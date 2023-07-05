Почему пылает Франция? - Валерий Ильин

08:05 05.07.2023 Кто и зачем посылает сигналы Макрону и его команде



Во всех крупных городах Франции уже несколько дней подряд наблюдаются массовые поджоги, перестрелки, нападения на полицейские участки, банки и ТЦ, мародерство. По официальной версии, крупные беспорядки вспыхнули после того, как 27 июня полицейские застрелили 17-летнего алжирца, развозчика пиццы.



За одну лишь ночь на 1 июля сожжено свыше 1900 автомобилей, 20 автобусов, более 500 общественных зданий, задержано более 677 человек (в настоящее время уже более 2,4 тысячи), 249 полицейских и жандармов получили ранения, задействовано свыше 40.000 полицейских и жандармов, включая Raid, BRI и GIGN. К подавлению беспорядков власти привлекли бронетехнику и вертолеты. Сообщается о стрельбе из автоматического оружия и гранатометов. Есть погибшие среди полиции и радикалов...



Очаги беспорядков с 29 на 30 июня и карта развернувшихся 1 июля протестов



Судя по разворачивающимся событиям, "идет к успеху" не только Париж. Беспорядки распространяются, словно пожар, по французским городам, включая Марсель, Лион, Нант, Бордо, Кольмар, Рубе и многие другие. Десятки населенных пунктов на севере Франции ввели комендантский час. Такие меры объявили около двадцати городов региона Иль-де-Франс, в т. ч. Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль, Денен (почти все расположены в столичном регионе).



Ко 2 июля беспорядки и грабежи во Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию. В Бельгии арестованы 63 человека из-за участия в беспорядках. В швейцарской Лозанне разграблены магазины, произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом. К 4 июля появились видео из Лондона, на которых мигранты "прогревают" леди и джентльменов пинками и погромами. В сотрудников полиции летят булыжники, в результате чего они просто убегают от толпы…



В самой Франции масштабы беспорядков стремительно растут. По мнению наблюдателей, если бы произошло массовое восстание жителей страны, вооруженные силы смогли бы его сдержать с большим трудом. Уровень насилия, по данным местных ведомств, уже значительно выше, чем во время беспорядков 2005 года.



Примечательно, что география мятежей достаточно близко совпадает с картами распространения во Франции ислама. Это свидетельствует о том, что основную массу бунтующих составляют мигранты и их потомки, которых в стране настолько много, что они давно утратили способность к ассимиляции. В соцсетях появились кадры, как по улицам одного из городов бегают зебры и другие животные, которых участники беспорядков выпустили из зоопарка. Журналисты иронизируют, что это сделано для того, чтобы почувствовать себя "как дома" - в Африке.



"Африка захватывает контроль над Францией: Союз африканских городов" - иронизируют блогеры



"Африка захватывает контроль над Францией: Союз африканских городов" - иронизируют блогеры



В начале июля события вышли на новый уровень после того, как "протестующие" разжились автоматическим оружием. Пошел целенаправленный захват полицейских зданий и их арсеналов, грабеж оружейных магазинов. Экстремисты начали получать и применять тяжелое вооружение и гранаты. Кроме того оказалось, что многие мигранты носят форму французского спецназа якобы потому, что им удалось захватить несколько полицейских участков.



Уже ко 2 июля французские силовики изъяли у мятежников модифицированные крупнокалиберные снайперские винтовки производства компании Accuracy International (на фото), которые летом прошлого года были переданы Украине. Изъяты две винтовки, из которых получили ранения французские полицейские.



Итоги 4-й ночи беспорядков таковы: 2560 уличных пожаров; 1350 сожженных транспортных средств; 234 пожара и повреждения общественного имущества; арестовано 1311, из них 406 человек задержали в Париже; 79 полицейских и жандармов получили ранения; 58 нападений на полицейские участки; 16 нападений на муниципальные полицейские участки; 11 нападений на казармы жандармерии.



Несмотря на утверждения о "спонтанности", проектность происходящего присутствует даже в деталях. В частности, под прикрытием событий во Франции продолжается планомерная зачистка культурно-исторической памяти коренного населения, в т. ч. посредством уничтожения библиотек, музеев и т. д. Например, в Марселе, куда власти перебросили для подавления беспорядков бронетранспортеры национальной жандармерии и вертолеты (для координации действий силовиков по стабилизации ситуации), несмотря на это, открыто сожгли крупнейшую библиотеку города.



Французские телеграм-каналы сообщают, что правительство Франции впервые разворачивает для усмирения протестов современные бронемашины, закупленные более года назад. Задействуют 18 бронемашин жандармерии, в том числе 14 VRBG и 4 Centaur (новая бронетехника). Каждая из бронемашин оснащена гранатометом на 30 патронов, камерой ночного видения на дальние расстояния, распылителями слезоточивого газа и пулеметом FN MAG 58 (1000 выстр/мин).



С учетом этой техники все необходимое для создания нужной картинки в восприятии обывателей готово. Сожженная техника на улицах уже мало отличает Париж от Бахмута. А происходящее в городской черте довольно дотошно воспроизводит сюжет выпущенного Netflix год назад фильма "Афина" (ATHENA). В нем показывается гражданская война во Франции, начинающаяся после того, как африканские и арабские мигранты поднимают восстание из-за убийства полицией 13-летнего подростка-мигранта. В фильме они пытаются свергнуть "расистское" французское правительство. Даже кадры из трейлера этого "кино" годичной давности почти в точности воспроизводят все, что сейчас происходит во Франции.



