки истории. Это то как раз и повышает опасность вот таких резких нервных движений со стороны теряющего гегемонию американского колосса, который все больше является колоссом на глиняных ногах.



В кризис 29-го года США вступали молодым и динамичным государством, способным преодолевать всевозможные экономические и финансовые трудности. Теперь же у них нет для этого ни сил, ни жизненной энергии. К тому же в 1920-е годы у США был большой положительный торговый баланс и они быстро обгоняли Великобританию на пути к финансовому господству в мире. Теперь сами США все больше отстают в этом отношении от Китая. Запад и его последний лидер – США находятся в самом конце цикла, длившегося тысячелетие от фантастического Средневековья до наших дней.



"Проблема Америки в том, что ее элита полностью утратила адекватность. Она насквозь идеологизирована и не функциональна. Как так получилось. Это есть результат отключенных обратных связей на траектории количественного ослабления, которое позволяло экономическим и идеологическим банкротам уходить от ответственности. Способно ли что либо привести западную элиту в осознанное состояние, заставить ее действовать в русле реальных необходимостей. Уверен что нет. Атмосфера неадекватности настолько густа и ядовита, что любой росток здравого смысла в этих условиях нежизнеспособен. Когда вся экономическая и политическая среда зомбифицирована, системная устойчивость достигается только в формате абсолютного отключения обратных связей. Любое столкновение с реальностью - смерти подобно. Просто так выжечь неэффективный бизнес или убрать идиотов во власти не получится. Объект неоперабелен. Лиз Трасс - это не случайность," - kivi-rtsb.livejournal.com



Происходящее связано не просто с мировым финансовым кризисом, а с глобальным кризисом системы, частью которой является финансовый кризис. Для того чтобы мировая верхушка решила свои проблемы, необходимо убрать препятствия на этом пути – устранить национальные государства. Приходят ТНК, а с ней частные вoeнныe кoмпaнии. Начинают продавливать свои интересы. Поэтому разрушение национальных государств, уничтожение их суверенитета и создание зон управляемого хаоса – это одна из главных задач североатлантических элит в условиях кризиса. Об этом они проговариваются почти откровенно. При этом интеллектуальная обслуга мировой верхушки старается убедить людей в том, что государство устарело, изжило себя, оно мешает рыночной эффективности, рыночной рациональности, свободному потоку товаров и капитала.



В течение последних четырех столетий, по мере развития и экспансии капитализма его паладины и крестоносцы англосаксы, двигаясь с запада на восток Евразии, постепенно и последовательно устраняли континентальных конкурентов. В XVI в. это была Испания, в начале XIX в. – Франция (с помощью России и немцев), в первой половине ХХ в. – Германия (с помощью русских), в конце ХХ в. – русских (СССР) с помощью разыгранной "китайской карты". Сегодня главным глобальным конкурентом англосаксов и североатлантических элит выступает Китай – самая восточная из евразийских континентальных держав.



Контролируемая североатлантическими элитами капиталистическая система достигла пределов в своем развитии – она исчерпала свои ресурсы, подведя земную цивилизацию к самому краю. Поэтому для них создание новой системы – вопрос жизни и смерти. Новая геополитическая конфигурация мира в целом и его основных макрорегионов – необходимое условие создания новой социально-экономической системы.



Финальная схватка за Евразию и мир и, похоже, последняя Большая Охота капиталистической эпохи помимо прочего, перенасыщена оккультной, мистической символикой. Разграбление музеев в Багдаде и Каире и похищение или уничтожение археологических артефактов вещь далеко не случайная и очень показательная, по крайней мере, для тех, кто понимает суть событий. Родится ли из этой схватки новый мир (как мы помним, "борьба – отец всего") или все полетит в Тартар Истории – этого мы знать не можем.