Примечательно, что вечером 28 июня, когда протестующие массово поджигали города Франции и ее столицу, Эммануэль Макрон "зажигал" на концерте Элтона Джона в Париже. На попавших в сеть кадрах, которыми поделилась в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини, президент Франции в прекрасном расположении духа, он наслаждается музыкой вместе с супругой и немного пританцовывает.



Сегодня Макрон заявляет, что причиной беспорядков во Франции стали компьютерные игры. Дескать, погромщики "отравлены видеоиграми" и просто повторяют их сюжеты. Поэтому интернет должен быть жестче зарегулирован. На самом деле виноват в происходящем, конечно, не интернет. О чем пришедшему во власть из структур Ротшильдов Э. Макрону прекрасно известно, как и о том, что под его "умелым" руководством внешний долг Франции достиг рекордных 3 триллионнов евро, "добрав" за 3 года свыше 638,5 млрд.



Французские власти не сталкивались с настолько агрессивными бунтовщиками даже во время протестов против пенсионной реформы, которые во многом разогрели общество незадолго до нынешних беспорядков. По мнению аналитиков, нынешний французский бунт - прямое следствие того, что его причины заложены в саму модель общественного устройства Франции. И экономическую, и политическую, и социальную. А потому он является циклическим повторяющимся процессом, который встроен в существующую систему.



Социальная система макроновской Франции с ее высокой ставкой минимальной оплаты труда фактически не дает низкоквалифицированной рабочей силе найти себе применение. Одновременно относительно высокие социальные выплаты демотивируют мигрантов в поиске работы. При этом у социальных низов практически нет возможности вырваться за пределы своего слоя/социальной ниши, так как для этого требуется существенный материальный и финансовый ресурс, которого они не имеют.



Кроме того, вложения в человеческий капитал всегда кредитны – вкладываешь в себя/детей сейчас, отдачу получаешь (если получаешь) гораздо позже. Поэтому случаи выхода за пределы своего социального слоя/среды – это, скорее, флуктуации и счастливый случай, чем правило. У большей части мигрантов никаких шансов выйти за эти рамки просто нет.



Политикам вроде Макрона и тем, кто за ним стоит, это зачастую было даже выгодно. Для "социалистов" это их электорат, для "националистов" - пугало для их электората. Самой политической системе до недавнего времени подобные бунты и погромы никак не мешали. Пример – погромы 2005 года и прочие "желтожилетные" беспорядки – несколько погибших, задействование силовиков (в случае обострения), при этом никакой организованный силы низы создать не в состоянии в принципе. В итоге власти получают самовозобновляющийся процесс сброса энтропии через насилие и разрушение, на чем социальная температура на время падает – до следующего цикла.



Так было до недавнего времени. Однако сегодня ситуация резко изменилась. Причем не только из-за глобальной перестройки-2030, навязываемой человечеству архитекторами "новой нормальности". Вероятно, до Э. Макрона уже стало доходить, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих в т. ч. тем, что первопричины происходящего лежат не только во внутриполитических, но и во внешнеполитических факторах. Поэтому президент Франции, даже в связи с беспорядками в стране (!) не прекративший веселиться на концерте Элтона Джона, спустя день вдруг "все осознал" и спешно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе.



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Смысл происходящего во Франции не начало новой революции в стране, скорее это пока еще вполне контролируемый процесс. Контролируемый до той поры, до какой могут контролироваться отрабатывавшиеся десятилетиями и идущие каждый раз по нарастающей действия. Инициируемые на этот раз не изнутри страны, а извне с целью продемонстрировать властям "старушки Европы" и лично Макрону, что бывает с теми, кто пытается выбиваться из англосаксонских трендов "глобальной перезагрузки".



Три месяца назад французский президент совершил знаковое турне по Азии, посетил Китай, где провел три дня в компании председателя Си Цзиньпина. В Пекине его встретили с почетным караулом, как реального мирового лидера. Показывая тем самым, что готовы воспринимать Францию Макрона не как охвостье американской внешней политики, а самостоятельного европейского игрока, которого Китай и Азия в целом возвышают и с которым готовы говорить. Через несколько недель после этого Макрон заявил о желании посетить саммит БРИКС. Т.е. организации, готовящейся к дедолларизации мировой экономики и способной создать альтернативный англосаксонскому глобалистский проект. Параллельно со всем этим президент Франции заявил о том, что ЕС должен снизить свою зависимость от доллара и США, в том числе и в военном отношении!



В 2018 году заявления Э. Макрона подобного рода получили сопровождение в виде массовых протестов и погромов, устроенных т. н. "желтыми жилетами". В отличие от последних, нынешние протестующие не выдвигают экономических лозунгов. Или политических в духе: "Марсельская и Окситанская Народные Республики! Бордо и Шампань – в родную гавань!" Масштабы происходящего их просто обессмысливают, зато генерируют более масштабный посыл-предостережение, адресованный не столько официальному Парижу, сколько всей Европе и ее элитам, посматривающим на Восток. На фоне этого, по некоторым данным, власти Франции готовятся ввести военное положение, а президент Эммануэль Макрон провел уже не одно экстренное совещание по ситуации. Тем не менее ни действия силовиков, ни политические и иные меры пока не принесли результатов - беспорядки в стране продолжаются.



5.07.23 Источник - fondsk.ru

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